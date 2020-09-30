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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 10T Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi 10T Lite modeli Snapdragon 750G yonga seti ile dikkat çekerken 6.67 inçlik FHD+ ekranı, 64MP çözünürlüğünde ana sensörü, 120Hz tazeleme hızı gibi özelliklere sahip.
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    Cep Telefonları
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 10T Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Yılın son döneminde akıllı telefon pazarındaki payını güçlendirmek için Mi 10T serisini hazırlayan Xiaomi, alt seviyeleri de unutmadı. Xiaomi Mi 10T Lite biraz daha maliyet odaklı düşünenleri hedefliyor.

    Xiaomi Mi 10T Lite özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Mi 10T Lite tasarım itibariyle abilerinden biraz ayrılıyor. 6.67 inçlik Full HD+ çözünürlüğündeki panel tam ortada bir nokta çentik barındırıyor. Parmak izi okuyucu yan kısma entegre edilirken ana kamera paketi ise daire şeklinde bir yuvaya yerleşmiş.

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    Ekran NTSC renk uzayının yüzde 84’ünü kapsarken 450 nit parlaklık değeri ile dış ortamlarda tatmin edici sonuçlar verebiliyor. Ayrıca tazeleme hızı da 120Hz ile sınıfında dikkat çekiyor. Ekran Gorilla Glass 5 ile korunuyor.

    Xiaomi Mi 10T Lite tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı
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    Telefon Snapdragon 750G yonga setini barındıran ilk cihaz olma özelliğine sahip. 8nm sürecinde geliştirilen yonga seti 2 adet Cortex-A77 tabanlı Kryo 570 Gold ve 6 adet Cortex-A55 tabanlı Kryo 570 Silver çekirdeklerini temel alıyor. Yanında Adreno 619 grafik birimi yer alıyor. Snapdragon X52 modem ise kısa ve uzun mesafe teknolojilerine uyumlu.

    Arka tarafta 64MP çözünürlüğünde ana sensör, 8MP çözünürlüğünde ultra geniş sensör, 2MP çözünürlüğünde derinlik ve makro sensörleri bulunuyor. Ön kamera ise 16MP çözünürlüğünde. Qualcomm’un gelişmiş yapay zeka motoru pek çok farklı ayarı otomatik olarak yapabiliyor. 4820mAh kapasiteli bataryası 33W hızlı şarj ile desteklenen Xiaomi Mi 10T Lite için fiyatlar şu şekilde:

    Xiaomi Mi 10T Lite 6GB RAM + 64GB depolama 280 Avro

    Xiaomi Mi 10T Lite 6GB RAM + 128GB depolama 330 Avro



    https://www.gizchina.com/2020/09/30/xiaomi-mi-10t-lite-comes-with-snapdragon-750g-120hz-refresh-rate-more/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    denizaya (deniz aya) 1 sa.
    Amoled ekran yok mu yani bunda.,
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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 2 sa.
    Ben çok beğendim, 3000-3500 arasında alabilirsem bir tane almayı düşünüyorum, ne zaman gelir acaba TR ye
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    mekan54 3 sa. (düzenlendi)
    Xioami isim konusunda karmaşık bir yapı tercih ediyor. Daha sade isimler bekliyoruz
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    renega (Ömer C. IŞIK) 3 sa.
    lite fiyatı böyleyse ohooo
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    Grkwnxs (Grkwn Nxs) 3 sa. (düzenlendi)
    64 gb depolama farkı için 50 euro çok değil mi?
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    mehmet_clk (mehmet çelik) 44 dk. Grkwnxs
    Bu duyuru fiyatı, piyasaya inince 50-70EU zaten düşüşe gecer. TR'de 2800-3200 bandında 6gb-128gb modeli bulunabilir olursa tadından yenmez.
    Chipset yeni optimizasyonlarla güncelliğini uzun süre korur. :))
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    RootUser (Root User) 5 sa.
    Poco x3'ün 5g'lisi olmuş.
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