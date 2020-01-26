Xiaomi Mi 10 SE'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

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Xiaomi çok yakında Mi 10 isimli yeni amiral gemisi telefonunu tanıtacak. Çinli şirket aynı zamanda cihazın "SE" takısına sahip uygun fiyatlı bir versiyonunu da piyasaya sürecek.

Ayrıca Bkz. "Core i5-10300H selefinden %11 daha hızlı olabilir"

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Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı

Xiaomi Mi 10 SE'nin teknik özellikleri gösteren bir fotoğraf yayınlandı. Ancak paylaşılan resimdeki bilgilerin doğruluğunun henüz teyit edilmediği belirtelim.

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Snapdragon 765G işlemci

Görünüşe bakılırsa cihaz Snapdragon 765G yonga seti ile güçlendirilecek. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB kapasiteli UFS 3.0 depolama birimine sahip olacak.

Akıllı telefonun 5.8 inç ekran taşıması bekleniyor. Bununla birlikte 27W hızlı şarj destekli 4.000 mAh'lik bir pil içereceğini belirtelim.

Xiaomi Mi 10 serisinin, Samsung Galaxy S20'den bir gün önce, yani 10 Şubat 2020 tarihinde tanıtılması planlanıyor. Bu bilgilerin gerçek olup olmadığını yaklaşık 2 hafta sonra hep birlikte göreceğiz.

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