Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Warner Bros. artık vizyon tarihlerini yapay zeka ile belirleyecek

    Warner Bros. yöneticileri artık bir filmin vizyon tarihine karar verirken ihtiyaç duydukları analitik bilgileri yapay zeka algoritmaları sayesinde elde edecekler ve sonrasında nihai sonuca ulaşacaklar
    1 hf.
    2b
    1
    5
    Diğer Yazılım
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Warner Bros. artık vizyon tarihlerini yapay zeka ile belirleyecek
    Tam Boyutta Gör

    Hayatımızın pek çok alanına adım atmış olan yapay zeka farklı konularda da kendisini göstermeye başladı. Warner Bros. yakın zamanda bir filmin vizyon tarihini belirlerken yapay zeka algoritmalarının değerlendirmelerine de bakacak.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft Ignite 2019 Florida etkinliğinde öne çıkan yenilikler

    Yardımcı olacak

    Ünlü film yapım ve dağıtım şirketi, Cinelytic tarafından geliştirilen yapay zeka proje yönetim sistemini kullanacak. Burada amaç yöneticilerin her film için düşük değerli olarak görülen işlemleri tekrar tekrar yapmasının ve vakit kaybetmesinin önüne geçmek.

    Ayrıca Bkz. "Sennheiser aktif gürültü engellemeyi biraz daha uygun fiyata sunacak"

    Yapay zeka bir filmin vizyon onayı aldığı dönemde devreye girecek. Bir filmin ne zaman vizyona girmesinin daha uygun olacağı, bu dönemde ne kadar hasılata ulaşabileceği, yıldızların filme olan katkısı gibi belirli kriterlerde yöneticilere analizler sunacak. Yöneticiler de bu analizlere bakarak bir filmin vizyon tarihi üzerinde son kararı verecekler.

    Bu analizleri yapay zeka üzerine yönlendirmek elbette yöneticilerin daha fazla prodüksiyona odaklanmasını sağlayacak. Yine de film sektörünün tamamen yapay zekaya güvenmek yerine geleneksel yöntemlere bağlı kalmak istediği ifade ediliyor.



    https://www.engadget.com/2020/01/08/warner-bros-ai-movie-decisions-cinelytic/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    eaglepaw_1903 8 sa.
    .
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    lafata 1 hf.
    Aman iyice seri üretime bağladılar.

    Kötü film yap ceremesini de çek bari
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    monacomen 1 hf. yeni yorumcu
    Şimdi bu yapay zeka ile vizyona girecek filmin dünyadaki tarihini belirlemeleri alacakları hasılatı yükseltir. Bütün dünyayı tarayarak o tarihe denk düşen, bayram var mı, bir küresel sıkıntı var mı, vizyona daha iyi bir film giriyor mu, insanların ilgi alanı ne ile meşgul bunu analiz edip nokta atışı yapmak istiyorlar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    DH Misafiri 1 hf.
    neden
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    dede17 1 hf.
    Size şimdiden söylüyorum şunu bilmiyorum daha önce hiç duydunuz mu yada başka birisi söyledi mi bilmiyorum ama "Aİ" Yapay zeka kullanılan hizmet ürün yapay zeka ürünü olan her şey insanları bu hizmet yada üründe yapay zeka kullanılmıştır diye belirtilmesi gerekir.
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Motor sesleriyle Lenovo Ducati dizüstü bilgisayarı yakında bizlerle 1 hf. Sürücülerin yayalara çarpmasını önleyen Viziblezone uygulaması tanıtıldı 1 hf. CES 2020'de Vision-S adlı elektrikli otomobilini tanıtan Sony, otomotiv pazarına girmeyecek 1 hf. Fiziksel tuş ve delik içermeyen Meizu Zero'nun yeni fotoğrafları ortaya çıktı 1 hf. Samsung'un yeni katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip olarak adlandırılacak 1 hf. 17 yaşındaki NASA stajyeri yeni bir gezegen keşfetti 1 hf. 256 megapiksel kameralı ilk telefon geliyor 1 hf. Açılışa özel indirimler, %50 indirim alanlar ve DH özel çekiliş "Yeni Xiaomi mağazasını gezdik" 1 hf. Dört arka kameralı Samsung Galaxy A51'in Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Instagram, Boomerang'a yeni efektler ekliyor 1 hf. CardiVu uygulaması göz bebeğinden nabız ölçebiliyor 1 hf. Acer TravelMate P6 sağlamlığı ve inceliği bir araya getiriyor 1 hf. 14$'lık Xiaomi Mi Outdoor Bluetooth Speaker Mini kablosuz hoparlör tanıtıldı 1 hf. Roland fütüristik dijital piyanosunu CES 2020 fuarına getirdi 1 hf. Hydraloop ile evinizde atık su dönüşümü başlıyor 1 hf. Xiaomi, Poco F2 ismini tescilledi 1 hf. Xiaomi Mi A2 Android 10 güncellemesine kavuştu 1 hf. Kanser tedavisinde elektronlar yerine protonlar kullanılabilir 1 hf. Elden Ring’den haber var! Taipei Game Show’da oyunla ilgili yeni bilgiler paylaşılacak 1 hf. Bitki bazlı gerçekçi yapay et üretildi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Warner Bros. artık vizyon tarihlerini yapay zeka ile belirleyecek Sonraki Asis CT, geliştirdiği teknolojilerle dünya şehirlerini akıllandırıyor 1 hf. Xiaomi Mi Band 5'in detayları ortaya çıkmaya başladı 1 hf. Karşınızda en teknolojik buzdolabı | LG'den yapay zekalı InstaView ThinQ 1 hf. 5000 mAh bataryalı giriş seviyesi akıllı telefon Gionee Steel 5 tanıtıldı 1 hf. OnePlus önümüzdeki hafta yeni ekran teknolojisini tanıtacak 1 hf. Acer sese odaklanan yeni taşınabilir projeksiyon cihazını duyurdu 1 hf. ABD'nin Vermont eyaleti, 21 yaş altının cep telefonu kullanımını yasaklamak istiyor 1 hf. 12 GB RAM'li OnePlus 8 Pro Geekbench'te görüntülendi 1 hf. Xiaomi Mi 10'un çıkış tarihi ve fiyatı sızdırıldı 1 hf. WhatsApp uygulaması Microsoft Store'dan kaldırıldı 1 hf. Vivo'nun V1950A model adıyla yeni bir telefonu TENAA'da listelendi 1 hf. Katlanabilen bilgisayar elimizde | Lenovo ThinkPad X1 Fold ön inceleme 1 hf. Xiaomi'den Mi Mix Alpha'yı tasarlayan ekibe 1 milyon dolar ödül 1 hf. iPhone bataryalı kılıfları için ücretsiz değişim programı başladı 1 hf. Google, Play Store'dan 1700 uygulamayı kaldırdı 1 hf. PowerEgg X aynı zamanda bir video kamera olabiliyor 1 hf. Lenovo ThinkBook Plus e-mürekkep ekranı ile iddialı 1 hf. En iyi katlanabilir telefon | Huawei Mate X'i Amerika'da kullandık 1 hf. Panasonic ilgi çekici tasarıma sahip VR gözlüğünü duyurdu 1 hf. Haftaya A101, BİM ve ŞOK marketlerde teknoloji geçidi var Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Ruslardan ilginç proje: Dünyanın en basık Lada Niva'sı
    DonanımHaber
    Netflix, The Witcher dizisinin izlenme rakamlarını açıkladı
    DonanımHaber
    Monster Hunter World: Iceborne Genişlemesi Beta Tarihleri
    Bölüm Sonu Canavarı
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    CHPlilerin mütevazı yaşamı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim