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    Televizyonlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Televizyonun arkasında kaybolan Mi TV Stick duyuruldu

    Mi TV Stick akıllı televizyon aparatı oldukça küçük ancak boyundan büyük işler yapıyor. 4 çekirdekli işlemci, 1GB RAM, 8GB depolama, Dolby Audio ve DTS gibi özelliklere sahip.
    3 sa.
    3,4b
    37
    22
    Televizyonlar
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Televizyonun arkasında kaybolan Mi TV Stick duyuruldu
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    Uzun yıllardır akıllı olmayan televizyonlar için Android TV işletim sistemi barındıran set üstü kutular piyasaya süren Xiaomi bu hafta cebinizde televizyonunuzu taşıyabileceğiniz bir ürün duyurdu.

    Mi TV Stick özellikleri ve fiyatı

    Mi TV Stick firmanın diğer büyük kutularının aksine Amazon Fire TV gibi çubuk şeklindeki rakipleri ile kapışacak. HDMI çıkışı ile gelen ürün televizyona takıldığında adeta kayboluyor. Hatta kumandasının kendisinden büyük olduğunu belirtelim. Ürünün boyutları 92.4 x 30. 2 x 15.2 mm şeklinde. Ürün sadece Full HD versiyona sahip. 

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    4 çekirdekli bir işlemci barındıran Mi TV Stick; 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine sahip. Dolby Audio ve DTS ses teknolojileri ile desteklenen ürünün kumandası Bluetooth üzerinden bağlantı sağlıyor. Netflix, Prime Video ve Google Assistant için özel tuşlar mevcut. Güç girişi için bir adaptörü de olan Mi TV Stick modeli 40 Avro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.



    https://www.gizmochina.com/2020/07/15/mi-tv-stick-mi-curved-gaming-monitor-34-and-mi-true-wireless-earphones-2-basic-announced/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    AC@DC (mehmet sarı) 3 sa. en beğenilen
    Özelliklere bak bide fiyata yazık direk ölü doğmuş
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    derbeder.53 (Sefa Akyüz) 40 dk. AC@DC
    40 euro adamlara göre cok değil ki. Bizim ülkede fiyatlar absürtleşiyor :)
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    homosapiens17 (Görkem Serbes) 2 sa.
    çöp yazmak istemezdim ama harbiden çöp
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    Conqueror26 (Fatih Fatih) 2 sa.
    Fikir güzel de, o donanım çok az değil mi? 1 gb ram mesela.
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    Yorumlar (17) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    crazy.shark (volkan turan) 6 dk.
    Bu ürünün 2 gb ram li 4k destekli bir versiyonu daha var diye biliyorum yanılıyor muyum?
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    noobszle 34 dk.
    40€ iyiymiş de desene 400tl 😠
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    cem650 35 dk.
    çok basit olmuş
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    emrekesk1n (Emre Keskin) 38 dk.
    Aliexpressde satışa çoktan çıkmıştı almak isteyenler kupon vs 270 tlye geliyor verginin b*ku çıktığı için 400 üstüne patlar toplam
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    VaporWave (Emre ) 39 dk.
    Ya bu her şeye çöp diyenler kendileri ne üretiyor? Yazın da bilelim la.
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    LGatakan (Atakan ) 42 dk.
    Hedefi doğrudan Roku ve Amazon Firestick olmuş. Daha uygun bir fiyata başarılı olur.
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    WaylandIZMIR 43 dk.
    40 Euro bizde 400 lira
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    LGatakan (Atakan ) 41 dk. WaylandIZMIR
    400'e gelirse "ucuz" diyebiliriz 😀
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    The Time Lord (Zamanda Birisi) 54 dk.
    Kaybolacak niye alalım ki? Para tuzağı.
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    hdtv (ilhan duyar) 1 sa.
    Abi öğrenciyim ödevlerim için lazım 50 lira olur mu ?
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    tur1st (Cihan Cem Çetiner) 1 sa.
    Yahu şuna 2gb rami fazla gormussunuz olmamış
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    3425 kez okundu.
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