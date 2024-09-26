Xiaomi Mix Flip Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı cep yakıyor!

Xiaomi Mix Flip Türkiye fiyatı
Siyah ve mor renk seçeneklerine sahip olan telefon, 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle 67.999 TL fiyattan Xiaomi'nin online mağazasında satışa sunuldu. Telefonla beraber 400 TL indirim kuponu, 4 aylık Spotify aboneliği ve 3 aylık Youtube Premium üyeliği hediye olarak sunuluyor.
Xiaomi Mix Flip özellikleri
Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Flip, iç kısımda 6.86 inç, kapakta ise 4,01 inç büyüklüğünde iki OLED ekran barındırıyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alan telefon, Leica ile işbirliğiyle geliştirilen Summilux lenslere sahip. Telefonda, 50 MP ana kamera ve 50 MP telefoto sensörleri yer alıyor.
Cihazda ayrıca, ısı dağıtımı için 3.500mm2 3D buhar odası soğutma ünitesi ve 67 W hızlı şarj destekli 4.780mAh pil paketi bulunuyor. İşletim sistemi tarafında ise Android 14 tabanlı HyperOS yer alıyor.
- İkincil ekran: 4.01 inç, 1.5K, 1600 nit
- Ana ekran: 6.86 inç, 1.5K 1-120Hz, 3.000 nit parlaklık
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3
- Depolama: 1TB'a kadar UFS 4.0
- Bellek: 12GB / 16GB LPDDR5X
- Kamera: 50MP ana kamera (Light Hunter 800 f/1.7) OIS ve 50MP telefoto (f2,0), 32MP selfie kamera
- Batarya: 4.780mAh 67W hızlı şarj
- Diğer: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E
- İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu