Xiaomi MIUI, en popüler Android arayüzlerinden biri oldu

Xiaomi, MIUI arayüzünü ilk olarak 2010’da tanıttı ve o zamandan beri popülaritesi arttı. Bir yıl altı ay içinde 500 milyon kullanıcıya ulaşıldı. Şirket, 21 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla MIUI’ın küresel aylık aktif kullanıcı sayısının 600 milyonu geçtiğini açıkladı.
Xiaomi MIUI aktif kullanıcı sayısı giderek artıyor
Xiaomi MIUI, iOS’tan ilham alan Android arayüzlerinin başında geliyor. MIUI 14’ün denetim merkezi, renk düzeni, parlaklık ve ses için kaydırıcı vs. iOS’e çok benziyor. Tabii ki benzersiz özellikler sunuyor. MIUI 14 ile gelen yeni özelliklere buradan bakabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.