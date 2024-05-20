Samsung 3nm'ye hazır: Exynos 2500 için tarih verildi

Exynos 2500 seri üretime giriyor
Hatırlayacağınız üzere Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Benzer şekilde mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus da, satıldığı bölgeye göre Snapdragon Gen 3 ve Exynos 2400'den güç alıyor. Ancak 2025 yılında tanıtılacak Galaxy S25 serisinde Exynos'un daha agresif bir şekilde benimsendiğini görebiliriz.
DigiTimes'ta yayınlanan yeni bir rapora göre, 3nm Exynos üretiminin ''2024'ün ikinci yarısında'' başlaması bekleniyor. Raporda, ''Exynos'' markasının haricinde herhangi bir bilgiden söz edilmedi. Ancak Galaxy S25 serisinin geleneği bozmayacağına ilişkin sayısız sızıntı duyduk. Dolayısıyla söz konusu platformun Exynos 2500 olması muhtemel.
Hatta bunun için Şirketin şirketin Gate-All-Around teknolojisini kullanacağı ve bu sayede ikinci nesil 3nm sürecine sahip olan TSMC'ye karşı avantaj sağlayacağı konuşuluyor. Bir diğer sızıntı ise, Samsung'un ısı direncini iyileştirmek ve performansı artırmak için gelişmiş 'Fan-out Wafer Level Packaging' ya da FOWLP'yi kullanacağı yönünde. Ancak bunu resmi duyuru sırasında öğreneceğiz. Her halükarda Qualcomm, MediaTek ve Samsung arasında bu yıl sıkı bir rekabet yaşandığını görebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.