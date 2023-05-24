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    Teknoloji devi Xiaomi’nin gelirleri çakıldı! İşte ilk çeyrekte firmanın kazancı

    Mobil endüstride yaşanan kötü durumun derinleşmesiyle birlikte Xiaomi’in geliri ciddi oranda geriledi. Xiaomi'nin tüm ana iş kollarında satışlar düşerken firma hedeflerine bağlı kalacağını söyledi.
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    Xiaomi’nin gelirleri çakıldı! İşte ilk çeyrekte firmanın kazancı Tam Boyutta Gör
    Xiaomi'nin üç aylık geliri, durgunlaşan Çin ekonomisinde elektronik ve internet hizmetlerine yönelik azalan talebin bir yansıması olarak yüzde 19 düştü. Satışlar, akıllı telefon gelirlerindeki yüzde 24'lük düşüş ve denizaşırı ülkelerdeki yüzde 28'lik düşüşün öncülüğünde tüm birimlerde geriledi. Otomobil üretim hedeflerine olan bağlılık ise sürüyor.

    Gelirler düştü, kâr yükseldi

    Xiaomi, ekonomi COVID-19 salgınından kurtulsa bile akıllı telefonlara yönelik tüketici talebinin zayıf kalması nedeniyle kısa süre önce açıkladığı ilk çeyrek raporunda yüzde 19’luk bir gelir düşüşü bildirdi. Bir önceki yılın aynı çeyreğinde 10.4 milyar dolar olan satışlar, 2023'ün ilk çeyreğinde 8.44 milyar dolara geriledi.

    Net gelir ise bir önceki yılın aynı dönemindeki 405,8 milyon dolar seviyesinden yüzde 13,1 artışla 458,4 milyon dolara yükseldi. Çin'in akıllı telefon sektöründe bu dönemde hiçbir toparlanma görülmedi. Araştırma şirketi Canalys'in Nisan ayında bildirdiğine göre, Çin'deki toplam satışlar 2023'ün ilk çeyreğinde yüzde 11 düştü. Xiaomi'nin bu dönemdeki satışları yüzde 20 düştü. Xiaomi, 2023'ün birinci çeyreğinde 30,4 milyon akıllı telefon sevk ettiğini söyledi.

    Xiaomi, akıllı telefonlardan uzaklaşmak amacıyla otomotiv sektörüne yatırım yapıyor. Şirket ilk otomobilinin seri üretimine 2024 yılının ilk yarısında başlamayı planlıyor. Xiaomi, araştırma ve geliştirme giderlerinin yüzde 17,7 artışla 581.8 milyon dolara ulaştığını duyurdu. Firma, araştırma ve geliştirme harcamalarının 2023 yılında 2.8 milyar doları aşmasını bekliyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    EvMüdüresiii 1 saat önce

    Çok eskilerden simülasyon olarak videolarda görüyordum. Şimdi bunu fiiliyata dökmüşler lakin bence inanılmaz maaliyet artıracak. Harika sistem ama oturmasının en az 30-40 yılı vardır. Bize gelmesi 60-70 yıl. Bu sistem oturursa yayılırsa bizim ehliyet sınavlarında kalma oranı %1-2 ye düşer [resim]

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    srkn 1 saat önce

    günaydın. knight rider(1982) - 3x19 - 06:58-07:13

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    avecatius 2 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 2 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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