Xiaomi, yeni akıllı saatini tanıttı: Redmi Watch 3 Active

Redmi Watch 3 Active, 240 x 280 çözünürlük sunan 1.83 inç LCD ekrana sahip. Redmi Watch 3 modeline kıyasla daha büyük ekrana sahip ancak NFC ve GPS bağlantısını desteklemiyor. Watch 3 Active, Bluetooth arama, sürekli kan oksijen takibi, kalp atış hızı takibi, uyku takibi, 100’den fazla spor modu ve 200’den fazla kişiselleştirilebilen saat yüzüyle geliyor. 50 metre suya dayanıklılık mevcut. Saat, normal kullanımda 12 güne kadar kullanım süresi sunarken, yoğun kullanımda 8 gün dayanabiliyor.
Xiaomi Redmi Watch 3 Active özellikleri
- Ekran: 1.83 inç, 240x280, 450 nit
- Sensörler: Kalp atış hızı sensörü (kan oksijen sensörü), ivmeölçer
- Batarya: 289 mAh (12 güne kadar)
- Bağlantı: Bluetooth 5.3
- Uyumluluk: Android 6.0 veya iOS 12.0 ve üzeri
- Boyut ve ağırlık: 46.94 x 38.88 x 10.94mm, 41.67 g
- Renk: Siyah, Gri
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D