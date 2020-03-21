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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi Mi 10 serisine katılacak yeni modelle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor. Şimdi de Mi 10S olarak adlandırılması beklenen cihazın ekran özellikleri sızdırıldı.
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı
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    Bu ayın başlarında Xiaomi Mi 10'un S takısı almış yeni bir versiyonunun piyasaya sürüleceğine yönelik haberler çıkmıştı. Artık telefonla ilgili daha fazla detaya sahibiz.

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    Gelen son bilgilere göre Xiaomi Mi 10S, Full HD+ (2160 × 1080 piksel) çözünürlükte AMOLED ekranla donatılacak. Ayrıca 120 Hz tazeleme oranı sunacak.

    Kıyaslama açısından mevcut Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro modellerinde 90 Hz ekran kullanıldığını belirtelim.

    Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı
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    Ekran boyutu büyüyecek

    Buna ek olarak cihazın daha büyük ekran, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ve 5G modem ile geleceği söyleniyor.

    Xiaomi Mi 10S ile ilgili bunların dışında başka bilgi yok. Akıllı telefonun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor.



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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    FantomİçinF (x y) 8 sa.
    daha cihazın kendi çıkmadan s modeli çıkıyor, xiaomi şu üst düzey telefon mantalitesini bir türlü anlamadı.
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    PeYLeR. (İbrahim DEMİRCAN) 14 sa.
    Ekran boyutları daha ne kadar büyüyecek mi10 zaten gereğinden fazla büyük değil mi. Ebatları 150x70 mm geçmeyecek cihazda yapın
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