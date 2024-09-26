Xiaomi Mix Flip Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı cep yakıyor!

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Tam Boyutta Gör Xiaomi'nin Temmuz ayında tanıttığı dikey katlanabilir telefonu Xiaomi MIX Flip, Türkiye'de satışa sunuldu.

Xiaomi Mix Flip Türkiye fiyatı

Siyah ve mor renk seçeneklerine sahip olan telefon, 12 GB RAM ve 512 GB depolama kapasitesiyle 67.999 TL fiyattan Xiaomi'nin online mağazasında satışa sunuldu. Telefonla beraber 400 TL indirim kuponu, 4 aylık Spotify aboneliği ve 3 aylık Youtube Premium üyeliği hediye olarak sunuluyor.

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Xiaomi Mix Flip özellikleri

Xiaomi'nin ilk dikey katlanabilir telefonu Xiaomi Mix Flip, iç kısımda 6.86 inç, kapakta ise 4,01 inç büyüklüğünde iki OLED ekran barındırıyor. Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alan telefon, Leica ile işbirliğiyle geliştirilen Summilux lenslere sahip. Telefonda, 50 MP ana kamera ve 50 MP telefoto sensörleri yer alıyor.

Cihazda ayrıca, ısı dağıtımı için 3.500mm2 3D buhar odası soğutma ünitesi ve 67 W hızlı şarj destekli 4.780mAh pil paketi bulunuyor. İşletim sistemi tarafında ise Android 14 tabanlı HyperOS yer alıyor.

İkincil ekran : 4.01 inç, 1.5K, 1600 nit

: 4.01 inç, 1.5K, 1600 nit Ana ekran : 6.86 inç, 1.5K 1-120Hz, 3.000 nit parlaklık

: 6.86 inç, 1.5K 1-120Hz, 3.000 nit parlaklık İşlemci : Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3

: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Depolama : 1TB'a kadar UFS 4.0

: 1TB'a kadar UFS 4.0 Bellek : 12GB / 16GB LPDDR5X

: 12GB / 16GB LPDDR5X Kamera : 50MP ana kamera (Light Hunter 800 f/1.7) OIS ve 50MP telefoto (f2,0), 32MP selfie kamera

: 50MP ana kamera (Light Hunter 800 f/1.7) OIS ve 50MP telefoto (f2,0), 32MP selfie kamera Batarya : 4.780mAh 67W hızlı şarj

: 4.780mAh 67W hızlı şarj Diğer : NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E

: NFC, parmak izi sensörü, IPx8, Bluetooth 5.3, 5G, WiFi 6E İşletim sistemi: Android 14 tabanlı HyperOS

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