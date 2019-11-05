Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı

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Xiaomi takipçilerinin beklediği 5 Kasım nihayet geldi. Lansmanda açıklanan yeni Mi TV 5 serisiyle markanın sahip olduğu Smart TV yelpazesi genişletilmiş oldu.

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Xiaomi Mi TV 5 Pro; 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 55 inç, 65 inç ve 75 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutuyla geliyor. Ekran, alüminyum bir çerçeveyle çevrelenmiş olup vidasız bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Mi TV 5 Pro'nun ana özellikleri Kuantum Nokta ekranı, HDR 10+ görüntü işleme teknolojisi, MEMC hareket dengeleme teknolojisi ve 8K video desteği.

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Mi TV 5 Pro, daha iyi bir performans sağlamak için 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip PatchWall Kullanıcı Arabirimi ile çalışacak. Smart TV, TV Dolby Audio ve DTS HD Sound ile birlikte geliyor. Cihaz, önceki nesil CPU'dan yüzde 63 daha yüksek olduğu iddia edilen 8K video görünyülemeyi destekleyen 12nm Amlogic T972 yonga seti ile çalışıyor.

TV'nin 55 inçlik modeli 537 $ 'a, 65 inçlik modeli 713 $'a ve 75 inçlik modeli 1.425 $'a satışa sunuluyor. Mi TV 5 Pro, öncelikli olarak Çin'de piyasaya sürülecek.

https://www.digit.in/news/tvs/xiaomi-mi-tv-5-pro-series-with-quantum-dot-8k-display-launched-in-china-50928.html