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    Anlık Bildirim

    Xiaomi Mix Flip'in gerçek görüntüsü orta çıktı: Neler sunacak?

    Xiaomi'nin yakında çıkacak olan dikey katlanabilir ilk telefonu Mix Flip'in gerçek görüntüsü ilk defa ortaya çıktı. Xiaomi Mix Flip neler sunacak bir göz atalım.
    Xiaomi Mix Flip'in gerçek görüntüsü orta çıktı: Neler sunacak?
    Xiaomi'nin yakında çıkacak olan dikey katlanabilir ilk telefonu Mix Flip'in gerçek görüntüsü ilk defa ortaya çıktı. Xiaomi Mix Flip neler sunacak bir göz atalım.

    Xiaomi Mix Flip beklenen özellikleri

    Fotoğraf daha önceki tasarım şemasını onaylıyor. Çift kameraya sahip olan telefon, çift LED flaş ve büyük bir dış ekran ile gelecek. Telefonun kamera sistemi Leica işbirliğiyle geliştiriliyor. Telefonda, 50 MP çözünürlüğünde ana kamera ve Omnivision OV60A ½,8 inç sensöre sahip 2x yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera yer alacak.

    Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak olan telefonun, 67 Watt hızlı şarj desteği, kablosuz şarj, suya ve toza dayanıklılık ve uydu bağlantısı özelliklerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca Xiaomi'nin telefonu Türkiye'de de satışa sunacağı belirtiliyor.

    Xiaomi muhtemelen Mix Flip ile beraber Mix Fold 4'ü de tanıtabilir.  Xiaomi'nin dördüncü nesil katlanır telefonu olacak olan Fold 4, Mix Flip gibi Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alacak. Kamera tarafında ise ek olarak 12MP ultra geniş ve 10MP periskop kameranın yer alması bekleniyor.  Her iki cihazın da piyasadaki en ince katlanabilir telefonlardan olacağı iddia ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 1 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 8 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    herşeyim nasıl yazılır seha lastik yorumları 3.7 volt pil kaç voltla şarj edilir iphone ses hoparlörden değil ahizeden çıkıyor intihar etmek istiyorum

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