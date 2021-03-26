Xiaomi'den uygun fiyatlı bir akıllı telefon daha geliyor: Poco M2 Reloaded

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Gelen bilgilere göre Çinli Xiaomi şirketi yakında Poco markası altında bir başka düşük maliyetli akıllı telefonu duyuracak: Cihazın Poco M2 Reloaded adıyla ticari pazara gireceği iddia ediliyor.

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Geçen sonbaharda, Poco M2 piyasaya çıkmıştı (resimde) ve akıllı telefon MediaTek Helio G80 işlemci, 6.53 inç Full HD+ ekran, 8 megapiksel selfie kamera ve 13, 8, 5 ve 2 milyon piksel sensörlü dörtlü arka kamera ile donatılmıştı. Poco M2 Reloaded ile ilgili bilgiler ise Xiaomi cihazlarda kullanılan MIUI arayüz yazılımının kodlarında bulundu. Cihaz hakkında maalesef hiçbir teknik ayrıntı açıklanmış değil.

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Cazip özellikler, uygun fiyat

Xiaomi'ye yakın kaynaklar, Poco M2 Reloaded'daki değişikliklerin Poco M2'ye kıyasla çok radikal olmayacağına inanıyorlar. Şirketin ucuz MediaTek Dimensity veya Qualcomm Snapdragon işlemcilerinden birini entegre bir 5G modem ile kullanması oldukça olası. Cihazın kamera sistemi de yükseltilebilir.

Poco akıllı telefonlarının çok popüler olması bir dizi cazip özelliğin, uygun bir fiyat politikası ile kullanıcılara sunulması olarak açıklanıyor. Örneğin yukarıda bahsedilen Poco M2 modelinin 6 GB RAM ve 64 GB depolama kapasiteli konfigürasyonu 150 dolardan satılmakta.

https://www.xda-developers.com/xiaomi-poco-m2-reloaded-leak/

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