Teknoloji devi Xiaomi’nin gelirleri çakıldı! İşte ilk çeyrekte firmanın kazancı

Gelirler düştü, kâr yükseldi
Xiaomi, ekonomi COVID-19 salgınından kurtulsa bile akıllı telefonlara yönelik tüketici talebinin zayıf kalması nedeniyle kısa süre önce açıkladığı ilk çeyrek raporunda yüzde 19’luk bir gelir düşüşü bildirdi. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 10.4 milyar dolar olan satışlar, 2023'ün ilk çeyreğinde 8.44 milyar dolara geriledi.
Net gelir ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 405,8 milyon dolar seviyesinden yüzde 13,1 artışla 458,4 milyon dolara yükseldi. Çin'in akıllı telefon sektöründe bu dönemde hiçbir toparlanma görülmedi. Araştırma şirketi Canalys'in Nisan ayında bildirdiğine göre, Çin'deki toplam satışlar 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 11 düştü. Xiaomi'nin bu dönemdeki satışları yüzde 20 düştü. Xiaomi, 2023'ün birinci çeyreğinde 30,4 milyon akıllı telefon sevk ettiğini söyledi.
Xiaomi, akıllı telefonlardan uzaklaşmak amacıyla otomotiv sektörüne yatırım yapıyor. Şirket ilk otomobilinin seri üretimine 2024 yılının ilk yarısında başlamayı planlıyor. Xiaomi, araştırma ve geliştirme giderlerinin yüzde 17,7 artışla 581.8 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Firma, araştırma ve geliştirme harcamalarının 2023 yılında 2.8 milyar doları aşmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]
günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13
vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.