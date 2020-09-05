Xiaomi Mi TV Horizon Edition'ın temel özellikleri ve tasarımı sızdırıldı

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Xiaomi, Mi TV Horizon Edition'ı 7 Eylül'de Hindistan'da piyasaya sürülecek. Tanıtımlar, televizyonun 5.000 uygulamaya erişim, PatchWall kullanıcı arayüzü gibi özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte, yeni bir sızıntı, piyasaya sürülmeden önce Mi TV Horizon Edition'ın temel özelliklerini detaylandırıyor.

91mobiles tarafından sızdırılan görselde Mi TV Horizon Edition'ın ultra ince çerçeveli bir tasarıma ve ters V şeklinde standlara sahip olduğu görülüyor. Ayrıca TV'nin alt çerçevesinde ise Mi logosu yer alıyor.

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Xiaomi Mi TV Horizon Edition sızdırılan özellikler

Sızıntılara göre, Mi TV Horizon Edition, 43 inçlik bir Full HD ekrana sahip olacak. TV, Xiaomi'nin PatchWall UI ile Android TV 9 işletim sisteminde çalışacak. Xiaomi, geçmişte TV'lerinde bir veri tasarrufu özelliği sunmuştu ve bu özelliğin Mi TV Horizon Edition'da da olması bekleniyor.

TV, Android sistemiyle çalıştığından, yerleşik Chromecast, Google Play Store'a ve popüler akış hizmetlerine erişim gibi standart birçok özelliğe de sahip olacak.

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TV'de, 1GB RAM ve 8GB dahili depolama ile eşleştirilmiş bir Cortex A53 işlemcisi görev yapacak.

Mi TV Horizon Edition'ın, DTS-HD ses koruma teknolojisili 20W ses çıkışına sahip olması bekleniyor. Bağlantı seçenekleri ise 3 HDMI ve 2 USB-A bağlantı noktası, bir Ethernet bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi olacak.

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