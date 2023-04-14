Xiaomi Mi Band 8 kolye olarak da kullanılabilecek

Tam Boyutta Gör Xiaomi yakında yeni akıllı bilekliğini tanıtacak. Çinli şirket önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek lansman öncesinde Mi Band 8'in özelliklerini açıklayarak ilgi uyandırmaya devam ediyor. İşte bunlardan birisi daha: Akıllı bileklik kolyeye dönüşebilecek.

Xiaomi Mi Band 8'in tanıtım tarihi açıklandı: İşte görüntüleri 1 gün önce eklendi

Mi Band 8'in kolye olarak kullanılabilmesi yeni kayış sistemi sayesinde mümkün olacak. Cihazın gövdesinde kayış bağlantısı için özel yuvalara yer verildi. Akıllı bilekliği kolyeye dönüştürmek için Mi Band 8'in bir tarafına uzun bir zincir takmanız ve diğer tarafı boş bırakmanız yeterli olacak.

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Önümüzdeki hafta geliyor

Şüphesiz ki Mi Band 8 kolyeye dönüştürüldüğünde nabız ölçümü ve kandaki oksijen miktarını belirleme gibi bazı işlevler kullanılamaz hale gelecek. Çinli dev kolye biçiminin daha çok saati göstermek, adımları saymak ve satın alma işlemleri için ödeme yapmak için uygun olacağını söylüyor (NFC çipi de bekleniyor).

Tam Boyutta Gör Kısa süre önce Xiaomi Mi Band 8'in 18 Nisan 2023 tarihinde kamera odaklı amiral gemisi Xiaomi 13 Ultra ve Xiaomi Pad 6 tablet ile birlikte tanıtılacağı açıklandı. Ayrıca akıllı bilekliğin tasarımını ortaya koyan tanıtım posterleri yayınlandı.

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