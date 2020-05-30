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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi Mix Alpha 2 Snadragon 865 yonga seti ile ortaya çıktı

    Mi Mix Alpha 2, 'Draco' kod adı ve Snapdragon 865 yonga seti ile çevrimiçi olarak ortaya çıktı. 1.nesil Mi MIX Alpha'nın aksine yeni modelin ticari bir ürün olarak çıkış yapacağı söyleniyor.
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    Cep Telefonları
    Zeynep Yolcu
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    Xiaomi Mi Mix Alpha 2 Snadragon 865 yonga seti ile ortaya çıktı
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    Çinli mobil teknoloji devi Xiaomi, geçtiğimiz yılın Aralık ayında esnek OLED paneli sayesinde her yanı dokunmatik ekranla çevrilmiş olan, %180,6'lık ekran / gövde oranı ile heyecan uyandıran füturistik akıllı telefon modeli Mi Mix Alpha'yı tanıtmıştı. Lei Jun tarafından özel olarak desteklenen, üretim sürecinde 1000 mühendisin yer aldığı ve yaklaşık 70 milyon dolar yatırım yapılan bu proje ne yazık ki hiçbir zaman karşımıza alıcı bulmaya hazır ticari bir ürün olarak çıkmadı.

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    Tüm bunlar göz önüne alındığında cihaz, birçok kişinin gözünde ölü yatırım olsa da Xiaomi'nin Mi Mix Alpha ile planları bitmemiş gibi gözüküyor. 

    Ayrıca Bkz. "30.000 TL'lik katlanabilir telefon | Huawei Mate XS inceleme"

    Serinin ilk modeli olan Mi Mix Alpha henüz piyasaya sürülmemişken şirketin yeni nesil Mi Mix Alpha için kolları sıvadığı iddiaları yayılmaya başladı. 

    Cihaz, 'Draco' kod adı ve Snapdragon 865 yonga seti ile çevrimiçi olarak ortaya çıktı. Üstelik 1.nesil Mi MIX Alpha'nın aksine yeni modelin ticari bir ürün olarak çıkış yapacağı da söyleniyor.

    2088 × 2.250 piksel çözünürlüğe sahip 7.92 inçlik esnek OLED panel, Adreno 640 grafik işlemcisi, Snapdragon 855 Plus yonga seti, 12GB LPDDR4x RAM, 512 GB dahili depolama alanı ve 108 MP birincil kamera sensörü gibi iddialı özelliklerle gelen 1.nesil Mi Mix Alpha için 2900 dolarlık bir fiyat etiketi biçilmişti. Cihazın daha yeni, daha gelişmiş bir versiyonu tanıtılır ve satışa çıkartılırsa 3000 doların üstünde bir fiyat etiketi ile geleceğini tahmin ediyoruz. 
     



    https://www.91mobiles.com/hub/new-mi-mix-alpha-snapdragon-865-launch-tipped/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    emreyy0034 (Emre Yücel) 3 sa. yeni yorumcu
    Bir gün çıkmış olsa alabileceğimi ummuyorum fakat alsamda nasıl bir kılıfla koruyacağımı düşünürdüm
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