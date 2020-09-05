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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Xiaomi Mi TV Horizon Edition'ın temel özellikleri ve tasarımı sızdırıldı

    Xiaomi'nin, 7 Eylül'de lansmanını yapmaya hazırlandığı yeni akıllı TV'si, Mi TV Horizon Edition'ın birçok özelliği ve tasarımına dair detaylar ortaya çıktı.
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    Televizyonlar
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Xiaomi Mi TV Horizon Edition'ın temel özellikleri ve tasarımı sızdırıldı
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    Xiaomi, Mi TV Horizon Edition'ı 7 Eylül'de Hindistan'da piyasaya sürülecek. Tanıtımlar, televizyonun 5.000 uygulamaya erişim, PatchWall kullanıcı arayüzü gibi özelliklere sahip olacağını gösteriyor. Bununla birlikte, yeni bir sızıntı, piyasaya sürülmeden önce Mi TV Horizon Edition'ın temel özelliklerini detaylandırıyor.  

    91mobiles tarafından sızdırılan görselde Mi TV Horizon Edition'ın ultra ince çerçeveli bir tasarıma ve ters V şeklinde standlara sahip olduğu görülüyor. Ayrıca TV'nin alt çerçevesinde ise Mi logosu yer alıyor.

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    Xiaomi Mi TV Horizon Edition sızdırılan özellikler

    Sızıntılara göre, Mi TV Horizon Edition, 43 inçlik bir Full HD ekrana sahip olacak. TV, Xiaomi'nin PatchWall UI ile Android TV 9 işletim sisteminde çalışacak. Xiaomi, geçmişte TV'lerinde bir veri tasarrufu özelliği sunmuştu ve bu özelliğin Mi TV Horizon Edition'da da olması bekleniyor.

    TV, Android sistemiyle çalıştığından, yerleşik Chromecast, Google Play Store'a ve popüler akış hizmetlerine erişim gibi standart birçok özelliğe de sahip olacak.

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    TV'de,  1GB RAM ve 8GB dahili depolama ile eşleştirilmiş bir Cortex A53 işlemcisi görev yapacak.

    Mi TV Horizon Edition'ın, DTS-HD ses koruma teknolojisili 20W ses çıkışına sahip olması bekleniyor. Bağlantı seçenekleri ise 3 HDMI ve 2 USB-A bağlantı noktası, bir Ethernet bağlantı noktası ve 3,5 mm kulaklık girişi olacak.



    Kaynakça https://www.gizchina.com/2020/09/04/mi-tv-horizon-edition-key-specs-design-surfaces-ahead-of-the-launch/ https://www.91mobiles.com/hub/xiaomi-mi-tv-horizon-edition-specifications-design-image-leak-exclusive/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AirSupport (SK ) 6 gün en beğenilen
    Ram ve işlemci yakışmadı gerçekten. Arayüzde kasılmalar hayırlı olsun şimdiden
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Red_devil33 (ahmet kızartıcı) 4 gün
    Bari 80w ses sitemi koysalardı . En azindan diğerlerinden farklı yönü olurdu
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    tahir40 (Tahir ) 5 gün
    43" full hd uyduruk bir TV, 1gb ram ile android TV bir ya da basit bir 3. parti işletim sistemi dahi zor çalışır TVde. Doğru düzgün çalışan android modelini görmediğim Vestel bile 1,5GB ram koyuyor. Sanıyorum Xiaomi artık markalaşmaya başladığı için markayı kullanarak satmayı düşündüğü uyduruk bir TV çıkarmış.
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    gun (Gün Oksay) 6 gün
    Koca ekrana koyduklarına bak.



    Uygulama çalıştırsa ne yazar sadece eziyet eder.
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    AirSupport (SK ) 6 gün en beğenilen
    Ram ve işlemci yakışmadı gerçekten. Arayüzde kasılmalar hayırlı olsun şimdiden
    Yanıtla +4
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    Portraitclub 6 gün
    Çöp
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