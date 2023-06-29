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    Anlık Bildirim

    Xiaomi, Hindistan'da pazar payını kaybediyor: Toplu işten çıkarmalar olacak

    Xiaomi, Aralık 2022'de küresel iş gücünün yüzde 10'unu işten çıkarmıştı. Şirket, Hindistan pazarında toplu işten çıkarma yapacak ve çalışan sayısı önemli ölçüde azalacak.
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    xiaomi hindistan toplu işten çıkarmalar Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin Hindistan'da önemli pazar payına sahip olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Şirket, geçtiğimiz hafta yaklaşık 30 kişiyi işten çıkarmıştı. Şu anda 1400'ün üzerinde kişi Xiaomi bünyesinde çalışırken, yakında toplu işten çıkarmalar başlayacak.

    Çalışan sayısı 1000'e düşecek

    Çinli teknoloji devinin Hindistan'daki pazar payı düşme eğiliminde ve şirket büyük bir küçülme kararı aldı. Şu anda 1.400 - 1.500 arası olan çalışan sayısı 1.000'e düşecek. Bu bilgi, doğrudan bir Xiaomi çalışanından geliyor.

    Xiaomi, 2023 yılının başlarından beri işten çıkarma yapıyor, bu yüzden bu haber sürpriz olmadı. Xiaomi Hindistan sözcüsü, "Her şirkette olduğu gibi, personel sayısı kararlarını pazarın durumuna ve projelere göre alıyoruz." diyor. Ayrıca, şirketin gerektiğinde işe alım yapacağını da sözlerine ekliyor.

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    E_Y_B_H_P_T 5 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 6 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 6 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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