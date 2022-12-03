Xiaomi 13'ün RAM, depolama ve renk seçenekleri belli oldu

Xiaomi 13 renk seçenekleri belli oldu
Xiaomi 13 serisi, en az dört renk seçeneği ve özel bir sınırlı sürümle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar arasından Distant Mountain Blue deri görünümlü bir kaplama sunarken, Wilderness Green cam yüzeye sahip olacak. Sızdırılan diğer iki renk seçeneği ise Seramik Siyah ve Beyaz.
Yaklaşan telefonların depolama ve RAM kapasiteleri de doğrulandı. Xiaomi 13 serisi 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB seçenekleriyle gelecek. Ayrıca giriş seviyesi 8/128 GB modellerinde UFS 3.1, daha üst sürümlerde ise UFS 4.0'ın kullanılması bekleniyor.
Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri
Ayrıca güvenilir bir sızıntı kaynağı tarafından her iki telefonun da kamera, pil ve şarj hızları açıklandı. Bununla birlikte temel model Xiaomi 13, OIS destekli 54MP Sony IMX800 ana kamera, 12MP OmniVision OV13B ulta geniş açılı kamera ve 3.2x optik yakınlaştırma sunan 10MP Samsung S5K3K1 telefoto modülünden güç alacak. Kaputun altında ise, 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 4.500mAh pil tarafından desteklenecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu
Süper ötesi
Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D
maaşallah
Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.
Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam