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    Samsung 3nm'ye hazır: Exynos 2500 için tarih verildi

    2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Samsung Galaxy S25 serisi uzun süredir gündemde. Son olarak yeni bir Exynos yonga setinin 2024'ün ikinci yarısında seri üretime gireceği söyleniyor.
    Galaxy S25 için ilk adım! Exynos 2500 seri üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Samsung, Galaxy S24'ün halefi olacak Galaxy S25 serisi için hazırlıklara başladı. Ancak akıllı telefonlara güç verecek platformun Exynos 2500 mü yoksa Snapdragon 8 Gen 4 mü olacağı halen netleşmiş değil. Resmi ayrıntılar halen saklı olsa da, geçtiğimiz saatlerde konuya ilişkin bazı yeni bilgiler paylaşıldı. 3nm Exynos, çok yakında üretime giriyor.

    Exynos 2500 seri üretime giriyor

    Hatırlayacağınız üzere Samsung, Şubat 2023'te tanıtılan Galaxy S23 modellerinde yalnızca Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy işlemciye yer verdi. Benzer şekilde mevcut amiral gemisi Galaxy S24 ve S24 Plus da, satıldığı bölgeye göre Snapdragon Gen 3 ve Exynos 2400'den güç alıyor. Ancak 2025 yılında tanıtılacak Galaxy S25 serisinde Exynos'un daha agresif bir şekilde benimsendiğini görebiliriz.

    DigiTimes'ta yayınlanan yeni bir rapora göre, 3nm Exynos üretiminin ''2024'ün ikinci yarısında'' başlaması bekleniyor. Raporda, ''Exynos'' markasının haricinde herhangi bir bilgiden söz edilmedi. Ancak Galaxy S25 serisinin geleneği bozmayacağına ilişkin sayısız sızıntı duyduk. Dolayısıyla söz konusu platformun Exynos 2500 olması muhtemel.

    Galaxy S25 için ilk adım! Exynos 2500 seri üretime giriyor Tam Boyutta Gör
    Exynos 2500'e dönecek olursak, daha önce ikinci nesil 3nm GAA sürecinden yararlanacağı ve bunun sonucunda enerji tüketiminin azalacağı belirtilmişti. Şu an için yonga setinin yetenekleri hakkında herhangi bir rakam ya da sayısal veri paylaşılmış değil. Ancak son raporlar, Snapdragon 8 Gen 4'ten daha verimli olacağı yönünde.

    Hatta bunun için Şirketin şirketin Gate-All-Around teknolojisini kullanacağı ve bu sayede ikinci nesil 3nm sürecine sahip olan TSMC'ye karşı avantaj sağlayacağı konuşuluyor. Bir diğer sızıntı ise, Samsung'un ısı direncini iyileştirmek ve performansı artırmak için gelişmiş 'Fan-out Wafer Level Packaging' ya da FOWLP'yi kullanacağı yönünde. Ancak bunu resmi duyuru sırasında öğreneceğiz. Her halükarda Qualcomm, MediaTek ve Samsung arasında bu yıl sıkı bir rekabet yaşandığını görebiliriz.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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