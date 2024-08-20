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    Honor Magic V3’ün global pazara çıkış tarihi netleşti, peki ya fiyatı?

    Katlanabilir akıllı telefon pazarı günden güne büyümeye ve güçlenmeye devam ediyor. Çinli teknoloji devi Honor’da bu pazardaki payını geliştirmeyi istiyor ve bunun için Magic V3 modeline güveniyor.

    Honor Magic V3’ün global pazara çıkış tarihi netleşti Tam Boyutta Gör

    Honor, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki yerini güçlendirmek adına, IFA 2024 fuarına büyük bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve Avrupa pazarına biraz geç ulaşan Honor Magic V2'nin ardından, Honor bu yıl çok daha hızlı bir şekilde yeni modeli Honor Magic V3'ü global pazara sunmayı planlıyor. 5 Eylül'de gerçekleşecek büyük lansman öncesi Honor, katlanabilir telefonu Magic V3'ün yanı sıra Honor MagicPad 2 12.3 ve Honor MagicBook Art 14 2024'ü de tanıtacak.

    Honor Magic V3, katlanabilir bir telefon için oldukça ince bir tasarıma sahip; 9.2mm kalınlığında ve sadece 226 gram ağırlığında. Bu özellikleriyle, daha ağır ve kalın olan diğer katlanabilir telefon modellerinden ziyade, Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max gibi bar tipi telefonlara daha yakın bir profil çiziyor. Cihaz, güçlü Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış ve 5,150mAh gibi büyük bir bataryaya sahip. Ayrıca, 50MP ana, 50MP 3.5x periskop ve 40MP ultra geniş olmak üzere etkileyici bir kamera sistemine ev sahipliği yapıyor.

    Ancak tüm bu özelliklerin yanında cihazın Avrupa pazarındaki fiyatı merak konusu. Önceki model Magic V2'nin yüksek başlangıç fiyatı (yaklaşık $2,000) göz önüne alındığında, Magic V3'ün de uygun fiyatlı olmayacağı öngörülüyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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