Xiaomi Mi Box 4S Pro ile 8K çözünürlük mümkün oluyor

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4K çözünürlük henüz hayatımızda yeni yeni kendisine yer bulabilirken üreticiler çoktan 8K çözünürlüğe geçmeye başladı bile. Özellikle televizyon ve içerik sektörünün 8K çözünürlük için hızlı davrandığını görüyoruz. Set üstü kutular da buna ayak uyduruyor.

Mi Box 4S Pro özellikleri ve fiyatı

Xiaomi’nin uzun yıllardır set üst televizyon kutusu segmentinde faaliyet gösteren Mi Box serisi bu hafta en iyi yapısına kavuştu. Xiaomi Mi Box 4S Pro set üstü kutusu 8K çözünürlüklere uyum sağlıyor.

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Mi Box 4S Pro tasarım anlamında Mi Box 4S ile oldukça benzer. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Amlogic S905X yonga setinin yine cihaza güç verdiği ifade ediliyor. 2GB RAM yanında depolama bu kez 16GB kapasitesine çıkmış.

Donanım tarafında yapılan optimizasyonlarla yeni kutu artık 8K çözünürlüğü destekliyor. HDMI 2.1 desteği ile akıcı bir şekilde görüntü aktarılabiliyor. Çift bant WiFi 5 ve Bluetooth 4.3 ile kablosuz bağlantı kalitesi arttırılıyor.

PatchWall ara yüzü barındıran kutuda kullanıcıyı tanıyan MIUI For TV akıllı işletim sistemi yer alıyor. Bluetooth kumandanın unutulmadığı Mi Box 4S Pro modeli 59$ fiyat etiketi ile rezervasyonlara başladı.

https://www.gizmochina.com/2020/11/04/xiaomi-mi-box-4s-pro-with-upgraded-8k-video-decoding-16gb-storage-launched/

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