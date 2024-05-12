Xiaomi Mix Flip'in gerçek görüntüsü orta çıktı: Neler sunacak?

Xiaomi Mix Flip beklenen özellikleri
Fotoğraf daha önceki tasarım şemasını onaylıyor. Çift kameraya sahip olan telefon, çift LED flaş ve büyük bir dış ekran ile gelecek. Telefonun kamera sistemi Leica işbirliğiyle geliştiriliyor. Telefonda, 50 MP çözünürlüğünde ana kamera ve Omnivision OV60A ½,8 inç sensöre sahip 2x yakınlaştırma yapabilen telefoto kamera yer alacak.
Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alacak olan telefonun, 67 Watt hızlı şarj desteği, kablosuz şarj, suya ve toza dayanıklılık ve uydu bağlantısı özelliklerine sahip olması bekleniyor. Ayrıca Xiaomi'nin telefonu Türkiye'de de satışa sunacağı belirtiliyor.
Xiaomi muhtemelen Mix Flip ile beraber Mix Fold 4'ü de tanıtabilir. Xiaomi'nin dördüncü nesil katlanır telefonu olacak olan Fold 4, Mix Flip gibi Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden güç alacak. Kamera tarafında ise ek olarak 12MP ultra geniş ve 10MP periskop kameranın yer alması bekleniyor. Her iki cihazın da piyasadaki en ince katlanabilir telefonlardan olacağı iddia ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.