Honor Magic V3’ün global pazara çıkış tarihi netleşti, peki ya fiyatı?

Honor, katlanabilir akıllı telefon pazarındaki yerini güçlendirmek adına, IFA 2024 fuarına büyük bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Geçtiğimiz yıl tanıtılan ve Avrupa pazarına biraz geç ulaşan Honor Magic V2'nin ardından, Honor bu yıl çok daha hızlı bir şekilde yeni modeli Honor Magic V3'ü global pazara sunmayı planlıyor. 5 Eylül'de gerçekleşecek büyük lansman öncesi Honor, katlanabilir telefonu Magic V3'ün yanı sıra Honor MagicPad 2 12.3 ve Honor MagicBook Art 14 2024'ü de tanıtacak.
Honor Magic V3, katlanabilir bir telefon için oldukça ince bir tasarıma sahip; 9.2mm kalınlığında ve sadece 226 gram ağırlığında. Bu özellikleriyle, daha ağır ve kalın olan diğer katlanabilir telefon modellerinden ziyade, Galaxy S24 Ultra ve iPhone 15 Pro Max gibi bar tipi telefonlara daha yakın bir profil çiziyor. Cihaz, güçlü Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile donatılmış ve 5,150mAh gibi büyük bir bataryaya sahip. Ayrıca, 50MP ana, 50MP 3.5x periskop ve 40MP ultra geniş olmak üzere etkileyici bir kamera sistemine ev sahipliği yapıyor.
Ancak tüm bu özelliklerin yanında cihazın Avrupa pazarındaki fiyatı merak konusu. Önceki model Magic V2'nin yüksek başlangıç fiyatı (yaklaşık $2,000) göz önüne alındığında, Magic V3'ün de uygun fiyatlı olmayacağı öngörülüyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.