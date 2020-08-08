Xiaomi Mi 10 Ultra ekran altı kamera teknolojisi sunan ilk telefon olabilir

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Display Supply Chain Consultants'ın (DSCC) kurucusu Ross Young, yakında tanıtılacak Xiaomi Mi 10 Ultra'nın ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olacağını söyledi. Cihazın ön kamerası camın altına gizlenecek ve böylece ekranda herhangi bir çentik veya delik olmayacak.

Mobil sektörün güvenilir haber kaynaklarından biri olarak kabul edilen Ice Universe, kısa süre önce bir tweet atarak Mi 10 Ultra'nın "dünyayı şok edecek" bir telefon olacağını açıkça belirtmişti. Ross Young da cihazın ekran altı kameraya sahip ilk telefon olacağını bu tweet'in altına yanıt olarak yazdı.

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Rakipler de bu teknoloji üzerinde çalışıyor

Young ayrıca akıllı telefonun daha çok bu teknolojiyi "dünyaya göstermeyi" amaçladığını ve bu nedenle sınırlı miktarda üretileceğini belirtti. Xiaomi, 2019'un Haziran ayında ekran altı kameralı prototip bir cihaz göstermişti. Oppo, Samsung ve diğer üreticilerin de benzer teknoloji üzerinde çalıştıkları biliniyor.

https://twitter.com/DSCCRoss/status/1291769749869719554

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