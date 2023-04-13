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    Xiaomi Mi Band 8'in tanıtım tarihi açıklandı: İşte resmi görüntüleri

    Çinli teknoloji devi Xiaomi sonunda yeni akıllı bilekliğinin tanıtım tarihini açıkladı. Şirket ayrıca Mi Band 8'in nasıl bir tasarıma sahip olacağını gösteren resmi tanıtım posterlerini de paylaştı.
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    Xiaomi Mi Band 8'in tanıtım tarihi açıklandı: İşte görüntüleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi merakla beklenen Mi Band 8'in 18 Nisan 2023 tarihinde tanıtılacağını duyurdu. Çinli şirket yeni akıllı bilekliği kamera odaklı Xiaomi 13 Ultra ve Xiaomi Pad 6 tablet ile birlikte görücüye çıkaracak. Bu vesileyle Mi Band 8'in tanıtım posterleri de yayınlandı.

    Resmi görseller çok büyük bir tasarım değişikliğine işaret etmese de bazı farklılıklar var. Yeni model kayış bağlantısı için özel yuvalara sahip olacak ve farklı malzemelerden yapılmış kayış seçenekleriyle sunulacak. Xiaomi bunların hızlı ve kolay şekilde değiştirilebileceğini söylüyor.

    Xiaomi Mi Band 8'in tanıtım tarihi açıklandı: İşte görüntüleri Tam Boyutta Gör

    Daha önce sızdırılan detaylar

    Posterler herhangi bir ek ayrıntıdan bahsetmese de daha önce internete sızdırılan bilgiler Xiaomi Mi Band 8'in Bluetooth 5.1 modülü ve 3.87V polimer lityum iyon pil içereceğini ortaya koymuştu. Ayrıca önceki modelden biraz farklı sensörlerle donatılacağına yönelik bilgiler de gelmişti.

    Xiaomi Mi Band 8'in tanıtım tarihi açıklandı: İşte görüntüleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Grubu Başkanı Lu Weibing sosyal medya hesabında yaptığı açıklamada cihazın "daha şık, daha profesyonel ve daha eğlenceli bir Xiaomi bilekliği" olacağını belirtti. Ancak deneyimli yönetici ürünün teknik detaylarından bahsetmedi. Neyse ki öğrenmek için çok fazla beklememiz gerekmeyecek.

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