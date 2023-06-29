Xiaomi, Hindistan'da pazar payını kaybediyor: Toplu işten çıkarmalar olacak

Çalışan sayısı 1000'e düşecek
Çinli teknoloji devinin Hindistan'daki pazar payı düşme eğiliminde ve şirket büyük bir küçülme kararı aldı. Şu anda 1.400 - 1.500 arası olan çalışan sayısı 1.000'e düşecek. Bu bilgi, doğrudan bir Xiaomi çalışanından geliyor.
Xiaomi, 2023 yılının başlarından beri işten çıkarma yapıyor, bu yüzden bu haber sürpriz olmadı. Xiaomi Hindistan sözcüsü, "Her şirkette olduğu gibi, personel sayısı kararlarını pazarın durumuna ve projelere göre alıyoruz." diyor. Ayrıca, şirketin gerektiğinde işe alım yapacağını da sözlerine ekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D