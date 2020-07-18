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    Xiaomi Mi TV Stick, Türkiye’de satışa çıktı

    Xiaomi'nin Android TV işletim sistemli Mi TV Stick cihazı Türkiye'de satışa çıktı. Mi TV Stick'in Hepsiburada üzerindeki fiyatı 319,90 TL olarak belirlenmiş.
    41 dk.
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    Diğer Elektronik Cihazlar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Xiaomi Mi TV Stick, Türkiye’de satışa çıktı
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    Xiaomi’nin Mi Box S modeline alternatif olarak geliştirdiği Mi TV Stick'in ülkemizdeki ilk fiyatı belli oldu. Hepsiburada’da satışa çıkan ürünün fiyatı 319,90 TL. Ürünün garantisi hakkında bilgi bulunmuyor. Xiaomi Türkiye garantili olarak satışa çıkacak modellerin fiyatı farklı olabilir.

    Ayrıca Bkz. "Televizyonun arkasında kaybolan Mi TV Stick duyuruldu"

    Mi Box S’ye göre daha küçük boyuttaki Mi TV Stick, üzerindeki HDMI çıkışı sayesinde doğrudan TV’ye takılıyor. Boyut küçülünce donanım da düşürülmüş. Cihazda 1 GB RAM ve 8 GB depolama alanı buluyor. Mi TV Stick’te 4K desteği yok. Android TV işletim sistemine sahip ürünün kumanda tasarımı Mi Box S ile aynı. Netflix vb. platformlarda 1080p izlemek için için L1 lisansı bulunuyor.

    Mi Box S’yi indirimlerle 400 TL’ye alabilmek mümkün. Müşteriler, iki model arasındaki fiyat farkı az olması ve 4K desteği, 2 GB RAM özellikleri için Mi Box S’yi tercih edecek gibi görünüyor.



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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    UnicornKnight (Onur Aksu) 13 dk.
    bu haber nedeniyle yanılgıya düşüp fiyatın uygunluğu nedeniyle alacak olanlar olur belki diye uyarayım, Xiaomi Mi TV Stick 2 farklı versiyon olarak piyasaya çıktı ve bu ucuz olan versiyon 4K yayınları desteklemeyen model. yani sadece 1080p desteği mevcut.

    4K yayınları izlemek istiyorsanız 2GB bellekli olan edisyonun satışa sunulmasını beklemeniz gerekir -ki onun da zaten bu fiyatlardan pazara sürülmeyeceği aşikar.
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    darkaura 13 dk.
    bu stick tv lerde ilk an cok guzel mantikli gozukuyor, ufak kompak ama kullanmak icin adaptor takacan, kumanda sensoru takacan birde harici disk yada bellek takmak istersen iyice cigrindan cikiyor. tv nin altina reciever gibi ufak bir parca koymak daha kullanisli hale geliyor.
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    Rachsuchtig 22 dk.
    benim bir eski lg tv'im var tabi ne netflix ne amazon özelligi var. Hedef kitlesi benim bu ürünün herhalde
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    hareketliperde (tuluy ....) 36 dk.
    mi box s de L1 lisansı varmı acaba? asıl fark bu bence. L1 yoksa bu daha iyi
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    Mehmet177 (Mehmet Gürçay) 31 dk. hareketliperde
    Var . Şahsen mi stick i 4k olarak bwklerdim ve 2-3gb ramli belki ilerde yeni model olarak çıkartırlar
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    X4eros 38 dk. yeni yorumcu
    TV box s zaten 400 lira?
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