Xiaomi Mi 10S'in ekran özellikleri ortaya çıktı

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Bu ayın başlarında Xiaomi Mi 10'un S takısı almış yeni bir versiyonunun piyasaya sürüleceğine yönelik haberler çıkmıştı. Artık telefonla ilgili daha fazla detaya sahibiz.

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Gelen son bilgilere göre Xiaomi Mi 10S, Full HD+ (2160 × 1080 piksel) çözünürlükte AMOLED ekranla donatılacak. Ayrıca 120 Hz tazeleme oranı sunacak.

Kıyaslama açısından mevcut Xiaomi Mi 10 ve Xiaomi Mi 10 Pro modellerinde 90 Hz ekran kullanıldığını belirtelim.

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Ekran boyutu büyüyecek

Buna ek olarak cihazın daha büyük ekran, Qualcomm Snapdragon 865 işlemci ve 5G modem ile geleceği söyleniyor.

Xiaomi Mi 10S ile ilgili bunların dışında başka bilgi yok. Akıllı telefonun bu yılın ikinci yarısında piyasaya sürülmesi planlanıyor.

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