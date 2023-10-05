Tam Boyutta Gör Xiaomi, kısa bir süre önce Smart Band 8 Active akıllı saatini tanıttı. Yeni Xiaomi Smart Band 8 Active esasında yeniden markalanmış Redmi Smart Band 2’den fazlası değil ve aynı cihazlar. Bununla birlikte firma, geçtiğimiz ayın sonlarında normal Smart Band 8’i piyasaya sürmüştü ve üzerinden çok geçmeden Active modeli raflardaki yerini almaya başladı.

Xiaomi Smart Band 8 Active özellikleri

Tam Boyutta Gör Xiaomi Smart Band 8 Active, 1,47 inçlik bir ekrana sahip ve 14 güne kadar pil ömrü sunuyor. Cihaz, 247 PPI piksel yoğunluğu ve 450 nit tepe parlaklığı ile 172 x 320 piksel çözünürlüğü kullanıcısına sergiliyor. Xiaomi, yeni saatinde önceden yüklenmiş 100’den fazla saat yüzüne yer veriyor. Smart Band 8 Active, gerekli olan enerji ihtiyacını ise 210mAh büyüklüğündeki bataryayla sağlıyor.

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Önceden yüklenmiş 50'den fazla fitness moduna sahip olan olacak Smart Band 8 Active, GPS konumlandırmasından ise yoksun durumda. Tüm gün uyku, kandaki oksijen seviyesi takibi, kalp atış hızı, döngü, stres seviyesi ve SpO2 izleme sunan cihaz aynı zamanda 50 metreye kadar suya dayanıklılık sergiliyor.

Xiaomi Smart Band 8 Active fiyatı ne kadar?

Smart Band 8 Active beş farklı saat kordonu rengiyle geliyor ancak şu anda yalnızca siyah ve pembe seçenekleri mevcut. Siyah kordon versiyonu İngiltere'de mevcutken pembe versiyonu AliExpress'te bulunuyor. Fiyat tarafında geldiğimizde ise Smart Band 8 Active, 25 euro fiyat etiketine sahip. Cihaz an itibariyle İngiltere, Almanya ve küresel pazarda AliExpress üzerinden temin edilebiliyor. Cihazın neredeyse aynısı olan Redmi Smart Band 2’nin Türkiye fiyatı ise 829 TL. Öte yandan Smart Band 8 Active adı altında ürünün ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı şimdilik belli değil.

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Xiaomi Smart Band 8 Active tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı