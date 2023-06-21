Xiaomi, MIUI 14.5 güncellemesini iptal etti: Peki neden?

Tam Boyutta Gör Android 14, geçtiğimiz aylarda düzenlenen Google etkinliğinde sahne aldı. Hemen ardından ise akıllı telefon üreticileri, güncellemeyi kendi arayüzlerine uyarlamak için çalışmalara başladı. Şimdi bu isimler arasından Xiaomi'nin, MIUI 14.5 güncellemesini iptal ettiği belirtiliyor. Çinli dev, Android 14'e geçişte herhangi bir ara sürüme yer vermeyecek.

Xiaomi, MIUI 14.5 güncellemesini iptal etti

Bilmeyenler için Android 14 tabanlı bir sonraki MIUI sürümünün MIUI 14.5 olması bekleniyordu. Bunun arkasında ise Xiaomi'nin daha önceki sürüm güncellemeleri bulunuyor diyebiliriz. Hatırlayacak olursak Android 12 tabanlı MIUI 13'ün ardından MIUI 13,5 sürümü ile Android 13'e geçiş yapıldığını gördük. Ancak Xiaomi, Android 14 için farklı bir adım atmayı planlıyor.

XiaomiUI'da yer alan bilgilere göre Xiaomi, MIUI 14.5 güncellemesini yayınlamaktan vazgeçti. Bunun yerine şirket, bir sonraki ana sürüm olan MIUI 15'e odaklanacak.

MIUI 15 alacak ve almayacak Xiaomi cihazlar ortaya çıktı 2 gün önce eklendi

Xiaomi Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesi için henüz resmi bir tarih paylaşmadı. Ancak şirketin mevcut yol haritası Aralık 2023 tarihine işaret ediyor. Bu noktada bir sonraki MIUI sürümünün Xiaomi 14 ailesi ile tanıtıldığını görebiliriz. Android 14 tabanlı MIUI 15 güncellemesi alacak cihazlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

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