Xiaomi Mi TV Stick, Türkiye’de satışa çıktı

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Xiaomi’nin Mi Box S modeline alternatif olarak geliştirdiği Mi TV Stick'in ülkemizdeki ilk fiyatı belli oldu. Hepsiburada’da satışa çıkan ürünün fiyatı 319,90 TL. Ürünün garantisi hakkında bilgi bulunmuyor. Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa çıkacak modellerin fiyatı farklı olabilir.

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Mi Box S’ye göre daha küçük boyuttaki Mi TV Stick, üzerindeki HDMI çıkışı sayesinde doğrudan TV’ye takılıyor. Boyut küçülünce donanım da düşürülmüş. Cihazda 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı buluyor. Mi TV Stick’te 4K desteği yok. Android TV işletim sistemine sahip ürünün kumanda tasarımı Mi Box S ile aynı. Netflix vb. platformlarda 1080p izlemek için için L1 lisansı bulunuyor.

Mi Box S’yi indirimlerle 400 TL’ye alabilmek mümkün. Müşteriler, iki model arasındaki fiyat farkı az olması ve 4K desteği, 2 GB RAM özellikleri için Mi Box S’yi tercih edecek gibi görünüyor.

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