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    Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor

    Facebook Hikayeler için yeni bir özelliği test ediyor. Instagram takipçileriniz bu yeni özellik sayesinde hikayelerinizi doğrudan Facebook'tan görebilecek.
    6 gün
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    sosyal medya
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Facebook, Instagram hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntülemeyi test ediyor

    Facebook, kendi uygulamaları arasındaki entegrasyonu artırmaya devam ediyor. WhatsApp, Facebook ve Instagram arasındaki sınırlar gittikçe belirginliğini kaybediyor. Entegrasyonun bir parçası olarak en son Instagram DM'nin Messenger'a taşınacağı gündem olmuştu. Şimdi ise Facebook, yeni bir özelliği daha test ediyor.

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    Test edilen yeni özellik, Facebook ve Instagram'dan sizi takip eden kişilerin Facebook uygulamasından çıkmadan Instagram hikayelerinizi görmesine olanak tanıyacak. Facebook tarafından onaylanan ve test aşamasında olduğu bildirilen bu özelliği kullanabilmek için Facebook ve Instagram hesaplarınızın bağlı hesap olması gerekiyor.

    Facebook Hikayaler'de, Instagram üzerinden paylaşılmış bir hikayenin ayırt edilebilmesi için normalde hikayenin sol üst kısmında yer alan mavi yuvarlak çerçeve yerine Instagram'ın renklerinin bulunduğu bir çerçeve yer alacak.

    Facebook'un belirli kullanıcılar için test ettiği bu özellik, kullanıcı geri bildirimlerine göre uygulamalar arası entegrasyonun bir parçası olabilir ve kararlı bir sürümle tüm kullanıcılara sunulabilir.



    https://www.engadget.com/facebook-tests-instagram-stories-in-main-app-181701028.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    Ankaratıplı (ANKARA TIP 24&#39;) 2 gün
    facebook kullananların oranı instagrama göre sanırım az bu artırmaya yönelik çalışmalardan biriama olursa face çok aktif kullanmadığımdan bu özelliği kullanmama sanırım
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    1BilimAdamı (Hakan Altay) 2 gün
    Facebook u bırakıp Instagrams geçenlerin çoğu basit, sade, ve akraba yok diye geçmişti. Bu özellikler teker teker gitti
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    Deswaaa (Sercan Toprak) 6 gün
    İnstagramı kapattım okadar vasatlaştı ki
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    hugzho (Umut Yavuz) 6 gün
    Ne gerek var.
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    bio technolog (Çocukadam Abasıyanık) 6 gün
    Anlaşıldı komple kapatıcaz fb profilimizi
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    hareketliperde (tuluy ....) 6 gün
    BSG facebook iyice işin suyunu çıkardın.
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