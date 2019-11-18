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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım

    Çinli elektrikli otomobil şirketi Xiaopeng Motors, 400 milyon dolarlık bir yatırım sağladığını açıkladı. Xiaomi de Tesla'yı kopyalamakla suçlanan şirkete yatırım yapan firmalar arasında bulunuyor.
    4 gün (Son Güncelleme: 4 gün)
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    Otomobil Teknolojileri
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım
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    Tesla'nın otomobillerini ve teknolojilerini kopyalamakla suçlanan Çinli Xiaopeng Motors, 400 milyon dolarlık büyük bir yatırım aldığını açıkladı. Haberin bizi ilgilendiren en önemli detayı ise Xiaomi'nin de yatırımcılar listesine eklenmiş olması.

    Ayrıca Bkz. "Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı"

    Çinli teknoloji devi tarafından elektrikli otomobil üreticisine yönlendirilen fonun miktarı açıklanmadı ancak Xiaomi CEO'su Lei Jun'un açıklamalarına bakılırsa toplam yatırımdaki payları son derece büyük.

    Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım
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    Deneyimli yönetici konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Xiaomi Corporation ve Xpeng Motors, akıllı telefonları ve akıllı otomobilleri birbirine bağlayan teknolojilerin geliştirilmesi konusunda işbirliği yaparak önemli ilerlemeler kaydetti.  Bu stratejik yatırımın akıllı donanım ve Nesnelerin İnterneti için ortaklığımızı daha da derinleştireceğine inanıyoruz."

    Şu an için Xiaomi'nin elektrikli otomobil geliştirme konusunda açık bir beyanı yok. Ancak şirketin maden suyu üretiminden teslimat hizmetlerine kadar her alana el attığını göz önüne alırsak, ilk etapta olmasa bile otomobillerin de şirketin yol haritasında yer aldığını düşünebiliriz.



    https://electrek.co/2019/11/15/tesla-inspired-ev-maker-xpeng-secures-400-million-investment Yorum Yaz
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    TITAN 4 gün en beğenilen
    çinliler harbiden allahsız bir toplum. hem uygarlara işkence ve zulüm ediyorlar, hem bütün fikirleri tarzları çalıp kendileri yapıyorlar ve hiç kimseye hesap vermiyorlar. rezalet bir ülke.
    çinliler harbiden allahsız bir toplum. hem uygarlara işkence ve zulüm ediyorlar, hem bütün fikirleri tarzları çalıp kendileri yapıyorlar ve hiç kimseye hesap v...
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    1 Yanıt Yanıtla +15
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    DH Misafiri 2 gün
    Çinlilerin kopyalamadığı ne kaldi ki
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    sis651 4 gün
    Apple Watch'ı bile çakan Xiaomi'den beklenir. Takdir ettiğim yönleri var firmanın ama tasarım kopyalama huylarına anlam vermiyorum.
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    TITAN 4 gün en beğenilen
    çinliler harbiden allahsız bir toplum. hem uygarlara işkence ve zulüm ediyorlar, hem bütün fikirleri tarzları çalıp kendileri yapıyorlar ve hiç kimseye hesap vermiyorlar. rezalet bir ülke.
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    selocanq 3 gün
    Lan olum Tesla zaten açık kaynak kodlu. Hatta CEO şu bile söylüyor bizim herşeyimi açık buyrun alın daha iyisini yapın diyor. Şikayet eden Tesla değil muhtemelekn insanlar. Model olarak kopyaliyorsa birşey diyemem amma.
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    Ussuz 4 gün
    Tesladan çok lamborghini urusu anımsattı bana
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    1ses1 4 gün
    Tesla kalitesinde olucaksa iyi ama sanmuyorum. Çin in kopyalıyamadığı birşey mi kalmış. Keşke kopyaladıkları aslı gibi sağlam olsa.
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