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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri ortaya çıktı

    Xiaomi geçtiğimiz yılın sonunda duyurduğu amiral gemisi Mi 11 akıllı telefonunun iki yeni versiyonunu çıkarmaya hazırlanıyor. Lite modelinin teknik özellikleriyle bilgili bazı detaylar sızdırıldı.
    02 Şubat 2021, 11:30 (2 hf.)
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri ortaya çıktı
    Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, 2020'nin sonunda yeni amiral gemisi telefonu Mi 11'i piyasaya sürmüştü. Şirket şimdi de cihazın Lite ve Pro versiyonlarını çıkarmaya hazırlanıyor. Çinli duyumcu Digital Chat Station, Mi 11 Lite modelinin özellikleri hakkında bazı detaylar paylaştı.

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    Aktarılan bilgilere göre akıllı telefon üzerinde selfie kamerası için küçük bir delik olan OLED ekranla gelecek. Ayrıca Qualcomm SM7350 yonga seti ve 64 megapiksel ana kamera ile donatılacağı söyleniyor. Mi 11 Lite’ın kamerası 5x optik zoom özelliğine sahip olacak.

    Xiaomi Mi 11 Lite'ın teknik özellikleri ortaya çıktı
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    Snapdragon 755G ile güçlendirilebilir

    İlginç olan şey Qualcomm'un henüz SM7350 numaralı bir yonga setinin olmaması. Söz konusu işlemcinin 5 nm süreci üzerine kurulu Snapdragon 755G olacağı düşünülüyor. Sekiz çekirdekli bir mimari sunacak yonga seti süper güçlü bir ARM Cortex-A78 çekirdeği içerecek.

    Mi 11 Lite ve Mi 11 Pro'nun çıkış tarihi henüz netleşmedi. Ancak akıllı telefonların bir hafta içinde tanıtılması bekleniyor. Şu an için her iki modelin de fiyat etiketi konusunda herhangi bir bilgi yok. Önümüzdeki günlerde tüm detayları hep birlikte öğrenme şansına sahip olacağız.



    https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_11_lite_might_come_with_periscope_lens_new_qualcomm_chipset-news-47499.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    M mekan54 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Mi 11 lite doğru fiyat etiketiyle satışa çıkarsa büyük satış rakamlarına ulaşacağını düşünüyorum
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    Yürüyen Hoparlör 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arka taraf iPhone 11
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