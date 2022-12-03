Xiaomi 13'ün RAM, depolama ve renk seçenekleri belli oldu

Tam Boyutta Gör Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 serisi, 8 Aralık'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yaklaşan serinin Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olmak üzere iki modelden oluşması beklenirken, cihazların RAM, depolama ve renk seçenekleri belli oldu.

Xiaomi 13 renk seçenekleri belli oldu

Xiaomi 13 serisi, en az dört renk seçeneği ve özel bir sınırlı sürümle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar arasından Distant Mountain Blue deri görünümlü bir kaplama sunarken, Wilderness Green cam yüzeye sahip olacak. Sızdırılan diğer iki renk seçeneği ise Seramik Siyah ve Beyaz.

Xiaomi 13 serisinin yeni tanıtım tarihi belli oldu 1 gün önce eklendi

Yaklaşan telefonların depolama ve RAM kapasiteleri de doğrulandı. Xiaomi 13 serisi 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB seçenekleriyle gelecek. Ayrıca giriş seviyesi 8/128 GB modellerinde UFS 3.1, daha üst sürümlerde ise UFS 4.0'ın kullanılması bekleniyor.

Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri

Ayrıca güvenilir bir sızıntı kaynağı tarafından her iki telefonun da kamera, pil ve şarj hızları açıklandı. Bununla birlikte temel model Xiaomi 13, OIS destekli 54MP Sony IMX800 ana kamera, 12MP OmniVision OV13B ulta geniş açılı kamera ve 3.2x optik yakınlaştırma sunan 10MP Samsung S5K3K1 telefoto modülünden güç alacak. Kaputun altında ise, 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 4.500mAh pil tarafından desteklenecek.

Tam Boyutta Gör Serini tepe modeli Xiaomi 13 Pro ise, 1 inç boyutlarında OIS destekli 50MP Sony IMX989 ana kamera, 50MP Samsung JN1 ultra geniş açılı kamera ve 3,2x optik yakınlaştırmalı 50 MP Samsung JN1 telefoto sensörler ile donatılacak. Buna ek olarak amiral gemisi modelin 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 4.820 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.

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