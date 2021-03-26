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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi'den uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha geliyor: Poco M2 Reloaded

    Yeni sızıntılara göre Xiaomi çok yakın bir zamanda Poco M2 Reloaded markasıyla bütçe dostu bir akıllı telefon modelini piyasaya süremye hazırlanıyor.
    26 Mart 2021, 19:30 (1 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi'den uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha geliyor: Poco M2 Reloaded
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    Gelen bilgilere göre Çinli Xiaomi şirketi yakında Poco markası altında bir başka düşük maliyetli akıllı telefonu duyuracak: Cihazın Poco M2 Reloaded adıyla ticari pazara gireceği iddia ediliyor.

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    Ayrıca Bkz. "Xiaomi akıllı telefonlar için fiyat artışı yolda"

    Geçen sonbaharda, Poco M2 piyasaya çıkmıştı (resimde) ve akıllı telefon MediaTek Helio G80 işlemci, 6.53 inç Full HD+ ekran, 8 megapiksel selfie kamera ve 13, 8, 5 ve 2 milyon piksel sensörlü dörtlü arka kamera ile donatılmıştı. Poco M2 Reloaded ile ilgili bilgiler ise Xiaomi cihazlarda kullanılan MIUI arayüz yazılımının kodlarında bulundu. Cihaz hakkında maalesef hiçbir teknik ayrıntı açıklanmış değil.

    Xiaomi'den uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha geliyor: Poco M2 Reloaded
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    Cazip özellikler, uygun fiyat

    Xiaomi'ye yakın kaynaklar, Poco M2 Reloaded'daki değişikliklerin Poco M2'ye kıyasla çok radikal olmayacağına inanıyorlar. Şirketin ucuz MediaTek Dimensity veya Qualcomm Snapdragon işlemcilerinden birini entegre bir 5G modem ile kullanması oldukça olası. Cihazın kamera sistemi de yükseltilebilir.

    Poco akıllı telefonlarının çok popüler olması bir dizi cazip özelliğin, uygun bir fiyat politikası ile kullanıcılara sunulması olarak açıklanıyor. Örneğin yukarıda bahsedilen Poco M2 modelinin 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli konfigürasyonu 150 dolardan satılmakta.



    https://www.xda-developers.com/xiaomi-poco-m2-reloaded-leak/
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    .Eray. (ERAY ) 3 dk. ( Mesaj Silindi )
    ürün redmi 9 galiba
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    _ _KAPLAN_ (halil kaplan) 22 dk. ( Mesaj Silindi )
    Redmi Note 8 Pro ya benziyor.
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    volcy123 51 dk. ( Mesaj Silindi )
    Ulan yeter be !!
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    Mars Portakalı (Mars Portakalı) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Türkiye de satılan hiçbir şey ''Uygun Fiyat''lı değil.
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    S SPeaky 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Oh bugün de yeni model rahatladım
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