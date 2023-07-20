Xiaomi dünya genelinde satılacak 21.45 inçlik yeni monitörünü tanıttı

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Çinli teknoloji devi Xiaomi global pazara yönellik yeni bir monitör tanıttı. Xiaomi Monitor A22i olarak adlandırılan model Full HD çözünürlük (1920 x 1080 piksel) ve 75 Hz yenileme hızına sahip 21.45 inç boyutunda bir ekran taşıyor.

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Panelin 250 nit maksimum parlaklık, 178 derece görüş açısı ve 3000:1 kontrast oranı sunduğunu belirtelim. Aynı zamanda sRGB renk uzayının %99'unu kapsıyor. Yeni moniör, profesyonel grafik ve video düzenleme işlerine uygun değil. Daha ziyade ofis kullanımı için ideal.

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HDMI kablosuya sunuluyor

Xiaomi cihazın TÜV Düşük Mavi Işık sertifikası sayesinde göz konforuna önem verdiğini vurguluyor. Üzerinde HDMI ve VGA bağlantı noktaları mevcut. HDMI kablosu kutuya dahil edilmiş. Ürünle birlikte gelen stand ile monitörün eğimini ayarlamak mümkün.

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Xiaomi Monitor A22i ayrıca VESA duvar montajını destekliyor. Ancak duvara montaj aparatı yok ve ayrıca satın alınması gerek. Şirket şimdilik yeni monitörünün fiyat etiketini açıklamadı. Bununla birlikte satışa sunulacağı tarih hakkında da henüz bir bilgi yok.

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Monitör Haberleri

Xiaomi global pazara yönelik 21.45 inçlik yeni monitörünü tanıttı