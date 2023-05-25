Xiaomi, MIUI arayüzünü ilk olarak 2010’da tanıttı ve o zamandan beri popülaritesi arttı. Bir yıl altı ay içinde 500 milyon kullanıcıya ulaşıldı. Şirket, 21 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla MIUI’ın küresel aylık aktif kullanıcı sayısının 600 milyonu geçtiğini açıkladı.

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Xiaomi MIUI aktif kullanıcı sayısı giderek artıyor

Tam Boyutta Gör MIUI arayüzü, 180’nin üzerinde ülke ve bölgede kullanılıyor. 2010’da tanıtılan Android arayüzü, 2015’te 100 milyon sınırına ulaşmayı başardı. Üç yıl sonra dünya genelinde aylık 200 milyon aktif kullanıcıya ulaşıldı. 2019’da 300 milyon, 2020’de 400 milyonu aştı. Geçen yıl aktif kullanıcı sayısı 500 milyon sınırını geçti. İstikrarlı büyüme sürdü ve 2023’de 600 milyonun üzerinde kullanıcıya ulaşıldı.

Xiaomi MIUI, iOS’tan ilham alan Android arayüzlerinin başında geliyor. MIUI 14’ün denetim merkezi, renk düzeni, parlaklık ve ses için kaydırıcı vs. iOS’e çok benziyor. Tabii ki benzersiz özellikler sunuyor. MIUI 14 ile gelen yeni özelliklere buradan bakabilirsiniz.

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Xiaomi MIUI, en popüler Android arayüzlerinden biri oldu