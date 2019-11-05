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    Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı

    Xiaomi, Çin’de büyük bir lansman etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Etkinlikte, Xiaomi yeni bir Mi TV serisi başlattı. Xiaomi, Mi TV 5 Pro ile sektörde büyük pay sahibi olmaya hazırlanıyor.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Televizyonlar
    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi takipçilerinin beklediği 5 Kasım nihayet geldi. Lansmanda açıklanan yeni Mi TV 5 serisiyle markanın sahip olduğu Smart TV yelpazesi genişletilmiş oldu.

    Ayrıca Bkz. "108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı"

    Xiaomi Mi TV 5 Pro; 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 55 inç, 65 inç ve 75 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutuyla geliyor. Ekran, alüminyum bir çerçeveyle çevrelenmiş olup vidasız bir tasarımla kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Mi TV 5 Pro'nun ana özellikleri Kuantum Nokta ekranı, HDR 10+ görüntü işleme teknolojisi, MEMC hareket dengeleme teknolojisi ve 8K video desteği.

    Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı
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    Mi TV 5 Pro, daha iyi bir performans sağlamak için 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama alanına sahip PatchWall Kullanıcı Arabirimi ile çalışacak. Smart TV, TV Dolby Audio ve DTS HD Sound ile birlikte geliyor. Cihaz, önceki nesil CPU'dan yüzde 63 daha yüksek olduğu iddia edilen 8K video görünyülemeyi destekleyen 12nm Amlogic T972 yonga seti ile çalışıyor.

    TV'nin 55 inçlik modeli 537 $ 'a, 65 inçlik modeli 713 $'a ve 75 inçlik modeli 1.425 $'a satışa sunuluyor. Mi TV 5 Pro, öncelikli olarak Çin'de piyasaya sürülecek.



    https://www.digit.in/news/tvs/xiaomi-mi-tv-5-pro-series-with-quantum-dot-8k-display-launched-in-china-50928.html Yorum Yaz
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    farid-m29 2 hf. en beğenilen
    "8K çözünürlüklü Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı"

    Xiaomi Mi TV 5 Pro; 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 55 inç, 65 inç ve 75 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutuyla geliyor.

    yorumsuz......
    "8K çözünürlüklü Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı" Xiaomi Mi TV 5 Pro; 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 55 inç, 65 inç ve 75 inç olmak üzere üç fa...
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    1 Yanıt Yanıtla +27
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    sniper23 2 hf.
    Muhterem editör, 8K decoding demiş, 7680 × 4320 çözünürlük değil.

    Gözden kaçırmışsın. Düzeltmeni tavsiye ediyorum.
    Yanıtla +5
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    emre1393 2 hf.
    google translate terk
    Yanıtla +5
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    sis651 2 hf.
    Ehehe, sonunda bir televizyon sahibi olurum belki dedim, yine olmadı... 8K olayını editör çok farklı anlamış, anlamamış bile...
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    Bay Robot 2 hf.
    Allah için forumda her yer reklam şu editörlere üç beş bir şey verin de adam gibi editör tutun ya.
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    V4LKyR 2 hf.
    Xiaomi güzel bir çıkartma yaptı.
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    smart1978 2 hf.
    Temel seviyede kavramlari bilmeden ceviri ve yorum analiz yapan sevgili editor yine batirmis!

    Ekran 4K her ikisinde ve 8K icerikleri de downscale yani yazilimsal dusurulerek onu da 24 FPS maksimum olarak sunmaktadir.

    Yani 8K donanimsal ekran cozunurlugune sahip degildir!


    Ek olarak iki model var Pro olan modelde renk gammutu daha yuksek yani daha fazla renkleri gostermektedir ek olarak HDR10+ destekliyorken diger Pro olmayan modeli ise HDR10+ yok ve ekrani da vasat kalitede imis ...

    xda-developers.com/...



    Bu tur seylerde iyi arastirmak gerekir. Pardon 2 dk daha fazla ayirmak kafiydi gerci ...
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    koyunsavar 2 hf.
    Ucuz tv iyi güzelde de görüntü işleme olayını yıllardır TV üreten markalar hala tam yapamazken (japonlar en iyisi) bu Çinli elemanlar işin altından nasıl kalkacak merak ediyorum. Resime bakınca sanki samsung tan hazır tv alıp üstüne zaomi yapıştırmışlar gibi görünüyor.
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    AribyAriana 2 hf.
    Bir fiyatına baktım bir de 8k ibaresine baktım. Adamlar 4k fiyatına 8k yapmış diyecektim, diyemedim.
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    emre1393 2 hf.
    google translate terk
    Yanıtla +5
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    Cengiz55 2 hf.
    Çinlileri ciddi ciddi kıskanmaya başladım.
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    sniper23 2 hf.
    Muhterem editör, 8K decoding demiş, 7680 × 4320 çözünürlük değil.

    Gözden kaçırmışsın. Düzeltmeni tavsiye ediyorum.
    Yanıtla +5
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    farid-m29 2 hf. en beğenilen
    "8K çözünürlüklü Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı"

    Xiaomi Mi TV 5 Pro; 3840 x 2160 piksel çözünürlüğe sahip 55 inç, 65 inç ve 75 inç olmak üzere üç farklı ekran boyutuyla geliyor.

    yorumsuz......
    1 Yanıt Yanıtla +27
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    Galatas4ray 2 hf. farid-m29
    Aman eleştirme ya mesaj silinir yada ban yersin aman dikkat
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    Mi TV 5 Pro, xiaomi ve
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