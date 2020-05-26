Xiaomi’den sadece 86$’a monitör geliyor

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Fiyat-performans ürünü deyince akla ilk gelen isim olan Xiaomi, ilerleyen saatlerde yine ses getirecek ürünlerin tanıtımını yapacak. Firmanın yeni monitör serisi ile fiyatı ile oldukça cazip durumda.

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Redmi Monitor 1A özellikleri ve fiyatı

Redmi Monitor 1A firmanın giriş seviyesine hitap eden modeli olacak. 23.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan monitör ince ekran çerçeveleri sayesinde oldukça kompakt bir gövdeye sahip. 60Hz tazeleme hızı sunan monitörün 250 kandela parlaklık değeri de tatmin edici sayılabilir.

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TUV Rheinland mavi ışık onaylı olan Redmi Monitor 1A modeli 86$ gibi dikkat çekici bir fiyat etiketiyle gelecek. Hemen hemen aynı özelliklere sahip Mi Display 1A ise 99$ fiyat etiketi ile satışa sunumuştu.

Xiaomi ayrıca 28 inçlik 4K IPS ekran bir monitörü de 250$ fiyat etiketi ile satışa sunacak. Monitör modellerinin yanında bugün Redmi 10X, RedmiBook 16 ve Redmi akıllı televizyon da resmiyete kavuşacak.

https://www.techpowerup.com/267647/xiaomi-to-debut-redmi-branded-bang-for-the-buck-pc-monitors-usd-86-for-24-inch-ips-fhd

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