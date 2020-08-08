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    Xiaomi Mi 10 Ultra ekran altı kamera teknolojisi sunan ilk telefon olabilir

    Xiaomi'nin 10. yıl dönümü şerefine piyasaya sürmeye hazırlandığı amiral gemisi telefonunun detayları netleşiyor. Mi 10 Ultra ekran altına gizlenmiş selfie kamerasına sahip ilk telefon olarak gelecek.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10 Ultra ekran altı kamera teknolojisi sunan ilk telefon olabilir
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    Display Supply Chain Consultants'ın (DSCC) kurucusu Ross Young, yakında tanıtılacak Xiaomi Mi 10 Ultra'nın ekran altı kamera teknolojisine sahip ilk akıllı telefon olacağını söyledi. Cihazın ön kamerası camın altına gizlenecek ve böylece ekranda herhangi bir çentik veya delik olmayacak.

    Mobil sektörün güvenilir haber kaynaklarından biri olarak kabul edilen Ice Universe, kısa süre önce bir tweet atarak Mi 10 Ultra'nın "dünyayı şok edecek" bir telefon olacağını açıkça belirtmişti. Ross Young da cihazın ekran altı kameraya sahip ilk telefon olacağını bu tweet'in altına yanıt olarak yazdı.

    Xiaomi Mi 10 Ultra ekran altı kamera teknolojisi sunan ilk telefon olabilir
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    Rakipler de bu teknoloji üzerinde çalışıyor

    Young ayrıca akıllı telefonun daha çok bu teknolojiyi "dünyaya göstermeyi" amaçladığını ve bu nedenle sınırlı miktarda üretileceğini belirtti. Xiaomi, 2019'un Haziran ayında ekran altı kameralı prototip bir cihaz göstermişti. Oppo, Samsung ve diğer üreticilerin de benzer teknoloji üzerinde çalıştıkları biliniyor.



    https://twitter.com/DSCCRoss/status/1291769749869719554 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 hf. en beğenilen
    Kamera tasarımı güzelmiş. Bir de samsung'un kamera tasarımına bakın çok çirkin.
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    danlabilic (Danla Bilic) 1 hf.
    geçen tanıtılan galaxy note 20'nin fiyatını hak etmesi için böyle bi yenilikle gelmesi gerekirdi mesela
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    noobszle 1 hf.
    vivo üretti 😂
    Yanıtla +6
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    sf28 1 hf.
    Çinliler çok hızlı ilerliyorlar. Fakat bu döviz kurları ilebizim için artık ulaşılabilir olurlar mı? O da ayrı mesele!
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    wox (ersan ersan) 1 hf.
    Az önce xda nın tweetinde gördüm maalesef yine delikli geliyor.
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    FlyingUnderpants 1 hf.
    Bu telefon için fazla heyecanlanmayin zira Mi Mix 4 gibi sınırlı sayıda üretilip, markanın reklamı için kullanılacak.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Ekran teknolojisi olarak Amoled kullanıyor. Herhalde Samsung ekran altı kameraya teknolojisine sahip.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Xiaomi en yenilikçi firmadır. Apple hala 5G, LPDDR5 ram, super hızlı şarj, yüksek batarya, 6.7 inç standartını göremedı. Ekran altı kamera da geleceğin teknolojisi olmuş
    1 Yanıt Yanıtla
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    Bozuk adam (Kyg Kara) 1 hf. DH Misafiri
    Xioami çalışanısın heralde senin yorumlarınla dolu haber
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    DH Misafiri 1 hf.
    millet başka telefonların reklamlarıyla dolmuşa binerken xiaomi mi mix serilerinde hep yeniliklerin önünü açtı ama artık hakettiği tahtına oturmaya az kaldı.
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    DH Misafiri 1 hf.
    Böyle yenilikleri telefonlarına 15bin lira isteyen üreticilerden beklerken onlar işlemci değiştirme zahmetine bile girmeden sadece fiyat etiketi değiştirmekle yetiniyor. Tebrikler xiaomi'ye
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    hsyn2802 (hüseyin sarı) 1 hf.
    Oy dolar dolar yaktun bizi dolar...!
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    race_2007 (yener my) 1 hf.
    Delikler kapanacak gibi
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    nevrans (Hakan nurettin Cengiz) 1 hf.
    Sanırım 2021 yılında delik ve çentik telefonlarda olmayacak
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    8699 kez okundu.
    14 kişi, toplam 17 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    xiaomi, Mi 10 Ultra ve
    2 etiket daha ekran altı kamera Mobil Teknolojiler
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