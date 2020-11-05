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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Box 4S Pro ile 8K çözünürlük mümkün oluyor

    Xiaomi Mi Box 4S Pro yeni set üstü televizyon kutusu 8K çözünürlükleri HDMI 2.1 üzerinden aktarma yeteneğine sahip. Donanımı ise pek değişmemiş gibi görünüyor.
    1 hf.
    7,9b
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    Televizyonlar
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Xiaomi Mi Box 4S Pro ile 8K çözünürlük mümkün oluyor
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    4K çözünürlük henüz hayatımızda yeni yeni kendisine yer bulabilirken üreticiler çoktan 8K çözünürlüğe geçmeye başladı bile. Özellikle televizyon ve içerik sektörünün 8K çözünürlük için hızlı davrandığını görüyoruz. Set üstü kutular da buna ayak uyduruyor.

    Mi Box 4S Pro özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi’nin uzun yıllardır set üst televizyon kutusu segmentinde faaliyet gösteren Mi Box serisi bu hafta en iyi yapısına kavuştu. Xiaomi Mi Box 4S Pro set üstü kutusu 8K çözünürlüklere uyum sağlıyor.

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    Mi Box 4S Pro tasarım anlamında Mi Box 4S ile oldukça benzer. 4 adet Cortex-A53 çekirdekli Amlogic S905X yonga setinin yine cihaza güç verdiği ifade ediliyor. 2GB RAM yanında depolama bu kez 16GB kapasitesine çıkmış.

    Donanım tarafında yapılan optimizasyonlarla yeni kutu artık 8K çözünürlüğü destekliyor. HDMI 2.1 desteği ile akıcı bir şekilde görüntü aktarılabiliyor. Çift bant WiFi 5 ve Bluetooth 4.3 ile kablosuz bağlantı kalitesi arttırılıyor.

    PatchWall ara yüzü barındıran kutuda kullanıcıyı tanıyan MIUI For TV akıllı işletim sistemi yer alıyor. Bluetooth kumandanın unutulmadığı Mi Box 4S Pro modeli 59$ fiyat etiketi ile rezervasyonlara başladı.



    https://www.gizmochina.com/2020/11/04/xiaomi-mi-box-4s-pro-with-upgraded-8k-video-decoding-16gb-storage-launched/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    1 saat önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    1 saat önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    PeNaLee 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam 8k içerik izlemek için 8k destekleyen televizyon satın alacak ve bu televizyon akıllı olmayacak gidip bu salak cihazı satın alıp netflix’e bu kutudan girecek he çok salakça
    Adam 8k içerik izlemek için 8k destekleyen televizyon satın alacak ve bu televizyon akıllı olmayacak gidip bu salak cihazı satın alıp netflix’e bu kutudan girec...
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    1 Yanıt Yanıtla +25
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    tr1990 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu çöpe para vermeyin. 905x işlemcisini kiloylamı almışlar yıllardan beri aynı işlemci. 4k da bile yetersizken sadece hdm 2.1 çıkış koyduğu için 8k diye pazarlıyorlar. Bu çinlilerin yatacak yeri yok.

    İnsan bir airmouse koyar , oda yok. Tuşlara basarak menüde gezinmek işkence
    Bu çöpe para vermeyin. 905x işlemcisini kiloylamı almışlar yıllardan beri aynı işlemci. 4k da bile yetersizken sadece hdm 2.1 çıkış koyduğu için 8k diye pazarlı...
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    Yanıtla +17
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    ridvan1903 (Rıdvan Yaman) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mi tv box tan başkası yalan bir çok kullandım Mi kadar stabil değil
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    Yorumlar (16) Yorum Yaz Forumda Gör
    2
    muxo (muharrem deniz) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Anlaşılan android değil. Bu yüzden uygulama destegi çok zayıf olur
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    ButWhoHan (Batuhan ) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mi stickten fazlası gereksiz android olmayan eski bir 1080p tvyi canlandırmak için. Zaten 4k varsa akıllıdır az biraz. Stickten oldukça memnunum tavsiye ederim.
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    mekan54 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Alan arkadaşlara hayırlı olsun
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    Aref6 (Arif Yıldızbakan) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mibox 4k gerçek 4k oynatmada sorunsuz mu? Yüksek bitrate li 50gb lik filmler.
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    BekirARSLAN ( CRM) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Aref6
    Bende var mi box 4k evet oynatıyor hiç sorun yaşamadım 60 küsur gblik hdr10 destekli filmi sorunsuz oynatıyor.
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    yucelugr (Uğur Yücel) 6 gün ( Mesaj Silindi ) Aref6
    50gb üzeri dosyaları oynatmakta pek sorun yaşamasamda hangi player olursa olsun ileri geri sarmalarda sorunlar takılmalar hatta program yeniden başlatmalar olabiliyor. Bunun muhtemelen sebebi de usb 2.0. Cihaz akıllı olmayan bir tv için mükemmel seçenek. Lakin TBlarca arşiv yapıp bunu mi boxda izlemek çok zahmetli olurdu. O sebeble açıyor açmıyor değil ama bu amaca da uygun değil. Tam bir stream cihazı aç lisanslı programı izle ne izlersen. Ama tutup da illegal programları .apk bulup yükleyip donuyor bu demek de doğru olmuyor. Bu arada @Aref6 yanıtlarken sizi fazla uzaklara daldım üzerinize alınmayın ilgili kitle bunları dikkate alacaktır diye yazdım. İyi forumlar.
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    PeNaLee 6 gün (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Adam 8k içerik izlemek için 8k destekleyen televizyon satın alacak ve bu televizyon akıllı olmayacak gidip bu salak cihazı satın alıp netflix’e bu kutudan girecek he çok salakça
    1 Yanıt Yanıtla +25
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    koagulant (murat er) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) PeNaLee
    Bugün kulandığımız 4k akıllı tvlerin kaç tanesi yüksek dosya boyutuna sahip 4k filmleri akıcı şekilde oynatıp ileri geri alabiliyor veya güncel ses formatlarını destekleyebiliyor. Maalesef tvler donanım olarak çok zayıf. O yüzden bu tip cihazlara ihtiyaç duyulabiliyor. Mi box kullanmadım ama bu sebeplerden dolayı nvidia shield kullanıyorum.
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    SilenthillDream 6 gün ( Mesaj Silindi )
    2gb ram koymak nedir buna ya kaç MHz ki bu ramler?
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    ptmustafa (Mustafa YILDIRIM) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Mi Box S 4K 400 liraya aldım çok memnunum ancak 30 mbit üstü hızınız yoksa 4K stream film, dizi vs izleyemezsiniz. İndirip izlenebilir yüksek kaliteyi gösteriyor oynatıcı.
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    Aytegbey (Aytek Can) 6 gün ( Mesaj Silindi ) ptmustafa
    Hocam 20mbit kafi, ne var ne yok izliyorum donma yapmadan. Ben de 380 e almıştım, hey gidi dolar 😹
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    Buİnsansa (Bu İnsansa) 6 gün ( Mesaj Silindi )
    8k içerik mi var?
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    WaylandIZMIR 6 gün ( Mesaj Silindi )
    apple tv alın bakın keyfinize. store android kadar geniş değil ama iyi
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    tr1990 6 gün ( Mesaj Silindi )
    Bu çöpe para vermeyin. 905x işlemcisini kiloylamı almışlar yıllardan beri aynı işlemci. 4k da bile yetersizken sadece hdm 2.1 çıkış koyduğu için 8k diye pazarlıyorlar. Bu çinlilerin yatacak yeri yok.

    İnsan bir airmouse koyar , oda yok. Tuşlara basarak menüde gezinmek işkence
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    7913 kez okundu.
    16 kişi, toplam 16 yorum yazdı.

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    xiaomi, Xiaomi Mi Box 4S Pro ve Ev Elektroniği
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