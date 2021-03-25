Xiaomi geçen yıl 146 milyon telefon sattı

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Geçtiğimiz yıl gösterdiği performans ile akıllı telefon pazarında ilk üçü zorlamaya başlayan Xiaomi mali tablolarını teknoloji dünyası ile paylaştı. Hem içeride hem de dışarıda firma büyümeye devam ediyor.

Üçüncülüğe terfi

Hayatına akıllı telefon yazılımları ile başlayan Xiaomi bugün pek çok sektörde başarı kovalıyor. Geçen yıl pandeminin etkisiyle satışlarını arttıran firma Huawei’nin de pazarda zayıflamasıyla özellikle Çin’de rekor büyüdü.

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2020 yılı rakamlarına göre Xiaomi toplamda 146.4 milyon adet akıllı telefon satışı gerçekleştirdi ve yüzde 17.5 büyüme sağladı. Çin’de satışlar yüzde 51.9 büyüdü. Firmanın premium olarak tabir ettiği 300 Avro ve üzeri fiyatlı akıllı telefonları ise 10 milyon adet sattı.

Firmanın toplam geliri 37.4 milyar dolar olurken bunun yarısı deniz aşırı ülkelerden geldi. Akıllı telefonlar 23.2 milyar dolar gelir oluştururken televizyon, akıllı ev aletleri gibi ürünlerin olduğu diğer grup 14 milyar dolara ulaştı.

Bu yıl Xiaomi Mi 11 başta olmak üzere Redmi ve Poco markalarının ardı ardına yeni modelleri satışa çıktı. Devm eden dönemde de sayısız Xiaomi modeli göreceğiz. Firmanın 2021 yılı beklentileri de bir hayli yüksek.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_posts_stellar_2020_annual_results_as_it_sold_10m_premium_smartphones-news-48364.php

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