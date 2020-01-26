Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10 SE'nin teknik özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi Mi 10 serisinin önümüzdeki ay resmiyet kazanması bekleniyor. Çinli şirketin seri kapsamında piyasaya süreceği uygun fiyatlı versiyonun özellikleri ortaya çıktı.
    5 sa.
    4,3b
    96
    2
    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Mi 10 SE'nin teknik özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi çok yakında Mi 10 isimli yeni amiral gemisi telefonunu tanıtacak. Çinli şirket aynı zamanda cihazın "SE" takısına sahip uygun fiyatlı bir versiyonunu da piyasaya sürecek.

    Ayrıca Bkz. "Core i5-10300H selefinden %11 daha hızlı olabilir"

    İlginizi Çekebilir Avatar Xiaomi Mi 10'un yüksek kaliteli görselleri ortaya çıktı

    Xiaomi Mi 10 SE'nin teknik özellikleri gösteren bir fotoğraf yayınlandı. Ancak paylaşılan resimdeki bilgilerin doğruluğunun henüz teyit edilmediği belirtelim.

    Snapdragon 765G işlemci

    Görünüşe bakılırsa cihaz Snapdragon 765G yonga seti ile güçlendirilecek. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB kapasiteli UFS 3.0 depolama birimine sahip olacak.

    Akıllı telefonun 5.8 inç ekran taşıması bekleniyor. Bununla birlikte 27W hızlı şarj destekli 4.000 mAh'lik bir pil içereceğini belirtelim.

    Xiaomi Mi 10 serisinin, Samsung Galaxy S20'den bir gün önce, yani 10 Şubat 2020 tarihinde tanıtılması planlanıyor. Bu bilgilerin gerçek olup olmadığını yaklaşık 2 hafta sonra hep birlikte göreceğiz.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Relax Relax 5 sa. en beğenilen
    Hahahahhah, adam text olarak yazmış. Habere bak :)
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    WmGMD 3 sa.
    Se için çok iddialı donanımlar. Mi8 se ve mi 9 se ye bakınca çok uçuk duruyor. Ama yapabilirler tabi neden olmasın. Xiaomi bu her dk telefon sürüyor piyasaya. Bunu da "se pro" yapar. :D



    Ama "se" ler genelde hem ekran boyutu hem incelik olarak kibar cihazlar oluyorlar. Mi 9t kullaniyorum. Üstünde spigen kılıf ile tam bir takoz. Al sallanan masanın altına koy :D
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Relax Relax 5 sa. en beğenilen
    Hahahahhah, adam text olarak yazmış. Habere bak :)
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 20 dk. Disney'in satın aldığı 20th Century Fox'un ismi ve logosu değişti 1 sa. 10. nesil mobil işlemcilerın çıkış tarihi sızdı 1 sa. Yenilenen Monster'da Bu Hafta! - Call of Duty Modern Warfare 2 sa. Tesla Model Y teslimatları önümüzdeki ay başlayacak 3 sa. Geekbench'te Redmi 8A için Android 10 güncellemesinin ayak sesleri 3 sa. ASUS 240 Hz taşınabilir monitörü ROG Strix XG17AHPE’yi duyurdu 4 sa. Uygun fiyatlı Redmi Watch için geri sayım başladı 4 sa. İddiaya göre OPPO'nun bu yıl piyasaya süreceği akıllı saat EKG ölçümü yapabiliyor 5 sa. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi 10 SE'nin teknik özellikleri ortaya çıktı Sonraki Çin'de 3 şehir daha karantina altına alındı 6 sa. E-ticaret devi Alibaba, katlanabilir akıllı telefon geliştiriyor 6 sa. ABD Uzay Kuvveti'nin yeni logosu medyada yankı uyandırdı! 7 sa. Google'ın bütçe dostu Pixel 4a serisi 12 Mayıs'ta tanıtılabilir 7 sa. Boeing 777X: Çift motorlu dünyanın en büyük uçağı ilk uçuşunu yaptı 8 sa. Apple, iOS 13'te yer alan FaceTime hatasını düzeltmiyor 8 sa. Yeni Renault Clio Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 9 sa. Perakende sektörünün geleceğini "teknoloji" belirleyecek 9 sa. Dünya coronavirüs salgın haritası oluşturuldu 10 sa. Ripple borsaya açılmaya hazırlanıyor 10 sa. AMD: 6 bakır ısı borulu Wraith Prism RGB sahte 11 sa. Makro sensörlü Galaxy A21s ortaya çıktı 11 sa. Core i5-10300H selefinden %11 daha hızlı olabilir 12 sa. LG G amiral gemi serisi rafa kalkabilir 13 sa. Hindistan’ın telefon pazarı ABD’yi geride bıraktı 14 sa. Tesla’nın Autopilot sistemi isim değişikliğine uğrayabilir 21 sa. Efsanevi uzay teleskobu Spitzer'e veda vakti geldi 23 sa. Laboratuvar ortamında üretilen organlardan gerçek yılan zehri elde ediliyor 23 sa. Xbox Series X’in SSD’si ile ilgili detaylar paylaşıldı: 36 kata kadar hız artışı! 1 gün Uncharted filmi yine ertelendi: İşte yeni vizyon tarihi Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Uygun fiyatla gelmesi beklenen iPhone 9'un yeni görselleri ort...
    DonanımHaber
    BM kesinlikle WhatsApp uygulamasından uzak durulmasını istiyor
    DonanımHaber
    Haftaya BİM marketlerde yine AirPods 2 kulaklık var
    DonanımHaber
    Türkiye Büyük Finali 2019: Royal Youth ve Bahçeşehir SuperMass...
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    2 ssd arasında kaldım 1tb
    DH Forum
    Peugeot 2008 için Van Sevimli Bayi Satış Temsilcisi Kemal Bey
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim