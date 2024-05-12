iQOO 13'ün batarya özellikleri ortaya çıktı: İşte beklenen özellikler

Tam Boyutta Gör iQOO şimdilerde bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonu iQOO 13 üzerinde çalışmakta. Pro modelinin yer aldacağı yeni iQOO 13 serisine ilişkin ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor ve yakın bir zamanda seriden iQOO 13'ün batarya ve şarj özellikleri ortaya çıktı.

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İşte iQOO 13'ün beklenen özellikleri:

Weibo'da yapılan yeni bir paylaşım, iQOO 13'ün batarya özelliklerini ortaya çıkardı. Paylaşıma göre cihaz, 120W hızlı şarj desteğine sahip 6.000mAh batarya ile donatılacak. Cihazın beklenen diğer özelliklerine değinecek olursak ise geçmiş sızıntılara göre cihaz, 1,5K düz bir ekrana sahip olacak.

Tam Boyutta Gör Ekranı Samsung ve BOE'den tedarik edilecek iQOO 13, Ekim ayında piyasaya sürülebilir. Son olarak Snapdragon 8 Gen 4 yonga setinden güç alması beklenen cihaz, Android 14 ile kutudan çıkabilir.

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