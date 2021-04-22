Xiaomi Mi 11 anakart yanması sorunuyla karşı karşıya

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ITHome sitesinin haberine göre Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu ciddi bir sorunla karşı karşıya. Xiaomi Mi 11 kullanıcıları cihazlarında anakart arızası yaşadıklarını bildiriyorlar.

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Xiaomi Mi 11 sahipleri internet üzerindeki çeşitli forumlarda şikayetlerini dile getirirken aynı zamanda şirket CEO'su Lei Jun'un resmi Weibo hesabına mesaj bırakarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu akıllı telefonlarının arızalandığını ve onarım için yetkili servise götürdüklerinde kendilerine sorunun nedeninin "anakart yanması" olduğunun söylendiğini belirtiyor.

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Xiaomi'den henüz açıklama yok

Buna ek olarak Xiaomi Mi 11 sahipleri akıllı telefonlarının arızalanmadan önce aşırı ısındığını da söylüyorlar. Anakart yanmasının, cihazdaki ısı yayma sistemiyle ilgili bir sorundan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

Xiaomi henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca şirket patronu Lei Jun da sosyal medya hesabı üzerinden kendisine iletilen mesajların hiçbirine cevap vermiş değil. Olayın açıklığa kavuşması için biraz daha beklememiz gerekecek.

https://www.gizmochina.com/2021/04/22/xiaomi-mi-11-face-issue-burnt-motherboards

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