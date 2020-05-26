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    Monitör ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi’den sadece 86$’a monitör geliyor

    Xiaomi’nin alt markası Redmi gün içerisinde fiyat-performans açısından dikkat çekici bir monitör modeli tanıtacak. Redmi Monitor 1A özellikleri ve fiyatı haberimizde.
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    Monitör
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi’den sadece 86$’a monitör geliyor
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    Fiyat-performans ürünü deyince akla ilk gelen isim olan Xiaomi, ilerleyen saatlerde yine ses getirecek ürünlerin tanıtımını yapacak. Firmanın yeni monitör serisi ile fiyatı ile oldukça cazip durumda.

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    Redmi Monitor 1A özellikleri ve fiyatı

    Redmi Monitor 1A firmanın giriş seviyesine hitap eden modeli olacak. 23.5 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan monitör ince ekran çerçeveleri sayesinde oldukça kompakt bir gövdeye sahip. 60Hz tazeleme hızı sunan monitörün 250 kandela parlaklık değeri de tatmin edici sayılabilir.

    Ayrıca Bkz. "Clash of Clans tarzındaki Rumble Hockey indirmeye sunuldu"

    TUV Rheinland mavi ışık onaylı olan Redmi Monitor 1A modeli 86$ gibi dikkat çekici bir fiyat etiketiyle gelecek. Hemen hemen aynı özelliklere sahip Mi Display 1A ise 99$ fiyat etiketi ile satışa sunumuştu.

    Xiaomi ayrıca 28 inçlik 4K IPS ekran bir monitörü de 250$ fiyat etiketi ile satışa sunacak. Monitör modellerinin yanında bugün Redmi 10X, RedmiBook 16 ve Redmi akıllı televizyon da resmiyete kavuşacak.



    https://www.techpowerup.com/267647/xiaomi-to-debut-redmi-branded-bang-for-the-buck-pc-monitors-usd-86-for-24-inch-ips-fhd Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    kaptanos (Burak Mutioglu) 3 sa. en beğenilen
    Bize bir şeyin geldiği yok, gelsede böyle uygun fiyatlara geldiği yok. Bu tarz haberler artık sadece ne kadar kazık yediğimizi hatırlatıp canımı sıkıyor.
    Yanıtla +39
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    sacmAdam 3 sa.
    Süper güç olduğumuz için biz öyle ucuz fiyata almayız, fiyakamız bozulur. 1086 lira yaparlar burada, tam halkımıza layık!
    Yanıtla +20
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    Hazreti Dentist 2 sa.
    Olsun;

    Onların Allahı var mı? yok
    Onların yolları var mı? yok
    Onların hastaneleri var mı? yok
    Onların lideri namaz kılıyor? hayır
    Onların içinde yahudi uşakları var mı? yok
    Onlarda cehape var mı? yok

    Ama bizde var
    Olsun; Onların Allahı var mı? yok Onların yolları var mı? yok Onların hastaneleri var mı? yok Onların lideri namaz kılıyor? hayır Onların iç...
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    Yanıtla +12
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    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (19) Yorum Yaz Forumda Gör
    Seyrim (Devrim Derin) 2 dk.
    86 birime et alamıyorsun..
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    mu5tafa (mustafa kök) 16 dk.
    Türkiye de 86 birime tüplü monitör bile alamıyorsun.
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    bisiklet.tekerleği (Yusuf Akli) 1 sa. yeni yorumcu
    86 tl vay be. Bir zamanlar dolar 1 lira iken gelse en fazla 100 lira. Aga ne güzel be. Offf. Bizde 4000 birim paraya doğru dürüst bir şey gelmiyo, adamların ülkesinde 4000 birim para ile uzay mekiği alınıyo. Coğrafya Kederidr.
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    sanaltur.com.tr (Alican Yıldız) 1 sa.
    Xiaomi'nin Ekran Kartı Piyasasına Girme Vakti
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    Glorfindel1907 (Tayfn 1907) 1 sa.
    Fiyata bak şaka gibi, Bu arada lütfen şu birim kelimesini kullanmayın ne anlama geldiğini bilmeyenler var, Google amcadan aratıp ne yazsak diye düşünüyorlardır
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 sa.
    Xiaomi çok güzel bir marka, ilk aldığım ürünü powerbankti, sanırım 5-6 sene oldu alalı. Fakat Türkiye'deki adını anmak istemediğim distribütörü o kadar kazıklayıcı bir fiyat politikası yürütüyor ve insanlar o kadar memnuniyetsiz ki yazık diyorum. 500 TL verip satın aldığım kulaklığı bana kullanılmış gönderdiler. Kullanılmış olması çok sorun değil, fabrikaya gönderilir, temizlenir sıfır gibi satılır bu hep olan bir şey, ama koruma bantlarının bile geri takılmadan kapalı kutu kulaklığın üzerinde tozlar olması kabul edilebilir bir şey değil. Canlı desteği yanlış bilgiler veriyor, email ile ulaştığınız kişilerin verdiği cevaplar kaba saba. Yazık diyorum sadece. Bir de donanımhaber utanmadan bu distribütöre destek oluyor, bir sürü reklamını yapıyor.
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    AirSupport (SK ) 2 sa.
    Yurtdışından nasıl getirtebilieim bunu ya? Malum dünya liderimis böyle teknolojileri ucuza almamızı yasaklıyor
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    TheJudgé 2 sa.
    bize gelene kadar %20 gümrük %20 ötv oldu sana 124 dolar
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 2 sa.
    Bizde o paraya eli düzgün HDMI kablosunu zor alırsın çünkü bizi gısganiyele :D
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    Guaire (Tayfun ) 2 sa.
    Çin'in para birimi Amerikan doları değil, Çin yuanı olduğuna göre 600 birim paraya satıyorlar.
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    nerazzuri (Mehmet İmer) 1 sa. Guaire
    Bu matematiği gerçeklere bakmak için de kullanabilir miyiz :)
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    2198 kez okundu.
    19 kişi, toplam 19 yorum yazdı.

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    xiaomi, Redmi Monitor 1A ve Donanım
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