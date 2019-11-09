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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi gelecek yıl OLED ekranlı üst sınıf bir TV çıkaracak

    Kısa bir süre önce Mi TV 5 serisini piyasaya süren Xiaomi yeni TV modelleri ile karşımıza çıkmaya hazırlanıyor. Şirket önümüzdeki yılın başlarında OLED ekranlı bir televizyon piyasaya sürecek.
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    Televizyonlar
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi gelecek yıl OLED ekranlı üst sınıf bir TV çıkaracak
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    Xiaomi geçtiğimiz günlerde Mi TV 5 ve Mi TV 5 Pro olarak adlandırılan iki yeni akıllı televizyon tanıtmıştı. Çinli şirketin TV departmanından sorumlu ismi Li Xiaoshuang, lansman etkinliğinde gazetecilere gelecek planları hakkında bazı açıklamalar yaptı.

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    Deneyimli yönetici yeni nesil televizyonlarda kullanılan Quantum Dot teknolojisini (QLED) “kararlı, olgun ve güvenilir” bir çözüm olarak görüyor. Xiaomi gelecekte bu teknolojiyi kullanmaya devam edecek ancak şirketin bunun haricinde başka planları da var.

    Xiaomi gelecek yıl OLED ekranlı üst sınıf bir TV çıkaracak
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    2020'nin ilk çeyreğinde gelecek

    Çinli dev premium sınıfı hedef alan OLED ekranlı bir TV çıkarmaya hazırlanıyor. Henüz televizyonun boyutu hakkında bir bilgi yok. Şu an için sadece 2020'nin ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini biliyoruz. Daha fazla bilgi için bir süre daha beklememiz gerekecek.



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