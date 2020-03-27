Xiaomi Mi 10 Lite tanıtıldı: 5G özellikli bütçe dostu telefon

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Xiaomi, uluslararası pazar için tasarlanmış 5G destekli ilk orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Mi 10 Lite olarak adlandırılan cihaz Full HD+ çözünürlükte 6.7 inç AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var.

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Akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti ve 6 GB LPDDR4X RAM'den alıyor. Ayrıca 64 ve 128 GB (UFS 2.1) dahili depolama seçenekleri mevcut.

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Fiyat etiketi de belli oldu

Mi 10 Lite'ın arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş.

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20 watt hızlı şarj özellikli 4.160 mAh pilden beslenen cihazın kalınlığı 7.98 mm, ağırlığı ise 192 gram. Ayrıca beyaz, gri ve yeşil olmak üzere üç farklı renkte sunuluyor. Xiaomi Mi10 Lite, Mayıs ayının başında satışa çıkacak. Fiyat etiketi ise şu şekilde:

6 GB + 64 GB = 349 euro

6 GB + 128 GB = 399 euro

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