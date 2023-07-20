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    Xiaomi dünya genelinde satılacak 21.45 inçlik yeni monitörünü tanıttı

    Xiaomi ürün portföyüne global pazarda satışa sunulacak yeni bir monitör ekledi. Şirketin duyurduğu Xiaomi Monitor A22i isimli model 75 Hz yenileme hızına sahip 21.45 inç ekran taşıyor.
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    Xiaomi global pazara yönelik 21.45 inçlik yeni monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi global pazara yönellik yeni bir monitör tanıttı. Xiaomi Monitor A22i olarak adlandırılan model Full HD çözünürlük (1920 x 1080 piksel) ve 75 Hz yenileme hızına sahip 21.45 inç boyutunda bir ekran taşıyor.

    Xiaomi global pazara yönelik 21.45 inçlik yeni monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Panelin 250 nit maksimum parlaklık, 178 derece görüş açısı ve 3000:1 kontrast oranı sunduğunu belirtelim. Aynı zamanda sRGB renk uzayının %99'unu kapsıyor. Yeni moniör, profesyonel grafik ve video düzenleme işlerine uygun değil. Daha ziyade ofis kullanımı için ideal.

    Xiaomi global pazara yönelik 21.45 inçlik yeni monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    HDMI kablosuya sunuluyor

    Xiaomi cihazın TÜV Düşük Mavi Işık sertifikası sayesinde göz konforuna önem verdiğini vurguluyor. Üzerinde HDMI ve VGA bağlantı noktaları mevcut. HDMI kablosu kutuya dahil edilmiş. Ürünle birlikte gelen stand ile monitörün eğimini ayarlamak mümkün.

    Xiaomi global pazara yönelik 21.45 inçlik yeni monitörünü tanıttı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Monitor A22i ayrıca VESA duvar montajını destekliyor. Ancak duvara montaj aparatı yok ve ayrıca satın alınması gerek. Şirket şimdilik yeni monitörünün fiyat etiketini açıklamadı. Bununla birlikte satışa sunulacağı tarih hakkında da henüz bir bilgi yok.

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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