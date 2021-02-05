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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi, dört tarafı kavisli tasarıma sahip ekranıyla yeni bir konsept telefonunu tanıttı

    Teknoloji devi Xiaomi, yeni bir konsept telefonunu tanıttı. Telefonun ekranının dört tarafı da 88 derecelik kavisli bir tasarıma sahip. Cihazda, herhangi bir bağlantı noktası ya da düğme bulunmuyor.
    05 Şubat 2021, 16:00 (1 hf.)
    7,6b
    1
    13
    Cep Telefonları
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    1

    Xiaomi, dört tarafı kavisli tasarıma sahip ekranıyla yeni bir konsept telefonunu tanıttı
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    Xiaomi, dört tarafı kavisli tasarıma sahip ekranlı ve hiç bağlantı noktası olmayan yeni bir konsept telefonunu tanıttı. Xiaomi, telefonun şelale ekranının dört tarafında da 88 derecelik eğimlere sahip olduğunu söylüyor. Telefon, Xiaomi'nin üçüncü nesil ekran altı kamera teknolojisini kullanıyor. Bu sayede de telefonda bir çentik ya da çerçeve de bulunmuyor.

    Ayrıca Bkz. "Xiaomi, bazı rahatsızlıkları tespit ve tedavi edici özelliklere sahip akıllı gözlük patenti aldı"

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    Xiaomi'den ekran tasarımlarına farklı bir yaklaşım

    Xiaomi, dört tarafında 88 derecelik eğimli ekranı elde edebilmek için kendi geliştirdiği cam işleme ekipmanıyla, 800° C yüksek sıcaklık ve basınç altında sıcak bükme, dört farklı parlatma aleti ve ondan fazla karmaşık parlatma prosedürüne ihtiyaç duydu.

    Xiaomi, dört tarafı kavisli tasarıma sahip ekranıyla yeni bir konsept telefonunu tanıttı
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    Konsept telefonda hiç bir bağlantı noktası ya da düğme bulunmuyor. Bu da telefon kullanımını fiziksel yerine daha sezgisel hale getiriyor. Xiaomi, bu konsept telefonda ultra ince piezoelektrik seramikler, sektörde bir ilk olan esnek film ekranı akustik teknolojisi, üçüncü nesil ekran altı kameralar, kablosuz şarj, eSIM yongaları, basınca duyarlı dokunmatik sensörler ve daha fazlasını içeren çığır açan teknolojiler ve mühendislik çözümlerinin, birbirine sorunsuz bir şekilde entegre edildiğinden bahsediyor.

    Xiaomi'nin blog gönderisinde: "Xiaomi, hayal gücü ile gerçeklik arasındaki en iyi dengeyi bulmaya çabalayarak yenilik yapmayı asla bırakmaz. Klasik akıllı telefon form faktörünün sınırlarını zorlayan Xiaomi mühendisleri, akıllı telefonu olabildiğince basit hale getirmeye ve "sadece bir ekran" form faktörünü hayata bir adım daha yaklaştırmaya çalıştı." ifadeleri yer aldı.



    Kaynakça https://www.theverge.com/2021/2/5/22267807/xiaomi-quad-curved-waterfall-display-concept-phone-announced https://blog.mi.com/en/2021/02/05/xiaomi-debuts-its-first-quad-curved-waterfall-display-concept-smartphone/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yaki83 (yakup tanriverdi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Telefonun kullanisligini artirmakran cok zarar verir..
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    T th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Murat.Ak
    tamam işte almak istemeyenler yorum yapıyor,siz niye rahatsız oldunuz.
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    Yorumlar (10) Yorum Yaz Forumda Gör
    1
    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Eğer ekran düşmelere dayanıklı olacaksa neden olmasın diyeceğim ama kavisli ekrana verecekleri efor ve parayı siyah çerçevenin bile bulunmadığı %100 çerçevesiz ve kavissiz bir ekrana verseler..
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    D DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    anlaşılan sen rahatsiz olmuşşun konsept telefon bu yani senin için değil bu telefon
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    theVerge (Adım Soyadım) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tasarım harika ama fiyat olarak çok yukarda olacak ve cihazı korumak için çok çaba sarf etmemiz gerekecek. Ben kavis yerine sıfır çerçevesiz düz ekran teknılojisi için uğraşmalarını daha çok arzuluyorum. Gerçekten sıfır çerçeve ama alttan üstten herhangi bir siyahlık olmadan.
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    swat882 (Swat882 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Telefona bu kadarda anlam yüklemek yanlış. Çok komplikelestirmemek lazım
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    M mesci_663 (ibrahim halil mes) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Önce yazılımını düzelt sonra mühendislikten bahset ey şayomii
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    Hoca 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Oyun oynarken kavisli ekranlar tam bir felaket. Oyunların da kavisli ekrana göre uyarlanması gerekiyor.
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    LifeforRelic (Mustafa Ekin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    E köşeler kalmış? Olmamış, beğenmedim.
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    M Murat.Ak (Murat Ak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    herkes için değil telefon, almak isteyen alır, konsept tasarım diyor zaten
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    T th9 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Murat.Ak
    tamam işte almak istemeyenler yorum yapıyor,siz niye rahatsız oldunuz.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    RootUser (Root User) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Murat.Ak
    +1
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    Guhong01 (Guhong 01 ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Saçmalık. Sağ ve solunda olduğu zaman bile kullanışlılığa zarar veriyorken alt ve üstte de olması kullanışlılığı öldüren bir detay. Xiaomi'nin konsept cihazları berbat, kullanışsız ve anlamsız. Umarım vizyonları bu yönde ilerlemez.
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    yaki83 (yakup tanriverdi) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Telefonun kullanisligini artirmakran cok zarar verir..
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    7551 kez okundu.
    9 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, xiaomi konsept telefon ve
    4 etiket daha xiaomi ekran altı kamera xiaomi dört tarafı kavisli ekran tamamen kavisli ekran Mobil Teknolojiler
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