Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor

Facebook, kendi uygulamaları arasındaki entegrasyonu artırmaya devam ediyor. WhatsApp, Facebook ve Instagram arasındaki sınırlar gittikçe belirginliğini kaybediyor. Entegrasyonun bir parçası olarak en son Instagram DM'nin Messenger'a taşınacağı gündem olmuştu. Şimdi ise Facebook, yeni bir özelliği daha test ediyor.

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Test edilen yeni özellik, Facebook ve Instagram'dan sizi takip eden kişilerin Facebook uygulamasından çıkmadan Instagram hikayelerinizi görmesine olanak tanıyacak. Facebook tarafından onaylanan ve test aşamasında olduğu bildirilen bu özelliği kullanabilmek için Facebook ve Instagram hesaplarınızın bağlı hesap olması gerekiyor.

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Facebook Hikayaler'de, Instagram üzerinden paylaşılmış bir hikayenin ayırt edilebilmesi için normalde hikayenin sol üst kısmında yer alan mavi yuvarlak çerçeve yerine Instagram'ın renklerinin bulunduğu bir çerçeve yer alacak.

Facebook'un belirli kullanıcılar için test ettiği bu özellik, kullanıcı geri bildirimlerine göre uygulamalar arası entegrasyonun bir parçası olabilir ve kararlı bir sürümle tüm kullanıcılara sunulabilir.

https://www.engadget.com/facebook-tests-instagram-stories-in-main-app-181701028.html

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