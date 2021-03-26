Xiaomi akıllı telefonlar için fiyat artışı yolda

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Xiaomi Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Xiang, şirketin akıllı telefon fiyatlarında olası bir artışı açıkladı. Şirket rekabetçi fiyatları korumaya çalışıyor, ancak mikro devrelerin yetersizliği nedeniyle alıcılar, şirketin ürünlerine yapılacak olan bir fiyat artışına hazırlanmalı.

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Üst düzey yönetici, Xiaomi'nin üretim süreçlerini optimize etmenin yollarını aradığını, ancak fiyatlardaki artışı kontrol altına almanın daha zor hale geldiğini belirtti. Bu nedenle, ona göre, bazı Xiaomi cihaz modellerinin fiyatlarının artma olasılığı yüksek.

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Maliyet artışının bir kısmını tüketiciye yansıtacağız

Wang Xiang: "Dürüst olmak gerekirse, tüketicilere elimizden gelen en iyi fiyatı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ancak, belki bazı durumlarda, maliyetteki artışın bir kısmını tüketiciye kaydırmamız gerekecek." dedi.

Koronavirüs salgınının arka planında, elektroniğe olan talep önemli ölçüde arttı ve çip üreticileri siparişlerle başa çıkmakta zorlandı. Çip kıtlığı öncelikle otomotiv endüstrisini etkiledi, ancak daha sonra diğer endüstrileri de etkilemeye başladı. Analistler, yarı iletken eksikliğinin yıl sonuna kadar devam edeceğine ve bunun kaçınılmaz olarak tüketici elektroniği için daha yüksek fiyatlara yol açacağına inanıyor.

https://www.slashgear.com/xiaomi-phones-might-get-a-price-hike-due-to-chip-shortage-26665609/

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