Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mi Band 8 kolye olarak da kullanılabilecek

    Xiaomi merakla beklenen yeni akıllı bilekliğini önümüzdeki hafta tanıtacak. Şirket çıkışına sayılı günler kalan Mi Band 8'in aksesuar olarak boyna takılabileceğini duyurdu.
    3
    Xiaomi Mi Band 8 kolye olarak da kullanılabilecek Tam Boyutta Gör
    Xiaomi yakında yeni akıllı bilekliğini tanıtacak. Çinli şirket önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek lansman öncesinde Mi Band 8'in özelliklerini açıklayarak ilgi uyandırmaya devam ediyor. İşte bunlardan birisi daha: Akıllı bileklik kolyeye dönüşebilecek.

    Mi Band 8'in kolye olarak kullanılabilmesi yeni kayış sistemi sayesinde mümkün olacak. Cihazın gövdesinde kayış bağlantısı için özel yuvalara yer verildi. Akıllı bilekliği kolyeye dönüştürmek için Mi Band 8'in bir tarafına uzun bir zincir takmanız ve diğer tarafı boş bırakmanız yeterli olacak.

    Xiaomi Mi Band 8 kolye olarak da kullanılabilecek Tam Boyutta Gör

    Önümüzdeki hafta geliyor

    Şüphesiz ki Mi Band 8 kolyeye dönüştürüldüğünde nabız ölçümü ve kandaki oksijen miktarını belirleme gibi bazı işlevler kullanılamaz hale gelecek. Çinli dev kolye biçiminin daha çok saati göstermek, adımları saymak ve satın alma işlemleri için ödeme yapmak için uygun olacağını söylüyor (NFC çipi de bekleniyor).

    Xiaomi Mi Band 8 kolye olarak da kullanılabilecek Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce Xiaomi Mi Band 8'in 18 Nisan 2023 tarihinde kamera odaklı amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra ve Xiaomi Pad 6 tablet ile birlikte tanıtılacağı açıklandı. Ayrıca akıllı bilekliğin tasarımını ortaya koyan tanıtım posterleri yayınlandı.
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 gün önce

    Üst düzey işadamı / bürokratlar için de ideal. Koy telefonunu mikrodalganın içine, bak istihbari dalganın keyfine.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    acer aspire 5745g otomatik kazan yakıt sürme zamanlari bursa doğal taş satan yerler fıstık ezmesi spordan önce mi sonra mı 4x2 nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
    Realme C11 2021 2/32 GB Iron Grey
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Acer ChromeBook Spin
    Acer ChromeBook Spin
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    ARC-750
    ARC-750
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız