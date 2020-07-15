Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 tanıtıldı

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Elektronik cihaz sektörünün pek çok kategorisinde mücadele veren Xiaomi’nin elektrikli scooter ürünleri de büyük ilgi görüyor. Ülkemiz de dahil pek çok pazarda satışı yapılan elektrikli scooter’lara bir yenisi daha eklendi.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 özellikleri ve fiyatı

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 önceki modellere göre bilgilendirme ekranı tarafında biraz daha avantajlı. Tek şarjla 45Km civarında yol katedebilen scooter ayrıca 25km/s hızlara da ulaşabiliyor. Ürün yüzde 20 eğimli yükseklikleri aşacak şekilde tasarlanmış.

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300W motora sahip olan scooter dahili bir LCD ekran barındırıyor. Ekranda scooter ile ilgili pek çok bilgi ve parametre yer alıyor. Bluetooth ile telefonunuza bağladığınızda ilk kullanıcılar için kısa bir bilgilendirme de yapılıyor. Çift fren sistemi ile güvenlik arttırılırken şok emici basınçlı tekerlekler de sarsıntıları azaltıyor.

Gövde kısmının ön, arka ve kenarlarında reflektörler mevcut. Ayrıca far da 2W gücünde LED barındırıyor ve 10m mesafeyi aydınlatabiliyor. Yine gövde katlanabilir yapıda ve taşıması oldukça kolay.

Xiaomi Mi Electric Scooter Pro 2 modeli 499 Avro fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu modelin yanında Mercedes-AMD Petronas ekibi ile ortak geliştirilen Mi Electric Scooter Pro 2 AMG Mercedes Petronas F1 versiyonu da olacak. Bu versiyonun henüz fiyatı ve neler sunacağı açıklanmadı.

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https://www.gizmochina.com/2020/07/15/xiaomi-unveils-the-mi-electric-scooter-pro-2-scooter-1s-starting-at-e399/

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