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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    LG telefonlar için Windows 10 bağlantı uygulaması yayınlandı: Virtoo

    LG'den Microsoft'un Telefonunuz uygulamasına alternatif geldi. Şirket kendi telefonlarının Windows 10 PC'lerle bağlantı kurmasına olanak sağlayan özel bir uygulama yayınladı.
    01 Şubat 2021, 20:30 (2 hf.)
    1,9b
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    Cep Telefonları
    Onur Seven
    Haber Editörü
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    LG telefonlar için Windows 10 bağlantı uygulaması yayınlandı: Virtoo
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    Microsoft'un Windows 10 için kullanıma sunduğu Telefonunuz uygulaması Android cihazların PC ile bağlantı kurmasına olanak sağlıyor. Ancak uyumlu cihaz sayısının kısıtlı olması gibi olumsuz bir yanı var.

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    LG, akıllı telefonunuzu bilgisayarınızla eşleştirebileceğiniz bir Windows 10 uygulamasını yayınladı. Diğer bir deyişle şirket LG markalı telefonların desteklenen modeller listesine eklenmesini beklemek yerine "kendi göbeğini kesmeyi" tercih etti.

    Virtoo olarak adlandırılan uygulama, akıllı telefon ve bilgisayar arasında Bluetooth üzerinden bağlantı kurmanızı sağlıyor. Böylelikle cihazınızın belirli özelliklerine doğrudan bilgisayar üzerinden erişme şansına sahip oluyorsunuz.

    LG telefonlar için Windows 10 bağlantı uygulaması yayınlandı: Virtoo
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    Ne gibi özellikler sunuyor?

    Uygulama şu an için tüm LG modellerini desteklemiyor. Ancak yakında uyumlu model listesi daha da genişleyecektir. Ayrıca sunduğu işlevlerin akıllı telefonun modeline bağlı olarak farklılık gösterebildiğini de belirtelim.

    Virtoo uygulaması kullanıcıların bilgisayarlarından mesaj göndermesine, telefonlarında depolanan dosyalara erişmesine, arama yapmasına ve cihazlarının ekranını Windows 10 bilgisayarlarına yansıtmasına imkan tanıyacak.



    https://www.microsoft.com/tr-tr/p/app/9nx638dj9vc7 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    Celonfix (Celonfix Cfx) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bunun şerefine telefon üretmeye devam etsin LG
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    BekirHan (Bekir Han) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Samsung telefonumda kullanıyorum, tavsiye ederim.
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    C cand. 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Apple ekosistemi kurmaya çalışıyor
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    Windows10 2 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Microsoft'un Telefonunuz uygulaması var windows 10 da ve çoğu smsung telefon olmak üzere birçok modeli destekliyor.

    eko sistem için işletim sisteminin kendisinin olması lazım. hem windows hem android lg'nin değil.
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