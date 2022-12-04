Xiaomi, masaüstü PC pazarına giriş yapıyor! Mac Mini'ye rakip yolda

Xiaomi Host Mini, Mac Mini'ye rakip olabilir
Bildirilenlere göre Xiaomi, hem Mini-ITX hem de Mac Mini benzeri iki farklı cihaz duyurmayı planlıyor. Bununla birlikte ilk model, 100W güç kaynağı ve Mini-ITX anakart ile donatılan düşük profilli bir sistem olacak.
Intel NUC ve Mac Mini form faktörünü kullanan diğer model ise, AMD Ryzen 7 6800H işlemciden güç alacak. 45W TDP, 8 çekirdek ve 16 iş parçacığı içeren bu CPU'ya 16 GB bellek ve 512 GB SSD eşlik edecek. Kaynakta belirtilenlere göre yeni cihazın 570 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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