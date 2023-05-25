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    Xiaomi MIUI, en popüler Android arayüzlerinden biri oldu

    Xiaomi'nin paylaştığı güncel tabloya göre, MIUI arayüzünün kullanımı 2010'dan bu yana hızla arttı. İşte Xiaomi MIUI aktif kullanıcı sayısı:                      
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    Xiaomi, MIUI arayüzünü ilk olarak 2010’da tanıttı ve o zamandan beri popülaritesi arttı. Bir yıl altı ay içinde 500 milyon kullanıcıya ulaşıldı. Şirket, 21 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla MIUI’ın küresel aylık aktif kullanıcı sayısının 600 milyonu geçtiğini açıkladı.

    Xiaomi MIUI aktif kullanıcı sayısı giderek artıyor

    Xiaomi MIUI aylık aktif kullanıcı sayısı Tam Boyutta Gör
    MIUI arayüzü, 180’nin üzerinde ülke ve bölgede kullanılıyor. 2010’da tanıtılan Android arayüzü, 2015’te 100 milyon sınırına ulaşmayı başardı. Üç yıl sonra dünya genelinde aylık 200 milyon aktif kullanıcıya ulaşıldı. 2019’da 300 milyon, 2020’de 400 milyonu aştı. Geçen yıl aktif kullanıcı sayısı 500 milyon sınırını geçti. İstikrarlı büyüme sürdü ve 2023’de 600 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşıldı.

    Xiaomi MIUI, iOS’tan ilham alan Android arayüzlerinin başında geliyor. MIUI 14’ün denetim merkezi, renk düzeni, parlaklık ve ses için kaydırıcı vs. iOS’e çok benziyor. Tabii ki benzersiz özellikler sunuyor. MIUI 14 ile gelen yeni özelliklere buradan bakabilirsiniz.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 gün önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 gün önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 3 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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