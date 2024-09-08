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    Anker'in yeni 100W şarj aleti, neredeyse Airpods kutusu büyüklüğünde!

    Anker, oldukça kompakt boyutlara sahip Nano 100W şarj cihazını tanıttı. Neredeyse Airpods Pro 2 kutusu büyüklüğündeki cihaz, sınırları zorluyor.                
    Anker'den kompakt boyutlu yeni şarj aleti: Anker Nano 100W Tam Boyutta Gör
    Anker, Nano 100W şarj cihazını tanıttı. Şirketin önceki ultra kompakt 100W şarj cihazından yaklaşık 60 gram hafif olan Nano, neredeyse Airpods Pro 2 kutusu büyüklüğüyle oldukça kompakt yapıda.

    Anker Nano 100W özellikleri

    GaN teknolojisini kullanan Anker Nano, şirketin 100W gücündeki diğer şarj aleti Prime GaN'dan %26 daha küçük ve %30 daha hafif. Ancak bu hafifliği ve küçüklüğü sağlayabilmek için portlardan feragat edilmiş. Şarj cihazında sadece bir adet USB-C girişine yer verilmiş.

    Anker'den kompakt boyutlu yeni şarj aleti: Anker Nano 100W Tam Boyutta Gör
    Uçları katlanabilen Anker Nano, bu haldeyken Apple AirPods Pro 2'nin şarj kutusundan yalnızca%17 daha büyük hacme sahip. 60 x 41 x 29 mm boyutlara sahip olan cihaz, sadece 120 gr ağırlığında.

    Anker, Nano şarj adaptörünün daha kalın uçlara ve daha tutucu mat bir yüzeye sahip olduğunu, bu nedenle prizden düşme olasılığının daha düşük olduğunu söylüyor. Piyasadaki en küçük 100W şarj cihazlarından biri olan Anker Nano, 45 dolar fiyattan ön siparişe açılmış durumda.

    Kaynakça https://www.anker.com/products/b2679-nano-100w-usb-c-charger?variant=44058225770646&ranMID=43469&ranEAID=TnL5HPStwNw&utm_source=rakuten&utm_medium=affiliate&utm_content=1_2116208_Skimlinks.com&ranSiteID=TnL5HPStwNw-dR1fLm.6hxBIAwM23C1rYQ https://www.theverge.com/2024/9/6/24237701/anker-nano-charger-usb-c
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    onderweb 8 saat önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 1 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 2 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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