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    Xiaomi akıllı telefonlar için fiyat artışı yolda

    Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi'nin Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Xiang, küresel çip sıkıntısı nedeniyle, akıllı telefon modellerinde fiyat artışının kaçınılmaz olduğunu söyledi.
    26 Mart 2021, 14:00 (10 dk.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi akıllı telefonlar için fiyat artışı yolda
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    Xiaomi Kıdemli Başkan Yardımcısı Wang Xiang, şirketin akıllı telefon fiyatlarında olası bir artışı açıkladı. Şirket rekabetçi fiyatları korumaya çalışıyor, ancak mikro devrelerin yetersizliği nedeniyle alıcılar, şirketin ürünlerine yapılacak olan bir fiyat artışına hazırlanmalı.

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    Üst düzey yönetici, Xiaomi'nin üretim süreçlerini optimize etmenin yollarını aradığını, ancak fiyatlardaki artışı kontrol altına almanın daha zor hale geldiğini belirtti. Bu nedenle, ona göre, bazı Xiaomi cihaz modellerinin fiyatlarının artma olasılığı yüksek.

    Xiaomi akıllı telefonlar için fiyat artışı yolda
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    Maliyet artışının bir kısmını tüketiciye yansıtacağız

    Wang Xiang: "Dürüst olmak gerekirse, tüketicilere elimizden gelen en iyi fiyatı sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Ancak, belki bazı durumlarda, maliyetteki artışın bir kısmını tüketiciye kaydırmamız gerekecek." dedi.

    Koronavirüs salgınının arka planında, elektroniğe olan talep önemli ölçüde arttı ve çip üreticileri siparişlerle başa çıkmakta zorlandı. Çip kıtlığı öncelikle otomotiv endüstrisini etkiledi, ancak daha sonra diğer endüstrileri de etkilemeye başladı. Analistler, yarı iletken eksikliğinin yıl sonuna kadar devam edeceğine ve bunun kaçınılmaz olarak tüketici elektroniği için daha yüksek fiyatlara yol açacağına inanıyor.



    https://www.slashgear.com/xiaomi-phones-might-get-a-price-hike-due-to-chip-shortage-26665609/
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