Xiaomi Mi 6 üzerinde Windows 10 ARM başarı ile çalıştırıldı

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Qualcomm ve Microsoft’un yıllar önce ortaya koyduğu ARM üzerinde Windows 10 konsepti bugün kısıtlı bir yelpazede yoluna devam ediyor. Halen bu iki firma arasında tutuluyor olsa da zaman zaman farklı konseptler de görebiliyoruz.

Telefonlarda da var

ARM üzerinde Windows 10 işletim sistemi özel bir emülasyon ile ilk kez Snapdragon 820 yonga seti üzerinde denenmişti. Sonrasında Snapdragon 835, 845 ve 8cx gibi farklı Snapdragon platformları ile bugüne kadar geldi.

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Aslında bunun anlamı saydığımız bu Snapdragon yonga setlerinde cihaz fark etmeksizin Windows 10 ARM sürümünün bir şekilde çalıştırılabileceği. Xiaomi Mi 6 amiral gemisi de bunlardan birisi oldu.

5.15 inç ekran ve Snapdragon 835 yonga seti gibi özelliklere sahip olan Xiaomi Mi 6 halen popüler ve yakın zamanda yeni bir versiyonun piyasaya sürülmesi bekleniyor. Geliştiriciler Xiaomi Mi 6 üzerinde Windows 10 ARM x64 sürümünü başarı ile çalıştırdıklarını ifade ediyor.

Elbette küçük ekranlarda Windows 10 kullanmak pek avantajlı değil ancak atıl duran bir amiral geminiz varsa ve bunu büyük ekranlara bağlayabilirseniz aslında iyi bir Windows 10 bilgisayara da sahip olabilirsiniz. Şimdilik Qualcomm ve Microsoft; Windows 10 ARM projesini herkese açmaya pek niyetli değil.

https://www.gizmochina.com/2020/04/13/xiaomi-mi-6-is-successful-in-running-windows-10-x64-arm-system/

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