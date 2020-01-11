Warner Bros. artık vizyon tarihlerini yapay zeka ile belirleyecek

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Hayatımızın pek çok alanına adım atmış olan yapay zeka farklı konularda da kendisini göstermeye başladı. Warner Bros. yakın zamanda bir filmin vizyon tarihini belirlerken yapay zeka algoritmalarının değerlendirmelerine de bakacak.

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Ünlü film yapım ve dağıtım şirketi, Cinelytic tarafından geliştirilen yapay zeka proje yönetim sistemini kullanacak. Burada amaç yöneticilerin her film için düşük değerli olarak görülen işlemleri tekrar tekrar yapmasının ve vakit kaybetmesinin önüne geçmek.

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Yapay zeka bir filmin vizyon onayı aldığı dönemde devreye girecek. Bir filmin ne zaman vizyona girmesinin daha uygun olacağı, bu dönemde ne kadar hasılata ulaşabileceği, yıldızların filme olan katkısı gibi belirli kriterlerde yöneticilere analizler sunacak. Yöneticiler de bu analizlere bakarak bir filmin vizyon tarihi üzerinde son kararı verecekler.

Bu analizleri yapay zeka üzerine yönlendirmek elbette yöneticilerin daha fazla prodüksiyona odaklanmasını sağlayacak. Yine de film sektörünün tamamen yapay zekaya güvenmek yerine geleneksel yöntemlere bağlı kalmak istediği ifade ediliyor.

https://www.engadget.com/2020/01/08/warner-bros-ai-movie-decisions-cinelytic/

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