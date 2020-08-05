Xiaomi Mi 10 Pro Plus çift hücreli pille gelecek

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin duyuru arefesinde olduğu Mi 10 Pro Plus modelinin bataryasıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.İlginizi Çekebilir Oyuncu telefonu Black Shark 3S tanıtıldı! İşte özellikleri ve fiyatı
Alman TUV Rheinland sertifikasyon kuruluşundan gelen bilgilere göre; Mi 10 Pro Plus iki hücreli bir bataryadan beslenecek. Her biri 2250 mAh olan iki ana hücreden oluşan bu batarya, toplamda 4500 mAh büyüklüğünde.
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120W hızlı şarj için olabilir
Halihazırda piyasadaki hızlı şarj çözümlerinin çoğu, ultra hızlı şarj hızlarını işlemek için pilin en az ikiye bölünmesini gerektiriyor. Dolayısıyla Xiaomi de 120W hızlı şarj teknolojisinden istifade edebilmek için iki hücreli bir batarya tercih etmiş olabilir.
Xiaomi Mi 10 Pro Plus, 11 Ağustos Salı günü düzenlenecek sanal etkinlikte gün yüzüne çıkacak.
https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_10_pro_plus_battery_to_be_split_in_half_possibly_due_to_fast_charging-news-44600.php Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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