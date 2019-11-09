Xiaomi gelecek yıl OLED ekranlı üst sınıf bir TV çıkaracak

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Xiaomi geçtiğimiz günlerde Mi TV 5 ve Mi TV 5 Pro olarak adlandırılan iki yeni akıllı televizyon tanıtmıştı. Çinli şirketin TV departmanından sorumlu ismi Li Xiaoshuang, lansman etkinliğinde gazetecilere gelecek planları hakkında bazı açıklamalar yaptı.

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Deneyimli yönetici yeni nesil televizyonlarda kullanılan Quantum Dot teknolojisini (QLED) “kararlı, olgun ve güvenilir” bir çözüm olarak görüyor. Xiaomi gelecekte bu teknolojiyi kullanmaya devam edecek ancak şirketin bunun haricinde başka planları da var.

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2020'nin ilk çeyreğinde gelecek

Çinli dev premium sınıfı hedef alan OLED ekranlı bir TV çıkarmaya hazırlanıyor. Henüz televizyonun boyutu hakkında bir bilgi yok. Şu an için sadece 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini biliyoruz. Daha fazla bilgi için bir süre daha beklememiz gerekecek.