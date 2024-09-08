Anker'in yeni 100W şarj aleti, neredeyse Airpods kutusu büyüklüğünde!

Tam Boyutta Gör Anker, Nano 100W şarj cihazını tanıttı. Şirketin önceki ultra kompakt 100W şarj cihazından yaklaşık 60 gram hafif olan Nano, neredeyse Airpods Pro 2 kutusu büyüklüğüyle oldukça kompakt yapıda.

Anker Nano 100W özellikleri

GaN teknolojisini kullanan Anker Nano, şirketin 100W gücündeki diğer şarj aleti Prime GaN'dan %26 daha küçük ve %30 daha hafif. Ancak bu hafifliği ve küçüklüğü sağlayabilmek için portlardan feragat edilmiş. Şarj cihazında sadece bir adet USB-C girişine yer verilmiş.

Tam Boyutta Gör Uçları katlanabilen Anker Nano, bu haldeyken Apple AirPods Pro 2'nin şarj kutusundan yalnızca%17 daha büyük hacme sahip. 60 x 41 x 29 mm boyutlara sahip olan cihaz, sadece 120 gr ağırlığında.

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Anker, Nano şarj adaptörünün daha kalın uçlara ve daha tutucu mat bir yüzeye sahip olduğunu, bu nedenle prizden düşme olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor. Piyasadaki en küçük 100W şarj cihazlarından biri olan Anker Nano, 45 dolar fiyattan ön siparişe açılmış durumda.

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Anker'den kompakt boyutlu yeni şarj aleti: Anker Nano 100W