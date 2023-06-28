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    Xiaomi, yeni akıllı saatini tanıttı: Redmi Watch 3 Active

    Xiaomi, küresel pazar için Redmi markası altında yeni akıllı saat modelini tanıttı. Global sitede görünen Redmi Watch 3 Active özellikleri ile neler sunuyor bakalım.
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    xiaomi redmi watch 3 active global Tam Boyutta Gör
    Xiaomi’nin global sitesinde yeni ortaya çıkan Redmi Watch 3 Active, geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Redmi Watch 3 Lite Youth Edition’ın küresel versiyonu. Redmi Watch 3 Active ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak henüz belli olmasa da tüm detaylarıyla Xiaomi’nin global sitesinde yerini aldı.

    Redmi Watch 3 Active, 240 x 280 çözünürlük sunan 1.83 inç LCD ekrana sahip. Redmi Watch 3 modeline kıyasla daha büyük ekrana sahip ancak NFC ve GPS bağlantısını desteklemiyor. Watch 3 Active, Bluetooth arama, sürekli kan oksijen takibi, kalp atış hızı takibi, uyku takibi, 100’den fazla spor modu ve 200’den fazla kişiselleştirilebilen saat yüzüyle geliyor. 50 metre suya dayanıklılık mevcut. Saat, normal kullanımda 12 güne kadar kullanım süresi sunarken, yoğun kullanımda 8 gün dayanabiliyor.

    Xiaomi Redmi Watch 3 Active özellikleri

    Redmi Watch 3 Active teknik özellikleri Tam Boyutta Gör

    • Ekran: 1.83 inç, 240x280, 450 nit
    • Sensörler: Kalp atış hızı sensörü (kan oksijen sensörü), ivmeölçer
    • Batarya: 289 mAh  (12 güne kadar)
    • Bağlantı: Bluetooth 5.3
    • Uyumluluk: Android 6.0 veya iOS 12.0 ve üzeri
    • Boyut ve ağırlık: 46.94 x 38.88 x 10.94mm, 41.67 g
    • Renk: Siyah, Gri
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    E_Y_B_H_P_T 4 gün önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 5 gün önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 5 gün önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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