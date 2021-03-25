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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    20'ye kadar işletim sistemini destekleyen PinePhone ön siparişe açıldı

    Modern akıllı telefonlardaki işletim sistemlerinden farklı olarak Linux sürümleri çalıştıran PinePhone için ön siparişler alınmaya başlandı.
    25 Mart 2021, 22:00 (2 sa.)
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    Cep Telefonları
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    20'ye kadar işletim sistemini destekleyen PinePhone ön siparişe açıldı
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    PinePhone akıllı telefon için ön siparişler kabul edilmeye başlandı. Oldukça sıra dışı olan bu cihaz üzerine 20'den fazla işletim sistemi kurulabiliryor.

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    Modern akıllı telefonların çoğu Android veya iOS işletim sistemleriyle birlikte gelmekte ve sadece birkaç tanesi farklı bir yazılım çalıştırmaktadır. Daha azı da kullanıcılara işletim sistemini seçme veya kendi kodunuzu yazma seçeneği sunar. Pine64'ün geliştirdiği PinePhone ikinci kategoriye giren bir akıllı telefon diyebiliriz.

    20'ye kadar işletim sistemini destekleyen PinePhone ön siparişe açıldı
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    Cebinde Linux isteyenlere

    PinePhone, Android'in aksine, Linux dağıtımlarını çalıştırıyor. Varsayılan olarak, Manjaro Linux KDE Plasma kabuğu ile geliyor ancak Fedora veya Sailfish OS sürümlerini de destekliyor. Bununla birlikte, tüm Linux dağıtımlarının henüz iyi çalışmadığı belirtilmiş.

    PinePhone'un temel versiyonu  150 dolardan ön siparişe açıldı. Ayrıca 2 değil 3 GB RAM alacak olan 200 dolarlık sürümü de bekleniyor. Satışlar ise Nisan ayında başlayacak. Akıllı telefon güçlü bir donanıma sahip değil, ancak cebinde Linux isteyenlere hitap ettiğini söylemek mümkün.



    https://www.notebookcheck.net/Linux-is-back-on-smartphones-The-PinePhone-Beta-Edition-starts-at-US-150-and-fails-to-impress.529187.0.html
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    me.ke (mehmet koç) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tecrübe etmeyi çok isterdim...
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    Yorumlar (7) Yorum Yaz Forumda Gör
    Mr. Jingles 44 dk. ( Mesaj Silindi )
    Symbian destekliyor mu merak ettim.
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    kesbi 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Windows lazım. Donanım da zayıf olmuş.
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    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Süper olmuş sıkıldıkça değiştir harika bir oyuncak.
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    WeDneS (Ercan ) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Ülkemize ne zaman gelir acana
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    Mephisto_TR (Musa ÇAKIR) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
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    D DK32 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Merak ettim güzele benziyor umarım bir gün tecrübe edebilme imkanım olur
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    me.ke (mehmet koç) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Tecrübe etmeyi çok isterdim...
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