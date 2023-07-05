Xiaomi'den üç modele Android 14 beta müjdesi: İşte güncelleme alacak telefonlar

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aylarda tanıtılan Android 14 güncellemesi için akıllı telefon üreticilerinin çalışmaları başladı. Son olarak bu isimler arasından Xiaomi, Android 14 tabanlı MIUI beta programını genişletiyor. Android 14 tabanlı MIUI beta, artık Xiaomi 13 serisi ve Xiaomi 12T için erişime açılıyor.

Xiaomi'den üç modele Android 14 beta müjdesi

Bugün yapılan resmi duyuruya göre Xiaomi, Android 14 tabanlı yeni MIUI güncellemesi için beta test kullanıcıları arıyor. Bu noktada Çinli üretici, beta programının Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro ve Xiaomi 12T kullanıcıları için erişime açılacağını duyurdu.

Aktarıldığı kadarıyla Android 14 beta programı, yukarıda belirttiğimiz her cihaz için 2000 kullanıcıya kadar destek sunacak. Ayrıca bu listenin kayıt sırasını esas alacağını belirtelim. Ancak bu programa katılacak kullanıcılar için çeşitli uyarılar bulunuyor. Niketim güncellemeden sonra cihazda herhangi bir sorun yaşanırsa, kullanıcıların yerel Xiaomi servislerine başvurması gerekecek.

MIUI 15 alacak ve almayacak Xiaomi cihazlar ortaya çıktı 2 hf. önce eklendi

Ayrıca Android 14 beta programının yalnızca Global ROM çalıştıran cihazlar için geçerli olduğunu belirtelim. Dolayısıyla Avrupa ve Hindistan pazarında yer alan modellerin bir süre daha beklemesi gerekecek. Bu noktada hangi sürüme sahip olduğunuzu öğrenmek için cihazınızın ''ayarlar'' bölümünde yer alan ''Telefon Hakkında'' sekmesine göz atabilirsiniz.

Bilmeyenler için Android 14 tabanlı bir sonraki MIUI sürümünün MIUI 15 olması bekleniyor. Öyle ki Xiaomi'nin kısa süre önce MIUI 14,5 güncellemesini iptal ettiğinden sizlere bahsetmiştik. MIUI 15 için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak mevcut raporlar, önümüzdeki Aralık ayında Xiaomi 14 ailesi ile çıkış yapacağına işaret ediyor.

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