Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi TV 5 tanıtıldı

    5.1mm kalınlık ve 1.8mm ekran çerçevesi sayesinde şık bir görünüm sunan Xiaomi Mi TV 5 modeli 3 farklı boyut ile her segmente hitap edecek tarzda geliştirilmiş.
    2 hf.
    2,6b
    1
    7
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Xiaomi Mi TV 5 tanıtıldı

    Xiaomi’nin akıllı telefon pazarı yanında önemli bir marka olduğu diğer bir sektör ise televizyon sektörü. Xiaomi markası özellikle Çin pazarında fiyat-performans ürünü televizyonlarla uzun süredir önemli bir pay elde etmiş durumda.

    Xiaomi Mi TV 5 özellikleri ve fiyatı

    Bugün tanıtılan Xiaomi Mi TV 5 modeli yine fiyat segmentinde dikkat çekici özellikler sunmayı amaçlıyor. Televizyonun en öne çıkan özelliği ise inceliği. Televizyonun ekran çerçeveleri yaklaşık 1.8mm. Bu sayede daha kompakt bir yapı elde edilirken kalınlık da 5.9mm seviyesine iniyor. Gövde alüminyum alaşımdan imal edilmiş ve tamamen vidasız bir konsept hazırlanmış.

    Ayrıca Bkz. "Samsung Exynos bölümü sıkıntıda, özelleştirilmiş işlemciler zora girdi"

    Xiaomi Mi TV 5 modelinde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi bulunuyor. Dolby Atmos ve DTS ses desteği yanında iki adet 8W çıkış veren hoparlör yer alıyor. Ara yüz tarafında ise yapay zekâ ile desteklenmiş PatchWall yer alıyor.

    Xiaomi Mi TV 5 modeli 3 farklı boyut ve buna bağlı fiyat etiketi ile geliyor. 55 inçlik versiyon 428$, 65 inçlik versiyon 571$ ve 75 inçlik versiyon da 1142$ olarak satışa çıkacak.



    https://www.gizmochina.com/2019/11/05/xiaomi-mi-tv-5-launched-china/ Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    DH Misafiri 2 hf.
    75 inchlik bir TV, Türkiyede kaç lira olur acaba :(
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    babgozd 2 hf.
    Mi TV Box 5 sandım.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    celilsaygin 2 hf. babgozd
    +1
    Bende tv box zannettim. Tv de güzelmiş. Umarım Türkiyeye gelir.
    Xiaomi çok geniş ürün yelpazesi var ama buraya gelen ürünü az.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    faniseyler 2 hf.
    Bu ebatlarda ekran yerine projeksiyon alınabilir bence
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    TheShadow 2 hf. faniseyler
    Projektör:
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


    Projeksiyon:
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    1 Yanıt Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    cem650 2 hf.
    birde türkiyeye gelse ya
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Microsoft Project Silica depolama birimine ilk veri yazıldı 2 hf. Yüz tanıma teknolojisinde şeffaf olunmadığı gerekçesiyle bazı ABD kurumları dava ediliyor 2 hf. En pahalı ışığa dokunmak "Nanoleaf Canvas incelemesi" 2 hf. Sony artan sensör talebine cevap verebilmek için yeni bir fabrika kuracak 2 hf. Xiaomi sessiz akıllı klimalarını tanıttı 2 hf. Marvel filmleri neden sinema değil? Martin Scorsese uzunca açıkladı 2 hf. Çinli üretici Geely, küresel pazarda satışa sunacağı kompakt SUV modelini tanıttı 2 hf. Microsoft Office 365 platformuna önemli yenilikler geldi 2 hf. Apple TV+ içerikleri sektörün en yüksek 4K bit oranına sahip 2 hf. Realme X2 Pro, Avrupa'da ön siparişe açıldı 2 hf. Yerli üretici Karsan, Roma Belediyesine 227 otobüs teslim etti 2 hf. 2020 BMW M2 CS, bolca karbon fiber ve 450 beygir güçle geldi 2 hf. 108 MP kamerası olan Xiaomi Mi CC9 Pro'dan ilk fotoğraf örneği geldi 2 hf. Bilim adamları, karbondioksiti yakıta dönüştüren 'yapay yaprak' yaptılar 2 hf. Yandex Alisa akıllı asistan ülkemizde kullanıma sunuldu 2 hf. Toyota'dan yeni kompakt SUV: 2020 Toyota Raize 2 hf. Yapılan ilk BlueKeep saldırısı ucuz atlatıldı 2 hf. Google News artık iki dilde haberleri gösterecek 2 hf. Stellar, 4.7 milyar dolarlık token yaktı 2 hf. Akaryakıtta inovasyonu zirveye taşıyan gelişmeler: BP'nin önemli çalışmalarını konuştuk! 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Xiaomi Mi TV 5 tanıtıldı Sonraki Xiaomi Mi TV 5 Pro tanıtıldı 2 hf. Apple artırılmış gerçeklik başlığı için Valve ile ortak çalışacak 2 hf. Büyük bataryayla gelen Xiaomi Mi Watch'un pil ömrü nasıl? 2 hf. Xiaomi Mi CC9 Pro, DxOmark'da en yüksek puanı aldı 2 hf. Apple Watch görünümlü Xiaomi Mi Watch tanıtıldı 2 hf. 108MP kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 hf. Dell renk ölçer özelliğe sahip, 27 inçlik 4K monitörünü tanıttı 2 hf. WD 96 katmanlı 3D QLC yongalarının hacimli üretimine başladı 2 hf. Yeni güç planıyla 3. nesil Ryzen’lar 250 MHz’e kadar frekans artışı alabilir 2 hf. Dropbox’ın 100GB dosya paylaşım uygulaması Transfer betadan çıktı 2 hf. Microsoft Japonya, 3 gün haftalık tatil sistemini denedi: Üretkenlikte %40 artış 2 hf. Facebook şirket logosunu değiştirdi 2 hf. Hubble, 'çarpışma halindeki' iki galaksinin inanılmaz görüntüsünü yayınladı 2 hf. Google Play’den satın alacağınız her içerik için puan kazanacaksınız 2 hf. Chromium tabanlı Microsoft Edge'in çıkış tarihi belli oldu: 15 Ocak 2020 2 hf. Hideo Kojima şimdi de film sektörüne adım atıyor 2 hf. Adobe yazılımlarına GeForce RTX takviyesi 2 hf. Yüksek enerji yoğunluğu olan yeni nesil şarj edilebilir piller 2 hf. LG'den 8.200 mAh pile sahip yeni tablet: G Pad 5 10.1 2 hf. Microsoft, Project Cortext'i duyurdu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Dying Light 2'den 26 Dakikalık Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    AKP'LİLERİN ÇOCUKLARININ LÜKS YAŞAMINI KARE KARE İFŞA ETTİLER
    DH Forum
    Half-Life: Alyx Mart 2020'de Çıkacak, Tanıtım Fragmanı Yayınlandı
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Kuantum dolanıklığı kuramıyla bağlantılı fotonların görüntüsü ...
    Uygulama Haber
    CDC, elektronik sigara tüketicilerini uyarıyor
    Uygulama Haber
    Avustralya'lı bir balıkçı, geliştirdiği drone ile göl üzerinde...
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim