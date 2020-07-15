Televizyonun arkasında kaybolan Mi TV Stick duyuruldu

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Uzun yıllardır akıllı olmayan televizyonlar için Android TV işletim sistemi barındıran set üstü kutular piyasaya süren Xiaomi bu hafta cebinizde televizyonunuzu taşıyabileceğiniz bir ürün duyurdu.

Mi TV Stick özellikleri ve fiyatı

Mi TV Stick firmanın diğer büyük kutularının aksine Amazon Fire TV gibi çubuk şeklindeki rakipleri ile kapışacak. HDMI çıkışı ile gelen ürün televizyona takıldığında adeta kayboluyor. Hatta kumandasının kendisinden büyük olduğunu belirtelim. Ürünün boyutları 92.4 x 30. 2 x 15.2 mm şeklinde. Ürün sadece Full HD versiyona sahip.

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4 çekirdekli bir işlemci barındıran Mi TV Stick; 1GB RAM ve 8GB depolama kapasitesine sahip. Dolby Audio ve DTS ses teknolojileri ile desteklenen ürünün kumandası Bluetooth üzerinden bağlantı sağlıyor. Netflix, Prime Video ve Google Assistant için özel tuşlar mevcut. Güç girişi için bir adaptörü de olan Mi TV Stick modeli 40 Avro fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

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