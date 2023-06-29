Xiaomi, Hindistan'da pazar payını kaybediyor: Toplu işten çıkarmalar olacak

Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Hindistan'da önemli pazar payına sahip olduğunu düşünebilirsiniz ancak değil. Şirket, geçtiğimiz hafta yaklaşık 30 kişiyi işten çıkarmıştı. Şu anda 1400'ün üzerinde kişi Xiaomi bünyesinde çalışırken, yakında toplu işten çıkarmalar başlayacak.

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Çalışan sayısı 1000'e düşecek

Çinli teknoloji devinin Hindistan'daki pazar payı düşme eğiliminde ve şirket büyük bir küçülme kararı aldı. Şu anda 1.400 - 1.500 arası olan çalışan sayısı 1.000'e düşecek. Bu bilgi, doğrudan bir Xiaomi çalışanından geliyor.

Xiaomi, 2023 yılının başlarından beri işten çıkarma yapıyor, bu yüzden bu haber sürpriz olmadı. Xiaomi Hindistan sözcüsü, "Her şirkette olduğu gibi, personel sayısı kararlarını pazarın durumuna ve projelere göre alıyoruz." diyor. Ayrıca, şirketin gerektiğinde işe alım yapacağını da sözlerine ekliyor.

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