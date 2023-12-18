Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi'nin elektrikli otomobili tanıtım çekimleri sırasında görüntülendi

    Xiaomi yakında ilk otomobilini tanıtacak. Merakla beklenen otomobilin tanıtım çekimlerine ait fotoğraflar internete sızdırıldı. Böylece elektrikli sedan kamuflajsız olarak gözler önüne çıktı.

    Xiaomi'nin elektrikli otomobili tanıtım çekimlerinde görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobiline ait yeni fotoğraflar internette düştü. SU7 isimli araç bu kez kamuflajsız olarak görüntülendi. Sızıntıyı yapan kişinin gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği için 3 milyon yuan (420.000 dolar) gibi bir para cezasına çarptırılacağı bildiriliyor.

    Xiaomi'nin elektrikli otomobili tanıtım çekimlerinde görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Tanıtım çekimleri sırasında çekilen fotoğraflar, elektrikli sedanı neredeyse tüm açılardan gözler önüne seriyor. Açılıp kapanabilen spoyler ve büyük Xiaomi yazısının yer aldığı arka kısma ek olarak otomobilin yanlarını ve önünü de görebiliyoruz. Xiaomi SU7 sarı ve turkuaz renklerde sunulacak. Gri de dahil olmak üzere başka renkleri de olacak.

    Xiaomi'nin elektrikli otomobili tanıtım çekimlerinde görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Fiyatı da ortaya çıktı

    Standart Xiaomi SU7'ye ek olarak SU7 Pro ve SU7 Max versiyonları da piyasaya sürülecek. Bu modeller motor gücü ve diğer özellikler bakımından farklılık gösterecekler. Baz versiyonun fiyatının 190.000 yuan (26.700 dolar) civarında olacağı belirtiliyor.

    Xiaomi'nin elektrikli otomobili tanıtım çekimlerinde görüntülendi Tam Boyutta Gör

    Merakla beklenen Xiaomi SU7, Aralık ayı sonunda tanıtılabilir. Elektrikli sedanın 2024 yılında satışa sunulacağına yönelik bilgiler de var. Xiaomi CEO'su Lei Jun daha önceki bir açıklamasında SU7 üzerinde 3.400'den fazla mühendisin çalıştığını söylemişti.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    DH Misafiri 1 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 3 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 3 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    hak mahrumiyeti yok ne demek 2008 fenerbahçe dünyanın en değerli kulübü laptopu kasa olarak kullanmak kar çorabı işe yarıyor. mu burner ne işe yarar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    4000-6000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Camon 19 Neo CH6I
    Tecno Mobile Camon 19 Neo CH6I
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
    Lenovo IdeaPad 1 15AMN7
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Ekstrem Seviye Sistem
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
    AYKUT ELMAS-PLATINUM
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız