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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, masaüstü PC pazarına giriş yapıyor! Mac Mini'ye rakip yolda

    Xiaomi etkinliğinde tanıtılması beklenen iki yeni PC modeli ortaya çıktı. Bu cihazlardan biri, Apple Mac Mini ve Intel Nuc sistemlere rakip olabilir. İşte yeni cihazların özellikleri
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    Xiaomi'den yeni masaüstü PC'ler geliyor! Mac Mini'ye rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, 8 Aralık’ta düzenlenecek etkinlikte Xiaomi 13 serisi dahil olmak üzere yenilikçi ürünlerini tanıtacak. Şimdi de bu cihazlar arasından şirketin ilk masaüstü bilgisayarı olacak Xiaomi Host Mini modelinin özellikleri sızdırıldı.

    Xiaomi Host Mini, Mac Mini'ye rakip olabilir

    Bildirilenlere göre Xiaomi, hem Mini-ITX hem de Mac Mini benzeri iki farklı cihaz duyurmayı planlıyor. Bununla birlikte ilk model, 100W güç kaynağı ve Mini-ITX anakart ile donatılan düşük profilli bir sistem olacak.

    Xiaomi'den yeni masaüstü PC'ler geliyor! Mac Mini'ye rakip olacak Tam Boyutta Gör
    Ayrıca ön tarafında küçük bir bildirim ekranına ev sahipliği yapan bu cihazın, çift yuvalı ekran kartlarına da destek sunacağı belirtiliyor. Ancak buradaki 100W'lık gücün harici GPU'lar için yetersiz kalabileceğini söyleyebiliriz. Bu sebeple Xiaomi, farklı konfigürasyon seçenekleri ile karşımıza çıkabilir.

    Intel NUC ve Mac Mini form faktörünü kullanan diğer model ise, AMD Ryzen 7 6800H işlemciden güç alacak. 45W TDP8 çekirdek ve 16 iş parçacığı içeren bu CPU'ya 16 GB bellek ve 512 GB SSD eşlik edecek. Kaynakta belirtilenlere göre yeni cihazın 570 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. 

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