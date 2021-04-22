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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 anakart yanması sorunuyla karşı karşıya

    Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu can sıkıcı bir sorunla gündeme geldi. Xiaomi Mi 11 kullanıcıları cihazlarının anakart yanması nedeniyle arızalandığını bildiriyorlar.
    22 Nisan 2021, 19:30 (52 dk.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 anakart yanması sorunuyla karşı karşıya
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    ITHome sitesinin haberine göre Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi telefonu ciddi bir sorunla karşı karşıya. Xiaomi Mi 11 kullanıcıları cihazlarında anakart arızası yaşadıklarını bildiriyorlar.

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    Xiaomi Mi 11 sahipleri internet üzerindeki çeşitli forumlarda şikayetlerini dile getirirken aynı zamanda şirket CEO'su Lei Jun'un resmi Weibo hesabına mesaj bırakarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar.

    Kullanıcıların büyük bir çoğunluğu akıllı telefonlarının arızalandığını ve onarım için yetkili servise götürdüklerinde kendilerine sorunun nedeninin "anakart yanması" olduğunun söylendiğini belirtiyor.

    Xiaomi Mi 11 anakart yanması sorunuyla karşı karşıya
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    Xiaomi'den henüz açıklama yok

    Buna ek olarak Xiaomi Mi 11 sahipleri akıllı telefonlarının arızalanmadan önce aşırı ısındığını da söylüyorlar. Anakart yanmasının, cihazdaki ısı yayma sistemiyle ilgili bir sorundan kaynaklanmış olabileceği düşünülüyor.

    Xiaomi henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapmadı. Ayrıca şirket patronu Lei Jun da sosyal medya hesabı üzerinden kendisine iletilen mesajların hiçbirine cevap vermiş değil. Olayın açıklığa kavuşması için biraz daha beklememiz gerekecek.



    https://www.gizmochina.com/2021/04/22/xiaomi-mi-11-face-issue-burnt-motherboards
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    mekanikk.g 2 saat önce

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    frostburn 7 saat önce

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    FerdosParadise 1 gün önce

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    necoinside 1 gün önce

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    buraxus (Burak Tüzen ) 44 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lg’nin vedasına bi saygı duruşu, büyüksün şayumi...!!!
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    T tolgatelli (Tolga Telli) 7 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yakında , 5G kullanan pek çok android telefonda bu haberler duyacağız
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    Y Yldirimsjs 20 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Sd 888'den mi kaynaklı acaba?
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    buraxus (Burak Tüzen ) 44 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Lg’nin vedasına bi saygı duruşu, büyüksün şayumi...!!!
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    ARAGORNyeg 44 dk. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Yok artık be
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