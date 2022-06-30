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    Xiaomi Mi Band 7 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı: İşte tasarımı ve olası farklılıkları

    Xiaomi giyilebilir cihaz ailesini yeni bir modelle genişletecek. Çinli şirket bileklikten çok akıllı saati andıran Mi Band 7 Pro'yu 4 Temmuz'da Xiaomi 12S serisiyle birlikte tanıtacağını duyurdu.
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    Xiaomi Mi Band 7 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı: İşte tasarımı
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    Xiaomi Mi Band 7'nin piyasaya sürülmesinin ardından akıllı bilekliğin Pro versiyonu hakkında söylentiler ortaya çıkmıştı. İlk etapta pek inandırıcı gelmeyen bu bilgi sonunda şirket tarafından doğrulandı. Çinli üretici Mi Band 7 Pro'yu 4 Temmuz'da Xiaomi 12S serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtacağını duyurdu.

    Xiaomi'nin resmi Weibo hesabında akıllı bilekliğin kısa bir videosu yayınlandı. Aynı zamanda cihazın yüksek kaliteli görüntüleri internete sızdırıldı. Xiaomi Mi Band 7 Pro, standart modelin sunduğu özelliklere ek olarak bir dizi iyileştirme içerecek. Özellikle GPS alıcısı ve daha yüksek kapasiteli bir pilden (muhtemelen 200 mAh) bahsediliyor.

    Xiaomi Mi Band 7 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı: İşte tasarımı
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    Bileklikten çok akıllı saate benziyor

    Yayınlanan görüntülere baktığımızda akıllı bilekliğin daha büyük dikdörtgen bir ekana sahip olduğunu görüyoruz. Daha çok akıllı saati andıran Xiaomi Mi Band 7 için tokalı kayış ve metal gövde detayları da dikkat çekiyor. Arayüz tasarımının yeni ekrana göre uyarlanacağı da gelen haberler arasında.

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    _Dominic_Toretto_ 20 saat önce

    Qualcomm taş mı yesin, her şeyi de kendin yapmayıver.

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