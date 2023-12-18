Xiaomi'nin elektrikli otomobili tanıtım çekimleri sırasında görüntülendi

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Xiaomi'nin ilk elektrikli otomobiline ait yeni fotoğraflar internette düştü. SU7 isimli araç bu kez kamuflajsız olarak görüntülendi. Sızıntıyı yapan kişinin gizlilik anlaşmasını ihlal ettiği için 3 milyon yuan (420.000 dolar) gibi bir para cezasına çarptırılacağı bildiriliyor.

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Tanıtım çekimleri sırasında çekilen fotoğraflar, elektrikli sedanı neredeyse tüm açılardan gözler önüne seriyor. Açılıp kapanabilen spoyler ve büyük Xiaomi yazısının yer aldığı arka kısma ek olarak otomobilin yanlarını ve önünü de görebiliyoruz. Xiaomi SU7 sarı ve turkuaz renklerde sunulacak. Gri de dahil olmak üzere başka renkleri de olacak.

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Fiyatı da ortaya çıktı

Standart Xiaomi SU7'ye ek olarak SU7 Pro ve SU7 Max versiyonları da piyasaya sürülecek. Bu modeller motor gücü ve diğer özellikler bakımından farklılık gösterecekler. Baz versiyonun fiyatının 190.000 yuan (26.700 dolar) civarında olacağı belirtiliyor.

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Merakla beklenen Xiaomi SU7, Aralık ayı sonunda tanıtılabilir. Elektrikli sedanın 2024 yılında satışa sunulacağına yönelik bilgiler de var. Xiaomi CEO'su Lei Jun daha önceki bir açıklamasında SU7 üzerinde 3.400'den fazla mühendisin çalıştığını söylemişti.

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Xiaomi'nin elektrikli otomobili tanıtım çekimlerinde görüntülendi