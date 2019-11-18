Xiaomi'den Tesla'yı kopyalamakla suçlanan elektrikli otomobil şirketine yatırım

Tam Boyutta Gör

Tesla'nın otomobillerini ve teknolojilerini kopyalamakla suçlanan Çinli Xiaopeng Motors, 400 milyon dolarlık büyük bir yatırım aldığını açıkladı. Haberin bizi ilgilendiren en önemli detayı ise Xiaomi'nin de yatırımcılar listesine eklenmiş olması.

Ayrıca Bkz. "Ford Mustang Mach-E tanıtıldı: İşte tüm özellikleri ve fiyatı"

Çinli teknoloji devi tarafından elektrikli otomobil üreticisine yönlendirilen fonun miktarı açıklanmadı ancak Xiaomi CEO'su Lei Jun'un açıklamalarına bakılırsa toplam yatırımdaki payları son derece büyük.

Tam Boyutta Gör

Deneyimli yönetici konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı: "Xiaomi Corporation ve Xpeng Motors, akıllı telefonları ve akıllı otomobilleri birbirine bağlayan teknolojilerin geliştirilmesi konusunda işbirliği yaparak önemli ilerlemeler kaydetti. Bu stratejik yatırımın akıllı donanım ve Nesnelerin İnterneti için ortaklığımızı daha da derinleştireceğine inanıyoruz."

Şu an için Xiaomi'nin elektrikli otomobil geliştirme konusunda açık bir beyanı yok. Ancak şirketin maden suyu üretiminden teslimat hizmetlerine kadar her alana el attığını göz önüne alırsak, ilk etapta olmasa bile otomobillerin de şirketin yol haritasında yer aldığını düşünebiliriz.

https://electrek.co/2019/11/15/tesla-inspired-ev-maker-xpeng-secures-400-million-investment