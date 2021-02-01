LG telefonlar için Windows 10 bağlantı uygulaması yayınlandı: Virtoo

Tam Boyutta Gör

Microsoft'un Windows 10 için kullanıma sunduğu Telefonunuz uygulaması Android cihazların PC ile bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. Ancak uyumlu cihaz sayısının kısıtlı olması gibi olumsuz bir yanı var.

Ayrıca Bkz. "POCO X3 NFC'nin gelişmiş versiyonu yolda: POCO X3 Pro"

İlginizi Çekebilir

Google Lens artık internet bağlantısı olmadan çeviri yapabiliyor

LG, akıllı telefonunuzu bilgisayarınızla eşleştirebileceğiniz bir Windows 10 uygulamasını yayınladı. Diğer bir deyişle şirket LG markalı telefonların desteklenen modeller listesine eklenmesini beklemek yerine "kendi göbeğini kesmeyi" tercih etti.

Virtoo olarak adlandırılan uygulama, akıllı telefon ve bilgisayar arasında Bluetooth üzerinden bağlantı kurmanızı sağlıyor. Böylelikle cihazınızın belirli özelliklerine doğrudan bilgisayar üzerinden erişme şansına sahip oluyorsunuz.

Tam Boyutta Gör

Ne gibi özellikler sunuyor?

Uygulama şu an için tüm LG modellerini desteklemiyor. Ancak yakında uyumlu model listesi daha da genişleyecektir. Ayrıca sunduğu işlevlerin akıllı telefonun modeline bağlı olarak farklılık gösterebildiğini de belirtelim.

Virtoo uygulaması kullanıcıların bilgisayarlarından mesaj göndermesine, telefonlarında depolanan dosyalara erişmesine, arama yapmasına ve cihazlarının ekranını Windows 10 bilgisayarlarına yansıtmasına imkan tanıyacak.

https://www.microsoft.com/tr-tr/p/app/9nx638dj9vc7

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.