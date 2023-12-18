Xiaomi'nin elektrikli otomobili tanıtım çekimleri sırasında görüntülendi

Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobiline ait yeni fotoğraflar internette düştü. SU7 isimli araç bu kez kamuflajsız olarak görüntülendi. Sızıntıyı yapan kişinin gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği için 3 milyon yuan (420.000 dolar) gibi bir para cezasına çarptırılacağı bildiriliyor.
Tanıtım çekimleri sırasında çekilen fotoğraflar, elektrikli sedanı neredeyse tüm açılardan gözler önüne seriyor. Açılıp kapanabilen spoyler ve büyük Xiaomi yazısının yer aldığı arka kısma ek olarak otomobilin yanlarını ve önünü de görebiliyoruz. Xiaomi SU7 sarı ve turkuaz renklerde sunulacak. Gri de dahil olmak üzere başka renkleri de olacak.
Fiyatı da ortaya çıktı
Standart Xiaomi SU7'ye ek olarak SU7 Pro ve SU7 Max versiyonları da piyasaya sürülecek. Bu modeller motor gücü ve diğer özellikler bakımından farklılık gösterecekler. Baz versiyonun fiyatının 190.000 yuan (26.700 dolar) civarında olacağı belirtiliyor.
Merakla beklenen Xiaomi SU7, Aralık ayı sonunda tanıtılabilir. Elektrikli sedanın 2024 yılında satışa sunulacağına yönelik bilgiler de var. Xiaomi CEO'su Lei Jun daha önceki bir açıklamasında SU7 üzerinde 3.400'den fazla mühendisin çalıştığını söylemişti.
Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.