Xiaomi Mi Band 7 Pro'nun tanıtım tarihi açıklandı: İşte tasarımı ve olası farklılıkları

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Xiaomi Mi Band 7'nin piyasaya sürülmesinin ardından akıllı bilekliğin Pro versiyonu hakkında söylentiler ortaya çıkmıştı. İlk etapta pek inandırıcı gelmeyen bu bilgi sonunda şirket tarafından doğrulandı. Çinli üretici Mi Band 7 Pro'yu 4 Temmuz'da Xiaomi 12S serisi akıllı telefonlarla birlikte tanıtacağını duyurdu.

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Xiaomi'nin resmi Weibo hesabında akıllı bilekliğin kısa bir videosu yayınlandı. Aynı zamanda cihazın yüksek kaliteli görüntüleri internete sızdırıldı. Xiaomi Mi Band 7 Pro, standart modelin sunduğu özelliklere ek olarak bir dizi iyileştirme içerecek. Özellikle GPS alıcısı ve daha yüksek kapasiteli bir pilden (muhtemelen 200 mAh) bahsediliyor.

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Bileklikten çok akıllı saate benziyor

Yayınlanan görüntülere baktığımızda akıllı bilekliğin daha büyük dikdörtgen bir ekana sahip olduğunu görüyoruz. Daha çok akıllı saati andıran Xiaomi Mi Band 7 için tokalı kayış ve metal gövde detayları da dikkat çekiyor. Arayüz tasarımının yeni ekrana göre uyarlanacağı da gelen haberler arasında.

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