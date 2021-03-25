20'ye kadar işletim sistemini destekleyen PinePhone ön siparişe açıldı

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PinePhone akıllı telefon için ön siparişler kabul edilmeye başlandı. Oldukça sıra dışı olan bu cihaz üzerine 20'den fazla işletim sistemi kurulabiliryor.

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Modern akıllı telefonların çoğu Android veya iOS işletim sistemleriyle birlikte gelmekte ve sadece birkaç tanesi farklı bir yazılım çalıştırmaktadır. Daha azı da kullanıcılara işletim sistemini seçme veya kendi kodunuzu yazma seçeneği sunar. Pine64'ün geliştirdiği PinePhone ikinci kategoriye giren bir akıllı telefon diyebiliriz.

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Cebinde Linux isteyenlere

PinePhone, Android'in aksine, Linux dağıtımlarını çalıştırıyor. Varsayılan olarak, Manjaro Linux KDE Plasma kabuğu ile geliyor ancak Fedora veya Sailfish OS sürümlerini de destekliyor. Bununla birlikte, tüm Linux dağıtımlarının henüz iyi çalışmadığı belirtilmiş.

PinePhone'un temel versiyonu 150 dolardan ön siparişe açıldı. Ayrıca 2 değil 3 GB RAM alacak olan 200 dolarlık sürümü de bekleniyor. Satışlar ise Nisan ayında başlayacak. Akıllı telefon güçlü bir donanıma sahip değil, ancak cebinde Linux isteyenlere hitap ettiğini söylemek mümkün.

https://www.notebookcheck.net/Linux-is-back-on-smartphones-The-PinePhone-Beta-Edition-starts-at-US-150-and-fails-to-impress.529187.0.html

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