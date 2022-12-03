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    Xiaomi 13'ün RAM, depolama ve renk seçenekleri belli oldu

    Çok yakında tanıtılması beklenen Xiaomi 13 serisinin RAM, depolama ve renk seçenekleri belli oldu. Peki amiral gemisi akıllı telefonlar neler sunuyor? İşte detaylar 
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    Xiaomi 13'ün RAM, depolama ve renk seçenekleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Kullanıcılar tarafından merakla beklenen Xiaomi 13 serisi, 8 Aralık'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Yaklaşan serinin Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro olmak üzere iki modelden oluşması beklenirken, cihazların RAM, depolama ve renk seçenekleri belli oldu.

    Xiaomi 13 renk seçenekleri belli oldu

    Xiaomi 13 serisi, en az dört renk seçeneği ve özel bir sınırlı sürümle kullanıcıların karşısına çıkacak. Bunlar arasından Distant Mountain Blue deri görünümlü bir kaplama sunarken, Wilderness Green cam yüzeye sahip olacak. Sızdırılan diğer iki renk seçeneği ise Seramik Siyah ve Beyaz.

    Yaklaşan telefonların depolama ve RAM kapasiteleri de doğrulandı. Xiaomi 13 serisi 8GB + 128GB, 8GB + 256GB, 12GB + 256GB ve 12GB + 512GB seçenekleriyle gelecek. Ayrıca giriş seviyesi 8/128 GB modellerinde UFS 3.1, daha üst sürümlerde ise UFS 4.0'ın kullanılması bekleniyor.

    Xiaomi 13 ve Xiaomi 13 Pro özellikleri

    Ayrıca güvenilir bir sızıntı kaynağı tarafından her iki telefonun da kamera, pil ve şarj hızları açıklandı. Bununla birlikte temel model Xiaomi 13, OIS destekli 54MP Sony IMX800 ana kamera, 12MP OmniVision OV13B ulta geniş açılı kamera ve 3.2x optik yakınlaştırma sunan 10MP Samsung S5K3K1 telefoto modülünden güç alacak. Kaputun altında ise, 67W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 4.500mAh pil tarafından desteklenecek.

    Xiaomi 13'ün RAM, depolama ve renk seçenekleri belli oldu! Tam Boyutta Gör
    Serini tepe modeli Xiaomi 13 Pro ise, 1 inç boyutlarında OIS destekli 50MP Sony IMX989 ana kamera, 50MP Samsung JN1 ultra geniş açılı kamera ve 3,2x optik yakınlaştırmalı 50 MP Samsung JN1 telefoto sensörler ile donatılacak. Buna ek olarak amiral gemisi modelin 120W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarj destekli 4.820 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor.
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    Milli Muharip Uçak son montaj hattında

    D
    DoubleDragon 2 gün önce

    Ben asgari ücretle alıp binemedikten sonra ne yapayım bunu

    M
    M e c 2 gün önce

    Süper ötesi

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    StaatSanWalt 3 gün önce

    Amerika 8k ise bizde rahatlıkla 200- 250 bin civarında olacaktır. Maşallah eskiden araba aldığımız fiyatlar :D

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    Mohi 3 gün önce

    maaşallah

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    gun 4 gün önce

    Hız olarak çok büyük başarı Türkiye’nin esas kızılelması bu bence.

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    alfa-x 1 hafta önce

    Çok iyi yaa büyük başarı tüm emeği geçenlere tebrikler çalışmaya devam

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