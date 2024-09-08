Anker'in yeni 100W şarj aleti, neredeyse Airpods kutusu büyüklüğünde!

Anker Nano 100W özellikleri
GaN teknolojisini kullanan Anker Nano, şirketin 100W gücündeki diğer şarj aleti Prime GaN'dan %26 daha küçük ve %30 daha hafif. Ancak bu hafifliği ve küçüklüğü sağlayabilmek için portlardan feragat edilmiş. Şarj cihazında sadece bir adet USB-C girişine yer verilmiş.
Anker, Nano şarj adaptörünün daha kalın uçlara ve daha tutucu mat bir yüzeye sahip olduğunu, bu nedenle prizden düşme olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor. Piyasadaki en küçük 100W şarj cihazlarından biri olan Anker Nano, 45 dolar fiyattan ön siparişe açılmış durumda.Kaynakça https://www.anker.com/products/b2679-nano-100w-usb-c-charger?variant=44058225770646&ranMID=43469&ranEAID=TnL5HPStwNw&utm_source=rakuten&utm_medium=affiliate&utm_content=1_2116208_Skimlinks.com&ranSiteID=TnL5HPStwNw-dR1fLm.6hxBIAwM23C1rYQ https://www.theverge.com/2024/9/6/24237701/anker-nano-charger-usb-c Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.