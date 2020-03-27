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    Xiaomi Mi 10 Lite tanıtıldı: 5G özellikli bütçe dostu telefon

    Xiaomi bugün düzenlediği etkinlikte 5G bağlantısını destekleyen uygun fiyatlı bir akıllı telefon duyurdu. Çinli şirket sürpriz bir şekilde Mi 10 Lite modelini tanıttı.
    2 sa. (Son Güncelleme: 2 sa.)
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    11
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10 Lite tanıtıldı: 5G özellikli bütçe dostu telefon
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    Xiaomi, uluslararası pazar için tasarlanmış 5G destekli ilk orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Mi 10 Lite olarak adlandırılan cihaz Full HD+ çözünürlükte 6.7 inç AMOLED ekran taşıyor. Ayrıca ekrana gömülü parmak izi tarayıcısı var.

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    Akıllı telefon gücünü sekiz çekirdekli Snapdragon 765G yonga seti ve 6 GB LPDDR4X RAM'den alıyor. Ayrıca 64 ve 128 GB (UFS 2.1) dahili depolama seçenekleri mevcut.

    Xiaomi Mi 10 Lite tanıtıldı: 5G özellikli bütçe dostu telefon
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    Fiyat etiketi de belli oldu

    Mi 10 Lite'ın arka panelinde 48 megapiksel ana sensör, 8 megapiksel ultra geniş açılı lens, 2 megapiksel makro kamera ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşan dörtlü kamera sistemi bulunuyor. Ön tarafında ise 16 megapiksel selfie kamerasına yer verilmiş.

    Xiaomi Mi 10 Lite tanıtıldı: 5G özellikli bütçe dostu telefon
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    20 watt hızlı şarj özellikli 4.160 mAh pilden beslenen cihazın kalınlığı 7.98 mm, ağırlığı ise 192 gram. Ayrıca beyaz, gri ve yeşil olmak üzere üç farklı renkte sunuluyor. Xiaomi Mi10 Lite, Mayıs ayının başında satışa çıkacak. Fiyat etiketi ise şu şekilde:

    • 6 GB + 64 GB = 349 euro
    • 6 GB + 128 GB = 399 euro


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    Yorumlar (11) Yorum Yaz Forumda Gör
    wquzun (ahmet alper) 38 dk.
    pişmalık günceleme veremeyen beceriksiz firma virüs hepsinin kafasını tırtlatmış çinlilerin a3 3 sefer günceleme verdiler hepsi hatalı bir daha çok zor xiaomi tel alırım
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    MuharremAylar (Canım ) 38 dk.
    6.7 boyuta 4.100 mah çok küçük. Rahatlıkla 4.500 yapabilirlerdi. Ama yine 6.7 gereksiz büyük olmuş. Mi 9 Lite in 6 inç olduğunu göz önünde bulundurarak
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    Sirchade 47 dk.
    Yanlış hatırlamıyorsam Mi 5, Mi 6 zamanlarında Xiaomi amiral gemisini 399 dolardan çıkarırdı. Artık lite modeller bu fiyatta çıkar olmuş. Her Xiaomi haberine yazdığım gibi, yılların Xiaomi kullanıcısıyım ama fiyatlar böyle giderse aynı fiyata Samsung alır geçerim.
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    koyunsayar 1 sa.
    Zaomi bugün mi 10 ve mi10 pro yu Avrupa'da resmi satışa çıkardı .şimdi sıkı durun fiyatı duyunca şaşırmayın mi 10 800 euro mi 10 pro 1000 Euro yiyenlere afiyet olsun






    tweakers.net/...



    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


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    Akbaba89 ( ***) 1 sa.
    Fiyatlar niye şişiyor sürekli?
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    tecnikadamoguz01 (OĞUZZ Yusuf) 1 sa.
    6.7 inç ekran nedir Allah için tepsimi bu
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    Ray Kurzweil 1 sa.
    Lite model bile 350 euro olmuş. Nereye gidiyor bu akıllı telefon dünyası? Saçmalıktan başka bir şey değil.
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    Bloodin 1 sa.
    Keşke şu cihaza harcadıkları arge ve üretim parasıyla K30 Pro (Mi 10T Pro)'yu daha ucuz yapsalarmış.
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    mert1907 (Mert Karakoç) 2 sa.
    Koskoca mobil dünya da özgün tasarım yapacak adam yok yani. Neyse Apple ne zaman yeni iPhone'u tanıtır o zaman yaparlar.
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    Holk (Holk Holk) 2 sa.
    Bu kamera tasarımı nedir ya! Örümcek gözleri gibi. Tripofobi hastalarını rahatsız edecek derecede kötü dizayn...
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    1151 kez okundu.
    11 kişi, toplam 11 yorum yazdı.

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    xiaomi, Mi 10 Lite ve Mobil Teknolojiler
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