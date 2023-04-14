Xiaomi Mi Band 8 kolye olarak da kullanılabilecek

Mi Band 8'in kolye olarak kullanılabilmesi yeni kayış sistemi sayesinde mümkün olacak. Cihazın gövdesinde kayış bağlantısı için özel yuvalara yer verildi. Akıllı bilekliği kolyeye dönüştürmek için Mi Band 8'in bir tarafına uzun bir zincir takmanız ve diğer tarafı boş bırakmanız yeterli olacak.
Önümüzdeki hafta geliyor
Şüphesiz ki Mi Band 8 kolyeye dönüştürüldüğünde nabız ölçümü ve kandaki oksijen miktarını belirleme gibi bazı işlevler kullanılamaz hale gelecek. Çinli dev kolye biçiminin daha çok saati göstermek, adımları saymak ve satın alma işlemleri için ödeme yapmak için uygun olacağını söylüyor (NFC çipi de bekleniyor).Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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