Xiaomi Smart Band 8 Active tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Smart Band 8 Active özellikleri
Önceden yüklenmiş 50'den fazla fitness moduna sahip olan olacak Smart Band 8 Active, GPS konumlandırmasından ise yoksun durumda. Tüm gün uyku, kandaki oksijen seviyesi takibi, kalp atış hızı, döngü, stres seviyesi ve SpO2 izleme sunan cihaz aynı zamanda 50 metreye kadar suya dayanıklılık sergiliyor.
Xiaomi Smart Band 8 Active fiyatı ne kadar?
Smart Band 8 Active beş farklı saat kordonu rengiyle geliyor ancak şu anda yalnızca siyah ve pembe seçenekleri mevcut. Siyah kordon versiyonu İngiltere'de mevcutken pembe versiyonu AliExpress'te bulunuyor. Fiyat tarafında geldiğimizde ise Smart Band 8 Active, 25 euro fiyat etiketine sahip. Cihaz an itibariyle İngiltere, Almanya ve küresel pazarda AliExpress üzerinden temin edilebiliyor. Cihazın neredeyse aynısı olan Redmi Smart Band 2’nin Türkiye fiyatı ise 829 TL. Öte yandan Smart Band 8 Active adı altında ürünün ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.