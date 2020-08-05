Xiaomi Mi 10 Pro Plus çift hücreli pille gelecek

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Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin duyuru arefesinde olduğu Mi 10 Pro Plus modelinin bataryasıyla ilgili önemli bilgiler paylaşıldı.

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Alman TUV Rheinland sertifikasyon kuruluşundan gelen bilgilere göre; Mi 10 Pro Plus iki hücreli bir bataryadan beslenecek. Her biri 2250 mAh olan iki ana hücreden oluşan bu batarya, toplamda 4500 mAh büyüklüğünde.

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120W hızlı şarj için olabilir

Halihazırda piyasadaki hızlı şarj çözümlerinin çoğu, ultra hızlı şarj hızlarını işlemek için pilin en az ikiye bölünmesini gerektiriyor. Dolayısıyla Xiaomi de 120W hızlı şarj teknolojisinden istifade edebilmek için iki hücreli bir batarya tercih etmiş olabilir.

Xiaomi Mi 10 Pro Plus, 11 Ağustos Salı günü düzenlenecek sanal etkinlikte gün yüzüne çıkacak.

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_10_pro_plus_battery_to_be_split_in_half_possibly_due_to_fast_charging-news-44600.php

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