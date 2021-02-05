Xiaomi, dört tarafı kavisli tasarıma sahip ekranıyla yeni bir konsept telefonunu tanıttı

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Xiaomi, dört tarafı kavisli tasarıma sahip ekranlı ve hiç bağlantı noktası olmayan yeni bir konsept telefonunu tanıttı. Xiaomi, telefonun şelale ekranının dört tarafında da 88 derecelik eğimlere sahip olduğunu söylüyor. Telefon, Xiaomi'nin üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini kullanıyor. Bu sayede de telefonda bir çentik ya da çerçeve de bulunmuyor.

Ayrıca Bkz. "Xiaomi, bazı rahatsızlıkları tespit ve tedavi edici özelliklere sahip akıllı gözlük patenti aldı"

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Xiaomi'den ekran tasarımlarına farklı bir yaklaşım

Xiaomi, dört tarafında 88 derecelik eğimli ekranı elde edebilmek için kendi geliştirdiği cam işleme ekipmanıyla, 800° C yüksek sıcaklık ve basınç altında sıcak bükme, dört farklı parlatma aleti ve ondan fazla karmaşık parlatma prosedürüne ihtiyaç duydu.

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Konsept telefonda hiç bir bağlantı noktası ya da düğme bulunmuyor. Bu da telefon kullanımını fiziksel yerine daha sezgisel hale getiriyor. Xiaomi, bu konsept telefonda ultra ince piezoelektrik seramikler, sektörde bir ilk olan esnek film ekranı akustik teknolojisi, üçüncü nesil ekran altı kameralar, kablosuz şarj, eSIM yongaları, basınca duyarlı dokunmatik sensörler ve daha fazlasını içeren çığır açan teknolojiler ve mühendislik çözümlerinin, birbirine sorunsuz bir şekilde entegre edildiğinden bahsediyor.

Xiaomi'nin blog gönderisinde: "Xiaomi, hayal gücü ile gerçeklik arasındaki en iyi dengeyi bulmaya çabalayarak yenilik yapmayı asla bırakmaz. Klasik akıllı telefon form faktörünün sınırlarını zorlayan Xiaomi mühendisleri, akıllı telefonu olabildiğince basit hale getirmeye ve "sadece bir ekran" form faktörünü hayata bir adım daha yaklaştırmaya çalıştı." ifadeleri yer aldı.

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