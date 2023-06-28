Xiaomi, yeni akıllı saatini tanıttı: Redmi Watch 3 Active

Tam Boyutta Gör Xiaomi’nin global sitesinde yeni ortaya çıkan Redmi Watch 3 Active, geçtiğimiz ay Çin’de tanıtılan Redmi Watch 3 Lite Youth Edition’ın küresel versiyonu. Redmi Watch 3 Active ne zaman çıkacak, fiyatı ne kadar olacak henüz belli olmasa da tüm detaylarıyla Xiaomi’nin global sitesinde yerini aldı.

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Redmi Watch 3 Active, 240 x 280 çözünürlük sunan 1.83 inç LCD ekrana sahip. Redmi Watch 3 modeline kıyasla daha büyük ekrana sahip ancak NFC ve GPS bağlantısını desteklemiyor. Watch 3 Active, Bluetooth arama, sürekli kan oksijen takibi, kalp atış hızı takibi, uyku takibi, 100’den fazla spor modu ve 200’den fazla kişiselleştirilebilen saat yüzüyle geliyor. 50 metre suya dayanıklılık mevcut. Saat, normal kullanımda 12 güne kadar kullanım süresi sunarken, yoğun kullanımda 8 gün dayanabiliyor.

Xiaomi Redmi Watch 3 Active özellikleri

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Ekran : 1.83 inç, 240x280, 450 nit

: 1.83 inç, 240x280, 450 nit Sensörler : Kalp atış hızı sensörü (kan oksijen sensörü), ivmeölçer

: Kalp atış hızı sensörü (kan oksijen sensörü), ivmeölçer Batarya : 289 mAh (12 güne kadar)

: 289 mAh (12 güne kadar) Bağlantı : Bluetooth 5.3

: Bluetooth 5.3 Uyumluluk : Android 6.0 veya iOS 12.0 ve üzeri

: Android 6.0 veya iOS 12.0 ve üzeri Boyut ve ağırlık : 46.94 x 38.88 x 10.94mm, 41.67 g

: 46.94 x 38.88 x 10.94mm, 41.67 g Renk: Siyah, Gri

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Xiaomi Redmi Watch 3 Active tanıtıldı: İşte özellikleri