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    Xiaomi Mi 10 Pro Plus çift hücreli pille gelecek

    Önümüzdeki günlerde duyurulacak olan Xiaomi Mi 10 Pro Plus'ın çift hücreli batarya ile geleceği ortaya çıktı. Xiaomi'nin 120W hızlı şarj teknolojisi için çift hücreli bir pil tercih ettiği söyleniyor.
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    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi 10 Pro Plus çift hücreli pille gelecek
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    Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin duyuru arefesinde olduğu Mi 10 Pro Plus modelinin bataryasıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı. 

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    Alman TUV Rheinland sertifikasyon kuruluşundan gelen bilgilere göre; Mi 10 Pro Plus iki hücreli bir bataryadan beslenecek. Her biri 2250 mAh olan iki ana hücreden oluşan bu batarya, toplamda 4500 mAh büyüklüğünde.

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    120W hızlı şarj için olabilir

    Halihazırda piyasadaki hızlı şarj çözümlerinin çoğu, ultra hızlı şarj hızlarını işlemek için pilin en az ikiye bölünmesini gerektiriyor. Dolayısıyla Xiaomi de 120W hızlı şarj teknolojisinden istifade edebilmek için iki hücreli bir batarya tercih etmiş olabilir.

    Xiaomi Mi 10 Pro Plus, 11 Ağustos Salı günü düzenlenecek sanal etkinlikte gün yüzüne çıkacak.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_10_pro_plus_battery_to_be_split_in_half_possibly_due_to_fast_charging-news-44600.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    The Killing Road ('y ) 2 hf.
    Tek hucreye 60w bile cok fazla gerçi
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    Fenomen.72 (Osman ) 2 hf.
    Olsa ne olur olmasa ne olur şimdi buna da 9-10 bin tl isterler. Vay be zamanında 2-3 bin tl amiral gemi alıyorduk sonra pahalı deyip ayni donanımi xiaomiden 1.5 bin tl ye alıyorduk. 5 sene önce aldığım mi 5 hala taş gibi. Bu vergiler bu kadar fahiş olmaya devam ettikçe sadece bakarız artık
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    mekan54 2 hf.
    İsim konusunda karmaşık bir yapı yerine mi 11 denip geçilebilir. Karıştırıyor millet .hangisi hangisinin adı.
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    ltxtg2 (Adnan Zortuk) 1 hf. mekan54
    Mi 11 başka bir telefon olucak snapdragon 875 kullanıcak bu telefon ise Xiaominin 10.yılına özel çıkardığı bir telefon ve özel olarak overclockla hızlandırılmış snapdragon 865 var + olmadan düz model 865 ama overclocklu (865+ tan daha fazla + modeli pahalı olduğu için böyle bir yöntem seçmişlerki çokda iyi olmuş) ve antutu puanı 687.000 piyasadaki en güçlü telefon ve öyle kalmayada devam edicek gibi gözüküyor
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