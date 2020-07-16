Xiaomi Mi Electric Scooter 1S duyuruldu

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Xiaomi’nin Mi Scooter Pro 2 ve Pro 2 F1 Edition elektrikli scooter modellerinin yanında Mi Electric Scooter 1S adıyla biraz daha kırpılmış bir model de vardı. Mi Electric Scooter 1S fiyatı da buna göre ayarlamış.

Mi Electric Scooter 1S özellikleri ve fiyatı

Mi Electric Scooter 1S abisine göre benzer güçte bir motor ancak biraz daha düşük kapasiteli bataryaya sahip. Aslında MIJIA Electric Scooter 1S modelinin global versiyonu olarak da görülebilir.

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Mi Electric Scooter 1S modeli 250W gücünde ve 500W maksimum çıkış verebilen bir motora sahip. Motor 3000 saate kadar servis ömrü sunuyor. Saatte 25Km hıza çıkabilen scooter tek şarj ile 30Km gidebiliyor. Batarya yüzde 40 altına indiğinde enerji tasarrufu modu devreye giriyor. Ayrıca normal ve spor modları da var.

Katlanabilir gövde 12.5Kg ağırlığında ve 100Kg seviyesine kadar da ağırlık taşıyabiliyor. Yenilenmiş bilgi ekranında hız, sürüş durumu, batarya durumu gibi bilgiler gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor.

Her iki tarafta ABS destekli disk fren sistemi kullanan Mi Electric Scooter 1S scooter modeli için 399 Avro fiyat etiketi mevcut.

https://www.gizmochina.com/2020/07/15/xiaomi-unveils-the-mi-electric-scooter-pro-2-scooter-1s-starting-at-e399/

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