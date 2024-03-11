Xiaomi’den ısı kontrollü duş başlığı

Tam Boyutta Gör Hayatın her alanına sunduğu akıllı ürünlerle portföyünü oldukça genişleten Xiaomi, bu kez ısı kontrollü bir duş başlığı ile karşımıza geliyor. Xiaomi Mijia N1 kullanıcılara konforlu bir duş sunmak için geliştirildi.

Xiaomi Mijia N1 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mijia N1 akıllı duş başlığının öne çıkan özelliği ısı kontrolü sunması. Ana bataryada yer alan seramik ısı düğmesi sayesinde kullanıcılar suyun sıcaklığını isteğe göre kolayca ayarlayabiliyor. Böylece batarya kolu ile sıcak suyu ayarlama zahmetinden kurtulmuş oluyor.

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Sabit bir duş başlığının yanında çıkarılabilir bir duş başlığı da mevcut. Yine batarya üzerinde yer alan 3 farklı tuş ile güçlü ve düşük güçte su püskürtme seçilebiliyor. Suyun çıkışını da kontrol edebilen başlık yüksek anti bakteriyel koruma da sunuyor. 100$ fiyat etiketi olan duş başlığı kitle fonlaması sonrasında satışa çıkacak.

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